管浩鳴：「簡單加價法」 可增的士司機幸福感嗎

香港多年來致力擦亮「旅遊勝地」金漆招牌，旅客到港後，以往他們普遍會選擇乘坐的士到市區。隨着內地客的旅遊模式轉變，他們較喜歡使用公共交通工具到香港各處尋幽探勝，的士生意自然給以往比下去。另一方面，的士行業存在結構性的問題，服務質素長期備受詬病，而市民是否選擇乘坐的士，要看供應與需求之外，還要看有沒有「機會成本」。網約車的出現，向市民提供了多一個選擇。

加價與改善服務質素 有直接關係嗎？

市民或旅客乘坐的士出行，為的是以合理價錢，在方便、安全、舒適的條件下到達目的地。「四大條件」確是相輔相成，缺一不可。消費者是精明的，用差不多的價錢，或有時可能要付出更多車資，但可符合「四大條件」的出行考量，自自然然就懂得選擇。

車主加租、保費及維修保養費大幅增加，是導致營運成本上升的主因。但莫非只用「簡單加價法」就可確保的士司機增加收入？的士加價與提升服務質素，有直接關係嗎？政府應該要從初心出發，有否考慮的士服務素質有沒有達到市民合理期望？的士車行又是否有顧及市民乘搭的士之合理期望？

正所謂「物競天擇，適者生存」，的士要繼續「生存」，除了政府要出手檢討車主的營運成本，的士車主及車行本身亦要就服務質素提出改進；加上整體硬件及軟件的提升，才能相輔相成地看到良好成果。現在就是這裏修補、那邊填充，整套的士行業改革沒有同步推進。最終社會對的士加價十分反感，而背後只有某部分利益者得到好處，市民、旅客、非的士車主才是受害者。

近期警方積極開展打擊的士違例行動，例如在七人欖球賽期間在大球場「放蛇」，更在西九龍、尖沙嘴、中環蘭桂坊及山頂纜車站一帶，打擊的士違法行為。警方果斷採取執法行動，確實在重點地方、重點日子保障了市民及遊客的權益。但要確實維護香港的國際形象，給市民有一種安全感、幸福感，倒不如參考內地及澳門做法，使用電子科技解決。

今時今日，還在運輸界用「放蛇」行動，似乎有點舊派及不夠體面吧！大家覺得放一隊人在街頭捉司機、教導乘客是什麼年代的事？給旅客見到，不禁會覺得貽笑大方、太肉酸吧！一個國際大都會、旅遊業出眾的城市，還堪稱是「智慧都市」，為何連用科技解決問題的決心都要拖？其實，為了的士業界着想、為旅遊業着想、為市民的幸福感着想，不如盡快在今年落實安裝雲端攝錄機，在陽光下受監管，對司機和乘客而言都是好事。這才是解決成本大幅上漲及吸引年輕新人入行的根源。

政府把關 十分重要

「汰弱留強」是自由市場的定律。不想成為被淘汰的一群，那就努力生存下去，總不能將自己的士經營與管理不善的成本，轉嫁到持份者與消費者身上。此外，的士牌照是沒有「包生仔」的，作為一項投資，其本質利潤是有升有跌，承擔風險是必須的。

的士業界與現在香港的餐飲業界有相似的地方——售價已經不便宜，但連服務質素都是「弱不禁風」，還會有人消費嗎？筆者相信，政府介入與把關是十分重要。作為負責任政府，要平衡各持份者利益之外，最需要顧及的還是「想市民之所想、急市民之所急、解市民之所困」。今次的士申請加價，相當考驗政府當局智慧，必須想出多贏方案，特別需要警惕脫離群眾的「失分點」，方能答好「由治及興」的試卷。

作者是立法會議員、法政牧師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[管浩鳴]