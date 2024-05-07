歐陽五：中歐關係為何更具不可替代性

中法獨立自主 開中西交往風氣之先

第一，同為自主之力。2019年，歐盟調整對華政策，並將中國定位為「伙伴-競爭者-制度性對手」的三重關係，中歐關係被視為走入低谷。不過去年以來，中歐關係回暖迹象不斷出現：西班牙、法國、德國等歐洲國家領導人接連訪華，多個中歐高層對話機制重啟，巴斯夫（BASF）等歐洲企業在華投資百億歐元級的新項目……總體而言，近兩年歐洲對華戰略中的理性因素在上升，這源於歐洲戰略自主的根本目標。

去年，法國財長勒梅爾在瑞士達沃斯受訪表示，美國想反對中國，歐盟想與中國接觸。勒梅爾直言不諱道出了美歐對華戰略差異，換言之，歐洲並不想事事與美國同頻。法國作為歐盟領頭大國，更是如此——1964年，法國時任總統戴高樂不顧美國反對，決定與中國建交，堪稱「在密不透風的鐵板上撕開一道裂縫」。

中法同為獨立自主的大國，共同建立全面戰略伙伴關係和機制性的戰略對話、開展民用核能合作、互辦文化年、互設文化中心，在中國與西方國家的交往中開風氣之先，亦在國際關係中形成示範。對當今諸多國家而言，彼此建設獨立自主的和平關係，對世界整體秩序的穩定，至關重要。

共拓第三方市場 貢獻全球經貿

第二，同為建設之力。今年第一季度，中歐班列累計開行4541列、發送49.3萬個標箱的貨物，同比分別增長9%、10%，成為全球供應鏈中的一抹亮色。過去20年來，中歐貿易額增長近9倍，歐盟對華投資增長近3倍，中國對歐盟投資從零發展到上千億美元，雙方已形成強大的經濟共生關係。近年來，雙方共同開拓第三方市場，持續為全球經貿貢獻建設力量。

儘管中歐近年在經貿領域存在分歧，但不可否認的是，雙方始終是全球化和自由貿易的堅定支持者，努力在現有制度框架下「化異求同」，尋求解決分歧之道，而非動輒發起貿易戰。歐盟在對華「三重定位」中依然重視伙伴關係，尤其在氣候變化、綠色能源、人文交流、全球治理等領域，視中國為不可缺席的重要角色。

兩國可超越「文明衝突」

為動盪世界提供不同答案

第三，同為和平之力。中歐同為二戰後國際秩序的創建者，希望共同維護當今世界的和平發展。2003年，德法等歐洲國家公開反對美國入侵伊拉克；去年新一輪巴以衝突以來，法國公開呼籲通過「兩國方案」解決巴以問題，馬克龍更是第一個會見巴勒斯坦總統阿巴斯的西方領導人。

中歐作為世界兩大文明，相互之間的合作交往，本就是對世界文明包容互鑑的真實寫照。在彼此制度理念不同的背景下，雙方能夠超越「文明衝突」，為動盪的世界提供與眾不同的答案。就此而言，中歐關係具有戰略意義和世界影響，關乎世界和平、穩定、繁榮。在美國大選充滿不確定性的關頭，穩定中歐關係，更是為世界注入「強心劑」。

中國元首此訪，既有歐洲大國法國，也有「鐵杆」友邦塞爾維亞和「一帶一路」共建伙伴匈牙利，還安排了與歐盟的多邊互動，必然會就中歐關係及共同關心的國際和地區熱點問題深入交換意見。筆者期待經由此訪，中歐友誼能夠進一步深化，雙方蛋糕能繼續做大。

作者是時事評論員

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[歐陽五]