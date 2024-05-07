王卓祺：誤讀歷史 足以致命——黎智英案有感

《蘋果日報》老闆黎智英涉嫌勾結外國勢力、違反《港區國安法》一案，審訊至今已有4、5個月。從新聞報道，黎智英案件中，各被告或證人口供透露的信息，大家可能聚焦其勾結外部勢力的詳細情况。但更令我驚訝之處，不止於他被質疑是否有推翻中國共產黨領導的政權的意圖，還有黎智英對國家的認知，以為美國為首的外部勢力對國家的制裁可以起到他心目中的作用。

同樣「堅離地」的是那一批與黎智英一樣妖魔化內地政權，但走在街頭擲汽油彈、磚頭，以激光槍對準警察的黑暴港獨分子，以為小小的香港特別行政區的反中動亂可以「支爆」中國。相信他們對中國近代史一定沒有什麼認識；或許有些認識，但由於立場問題，只考慮個人一己利益，恐共加上反共的意識形態偏見，未有從中華民族近代屈辱的歷史思考問題，因而誤讀、誤判中國，犯下戰略性錯誤，或鋃鐺入獄，或遠走他方。誠可悲也！

本文就此現象借題發揮，指出像黎智英這樣聰明的人，居然也不了解中國政府對國家統一、主權獨立的執著有其歷史脈絡。居住在香港的中國人，對中國近代史更要有基本的認識。《港區國安法》於2020年中落實，犯了勾結外國勢力危害國家安全，第29及30條有相關條款檢控，罪行重大者處無期徒刑或10年以上有期徒刑。刑罰雖然未至於致命，本文以「足以致命」為標題，只是表達其嚴重性而已。

本文所指歷史，具體是指中國以下的歷史時段：（1）中國近代的百年國恥；（2）中國共產黨的革命歷程；（3）中華人民共和國建國至今前30年及後40多年的重要變動；（4）當前中美博弈及中華民族復興等4個組成部分。筆者以為，若能掌握上述4個中國近代史至今的重要歷史變動，便沒有像黎智英等反共、恐共者誤讀中國歷史而涉嫌犯下足以致命的嚴重錯誤。

近代中國的百年國恥

號稱「十全武功」的乾隆皇帝於1799年逝世，短短的40多年後，1840至1842年便發生了鴉片戰爭，掀開了中國近代百年國恥的序幕，至新中國成立才基本上完結。其間最重要的是1894至1895年中日的甲午戰爭，大清帝國被千年來師華的日本打敗，賠款割地（台灣及澎湖列島），這才令整個國族從上到下痛心疾首，心感恥辱。這個劇變最終導致辛亥革命，結束了中國的帝制，建立了共和國的現代政體，終結了宗族傳嗣的傳統。而其間最重要的是1905年廢除科舉，中國傳統以四書五經取士的制度終止，標示着當時國人與傳統政治及文化割裂的決心，義無反悔走向全面西化的道路。

1919年的五四運動可以說是延續性，民主與科學兩大旗幟只是現象，背後動力還是洗刷國恥、民族自強的意志所驅動。中間令人悲憤還有列強瓜分中國，中國淪為次殖民地；更有上海租界「狗與華人，不得入內」的恥辱。直到1949年中國共產黨奪取政權，中華人民共和國成立，不承認所有不平等條約，才完結了中國近代史百年國恥的時代。值得一提是當解放軍橫渡長江，英國遠東戰艦紫石英號無視公告撤離長江的期限，被解放軍炮彈擊損的事件，標誌着列強隨意入侵及佔領中國領土的時代的完結。

中國共產黨的革命歷程

中國共產黨成立於1921年，當年接受共產國際的領導，並與國民黨合作。1927年第一次國共合作破裂，國民黨蔣介石大規模捕殺中共黨員和支持者，導致共產黨走向武裝革命；首先是建立紅色根據地，井岡山5次被圍剿，最後是二萬五千里長征，從江西到陝西延安，才安頓下來。

基於國共鬥爭及內戰，共產黨為了防止滲透及叛變，鬥爭、整肅、整風成為其發展不可分割的一部分。新中國建國後持續不斷的無情、殘酷的政治運動亦源於國共鬥爭的歷史。高華的《紅太陽是怎樣升起的——延安整風運動的來龍去脈》（2000年）一書詳列中共肅反運動中自相殘殺的嚴重程度。他認為共產黨內部肅反的傷害遠大於國民黨特務的破壞。

還有，1934年10月開始從江西出發的長征，紅軍主力8萬多人，歷時368天，到延安時只剩七八千人，亦可見中共革命歷程的艱苦及犧牲程度，是血的洗禮及磨練。當然還有抗日戰爭，之後還有第二次國共內戰的解放戰爭（1945至1949年），亦犧牲無數生命。

1921年中共成立時，全國黨員只有50多人，出席中共一大代表13人。一個這樣細小的政黨，為何能夠在短短28年間，從井岡山打游擊，跟着被5次圍剿，逃至萬里外的延安，面對着美式裝備及數倍於紅軍的國民黨軍隊，卻愈來愈強大呢！當中的變動，最重要應當是遵義會議，它奠定了毛澤東在黨和軍隊的領導地位。可以說，若讀過長征的歷史，便會同意，沒有毛澤東的卓越政治及軍事領導，便沒有共產黨的革命成功。同樣道理，沒有中國共產黨，今天的中國能否成為一個洗刷百年恥辱、主權獨立自主、不懼西方列強的國家呢！

