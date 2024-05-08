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2024年5月8日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：美國研用「金融核武」 聯匯理應及早籌謀 ／文：陳景祥
聞風筆動：孖士打因利分手 《華爾街日報》早已遷星 ／文：李先知
劉銳紹：得民心者得天下 車如流水馬克龍——習近平訪歐之寬與香港意識形態之緊
許漢榮：配合應用科學大學發展 不能忽視中學課程角色
田方澤：高中中史優化方案 不需廣泛諮詢嗎？
周浩鼎：香港聯通世界的優勢
郭凱傑、王鐙淇：創業教育要從小做起 讓創業家成為「我的志願」
筆陣：美國研用「金融核武」 聯匯理應及早籌謀 ／文：陳景祥
【明報文章】美國國務卿布林肯上月24至26日訪華。起行前夕，《華爾街日報》（WSJ）爆料指美國正起草對中資銀行實行金融制裁的方案，以此逼中國停止支持俄羅斯。
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筆陣：美國研用「金融核武」 聯匯理應及早籌謀 ／文：陳景祥
聞風筆動：孖士打因利分手 《華爾街日報》早已遷星 ／文：李先知
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許漢榮：配合應用科學大學發展 不能忽視中學課程角色
田方澤：高中中史優化方案 不需廣泛諮詢嗎？
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郭凱傑、王鐙淇：創業教育要從小做起 讓創業家成為「我的志願」
聞風筆動：孖士打因利分手 《華爾街日報》早已遷星 ／文：李先知
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