許漢榮：配合應用科學大學發展 不能忽視中學課程角色

中學課程 欠缺多元

然而，單是成立應科大並不足夠。現時的中學課程主要仍是以文法課程（grammar curriculum）為主，應用課程（applied curriculum）極不足夠。更重要的是，高中課程過度依賴公開試作為結業資歷，高度壓縮應用課程，非文法課程的選擇亦不足，導致中學課程仍以學術內容為主，欠缺多元。如應科大在取錄新生時依舊是依賴中學文憑（DSE）考試成績的話，那其實並不能做到真正的多元。

都大指出，該校成為應科大後將發展資歷架構第五至七級（即涵蓋本科、碩士及博士）程度的應用學位課程，務求課程做到理論與實踐並重，及配合與業界協作，提供大量實習機會，加強學生的應用能力等等。這些都是正確方向，相信日後其他應科大亦會以這個方針辦學。

在收生方面，都大指出應用學位的靈活入學要求，能夠支持來自不同背景的學生銜接，同時考慮到他們的相關學習和工作經驗。然而究竟該校所稱的「靈活」，實際上是什麼？能否在DSE資歷以外有其他可能？則暫時仍未見到有具體規定。

DSE壟斷中學生結業資歷

事實上，中學課程現時仍由DSE壟斷了中學生的結業資歷。有人或會說，大學收生除了DSE成績以外，還有副學位課程（包括副學士學位及高級文憑）的畢業生可以銜接學位課程，而最近資歷架構秘書處亦公布了新版《學分累積及轉移：政策、原則及應用指引》，令院校能夠建立適當機制，讓銜接課程的學生可申請學分豁免，減省重複學習。

惟同時不能忽略的事實是，中學畢業生要升讀各類副學位課程，仍不能避免要先應考DSE，結果又是落入了一個循環——絕大部分中學生仍舊只能接受文法課程、接受應試教育。這是整個推動職專教育作為具價值選擇的政策，其取態不一致的地方。

成立應科大作為推動職專教育的舉措，無疑是教育制度朝向多元發展的重要一步。但應科大的生源，除了副學位畢業生，中學畢業生也是主要群體。可是在現行制度下，中學生大多只可以通過以應考DSE為主的高中課程，則有很大的局限與不足。

眾所周知，現時高中課程以文法課程為主，具有職專或應用類的課程及學習相當不足。雖然高中課程有提供應用學習（applied learning）給學生選讀，但事實上有關課程，仍是在DSE成績匯報的框架下作為選修科之一（即DSE乙類課程）。雖然部分課程獲評審為資歷架構第三級，但由於並非一個可取代DSE課程的「整全課程（holistic curriculum）」，學生單以應用學習的成績（最高評級相當於DSE甲類選修科第四級成績），並不足以升讀專上程度課程。

換言之，即使學生透過修讀應用學習展現出對某個範疇的能力，但受制於DSE制度，他們如未能在4個核心科目及其他選修科目取得理想成績，升讀專上程度課程仍是難關重重。

一般文法課程的學與教，較注重學生的學術能力，與應用類課程較重視學生動手做的能力，有根本的不同。兩者的不同只是學習方式的分別，並非表示學生本身能力高低。因此課程制度應提供足夠選擇，讓學生能按照自己能力及興趣，在兩者之間選擇，而非一如現時制度般，要求絕大部分學生必須應考DSE。假如應科大的收生將來仍要以DSE成績為主的話，那其實只是換湯不換藥，未能夠對應未來的人才發展。

培育未來人才 須徹底改變課程制度

要精準對應未來人才發展及職專、應用類教育，當局應全面審視基礎教育（包括中小學）的課程設置，在12年基礎教育裏逐步加強職專、應用類教育，亦應容許學校尤其是中學，按照校情及辦學特色全面發展校本課程，並鼓勵學校獲取認證。

資歷架構秘書處和學術及職業資歷評審局已做了大量工作，並會在未來繼續協助中學開辦課程，他們的努力非常值得肯定。但政府同時要改善政策，容許學校申辦資歷架構認證的「整全課程」以取代DSE課程，學校才能全力發展DSE以外的課程供學生選擇。而專上院校（包括應科大）則可以透過學分累積及轉移機制，錄取相關課程的畢業生繼續進修，這樣方能較完整地發展職專及應用類課程。

一如筆者一直倡議，要為社會培育未來人才，有必要徹底改變一直以來以考試為導向的課程制度，為年輕人提供更多元的教育機會，讓不同個性、不同能力的年輕人都能找到發揮空間，他們才可更好地準備面對多變的未來。

作者是中學前校長、教大社會科學與政策研究學系教育博士候選人

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[許漢榮]