新中國成立的70多年

中華人民共和國成立於1949年10月1日，翌年10月中國志願軍即赴朝鮮，與剛打完二戰的美軍作戰。抗美援朝戰爭3年，毛澤東兒子毛岸英亦死於前線。為什麼新中國剛成立，百廢待舉，卻走出國門到朝鮮半島，以落後的軍事裝備對抗當時最強大的美軍呢？熟知中國歷史的朋友會知道，朝鮮歷來都是中國的藩屬，明清兩朝均有應朝鮮要求出兵保護的先例。當年美軍跨越「三八線」，逼近中朝邊境的鴨綠江，威脅中國的國境安全，因為若然缺乏朝鮮的屏障，美軍隨時來犯。抗美援朝戰爭3年，亦與美國打成平手，並導致今天南北韓的分裂局面。但此仗卻樹立了中國的國際地位，換來至今70多年國境的平安。正如志願軍司令員彭德懷所言，抗美援朝「雄辯地證明：西方侵略者幾百年來，只要在東方一個海岸上架起幾尊大炮，就可霸佔一個國家的時代，是一去不復返了」。

跟着新中國建設過程中伴隨着不少政治運動，如土改、三反五反、大躍進、文革。隨着毛澤東於1976年逝世，四人幫倒台，十年文革浩劫終於完結。而開放改革總工程師鄧小平登場，展開至今還未完結的社會主義市場經濟大潮，迎來了中國式現代化及民族復興的輝煌進程！

當中值得一提的是中國經歷1989年的天安門事件，而大家以為鄧小平會收縮改革開放的步伐，他卻高瞻遠矚，藉1992年南巡，加大改革開放。2001年中國正式成為世貿組織成員國。加入世貿之後，中國經濟快速發展，2001年至2020年，中國經濟總量從11.1萬億人民幣，增至101.6萬億人民幣，佔世界比重從4%增加至17.4%。

這些年來，很多恐共反共分子只把新中國的歷史定格於1989年的天安門事件，而看不到中國近代史的諸多問題，以及中共第一、二代領袖的歷史貢獻。同樣，他們只看到今天西方的繁榮進步，卻看不到西方諸國近幾百年來的崛起，是販賣奴隸、殘暴殖民統治及資源掠奪的過程。它們犯下的反人類罪行可說罄竹難書。

中美博弈的地緣政治大環境

2014年中國在南沙造島，美國開始認定中國是修正主義國家，威脅美國主導的國際秩序。2017年美國總統特朗普上台後開始打貿易戰，跟着美國制裁中國科技公司，並將其長臂管轄原則引伸到華為高層孟晚舟身上。隨之繼任的拜登亦不遑多讓，更加強聯繫日印澳組成的軍事外交聯盟遏制中國。

2024年5月初國家主席習近平到訪歐洲，其中一站是塞爾維亞這個前南斯拉夫的聯邦共和國（南聯盟）。大家是否記得，1999年北約美軍轟炸中國駐南聯盟大使館的事件，導致3名中國記者死亡。美國聲稱是誤炸；儘管中國內地爆發大規模的反美示威，但中國力量有限，只能忍住憤怒及約束國內群眾，避免過激的行動。但此一事件說明中國民族復興還是漫漫長路，國際關係本質還是叢林規則。習近平此次訪問亦傳遞不忘國恥的信息。

1949年新中國成立只是站起來，1999年還要強起來。今時今日，中國是富起來及強起來，儘管可以平視美西方，然而台灣還未統一，解放軍未可改名。新中國成立70多年，經濟、軍事、科技方面都有長足發展，但仍然與第一強國的美國有相當距離。中國民族復興仍須努力。

總結

當前是中華民族復興的關鍵時刻，中國黨政決策者不可能在關係到國家民族的大是大非問題上，如2019年香港特區的反中動亂，因香港有人勾結外國勢力，並恐嚇對中國實施禁運、制裁而退讓國家主權或香港特區管治權。若從上述的簡略回顧，中國近代百年國恥至今的發展，任何出賣國族利益的言行都會被唾罵為「第二個李鴻章」！聰明如黎智英者，相信是誤讀中國歷史，只看到中國共產黨犯下的一些錯誤，卻忽略了它為洗刷百年國恥的歷史貢獻，使中華民族終於站起來、富起來及強起來。

中國人常言，以史為鑑，可以知興替；以人為鑑，可以明得失。黎智英涉嫌勾結外國勢力一案反映一個簡單的現象，意識形態的偏見往往使人只看到自己相信的「事實」，而忽略了客觀的現象。如何避免誤讀歷史或客觀現象，是一個大學問，關鍵還是在於擺脫偏見！筆者愚見，答案就是實事求是，要多做調查研究，查證與事前的判斷是否脗合，才好做定論。相信黎智英對國情的研判缺乏了上述的論證過程，以為中國共產黨「專制」、「獨裁」，中共治下的人民一定水深火熱，外國制裁會迫使中共政權改變！若本文4個時段的中國歷史能夠說明中國共產黨的成績，最重要的是為中華民族洗刷百年國恥，使中國富起來及強起來。這就是中國共產黨的認受性及合法性的來源。歷史中往往有不少插曲，我們要認真對待，但不要忘記大局管小局、全局管部分的宏觀分析及判斷。

作者是新範式基金會資深研究員、香港中文大學亞太研究所名譽高級研究員及社工系客座教授

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