黃偉豪：《美帝崩裂》：為「特朗普2.0」的動盪做好準備

美國總統選舉將在今年11月5日舉行，但現任美國總統拜登的民望，仍然落後於特朗普。根據CNN（美國有線新聞網絡）在4月尾發布的最新民意調查，特朗普在選民中的支持度有49%，而拜登只有43%。有55%美國人認為特朗普是一個成功的總統，認為他是一個失敗總統的百分比是44%；但只有39%美國人認為拜登是一個成功總統，認為他是一個失敗總統的比例高達61%。

拜登死穴在不能令選民感受到政績

筆者曾在4月到訪美國參與學術會議，其間與美國學者交流有關美國總統選舉的意見，當中發現美國人如此不滿意拜登的主要原因，是他任內缺乏政績。在他出任總統的過去幾年，美國面對高通脹及治安變壞；於外交方面，即使美國投入大量資金及軍事援助，都未能夠結束俄羅斯與烏克蘭的戰爭，一直處於膠着狀態。

雖然拜登多番強調——包括他在3月發布的國情咨文中——他的施政充滿政績、美國人的生活在他管治下如何得到改善，但問題在於很多美國人並無感受到這一點。與筆者交流的其中一個專注美國選舉的學者更一針見血地指出：當候選人要解釋自己如何改善了選民生活的時候，其實他已經輸了這一場選舉，其英文原文是：「When you are explaining, you are losing.」選民的第一身主觀感覺，永遠都是最重要的。而不能令選民感受到自己的政績，正是拜登的死穴。

在美國人眼中，拜登的對手特朗普之最大弱點，是在道德方面，而非在能力方面。但在特朗普支持者眼中，他的操守並不重要；而正在纏繞他的官司，他們認為是民主黨對特朗普的政治迫害。而對一般追求實際的美國人來說，國家面對內外交困的時候，選擇一個有能力的總統，往往比選擇一個有道德的總統更為重要。

拜登全面傾向以國 釀民主黨危機

拜登需要在這麼短時間爭取政績、扭轉劣勢，看來愈來愈困難。於這個關鍵時刻，更因為以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯衝突，爆發了自越戰以來最大的美國學運，引發激烈的警察與示威者衝突。這場學運將會對拜登的選舉帶來負面影響，除了因為很多年輕人和學術界人士均是民主黨支持者之外，拜登全面傾向以色列的政策，帶來了民主黨內部的身分和價值危機，形同一次自我叛逆和出賣。

追求和平及博愛，一向是民主黨的核心價值。在衝突當中，民主黨人普遍傾向站在「雞蛋」而非「高牆」一邊。而民主黨中的重量級人物，包括前總統克林頓，也在越戰期間組織及參與了反戰運動。所以，拜登今次義無反顧地支持及縱容以色列，及強硬鎮壓這次學運，對民主黨選情造成不可避免的衝擊，減低自己支持者出來投票的意欲。

雖然選舉未到最後一刻都未知鹿死誰手，但除非有戲劇性的奇蹟出現，很多人已經相信特朗普會勝出這場選舉，成為下一任美國總統。不論是國際商業機構或不同國家，都為特朗普再任總統的新時代去做好各種準備。對於這個可能即將來臨的「特朗普2.0」年代，其中一個主要共識是，這將是一個充滿動盪和不可預期的時代，大家必須做好危機處理及各種安全準備。

特朗普重奪美國總統寶座的呼聲，高至美國《時代》雜誌都要找他做封面訪問，以了解他可能上任後的政策（註）。訪問報道的標題是「How Far Trump Would Go」，廣東話可以譯做「特朗普會去到幾盡？」單是標題，已反映特朗普愛一意孤行及難以捕捉的獨特性格。而文章第一句更劈頭指出，特朗普認為自己在第一任總統任期中所犯下的最致命錯誤，就是「太好人」（too nice）。這無形中暗示他有可能在第二任期裏，採取更極端的立場和路線，為充滿了不可預期的「特朗普2.0」年代開啟序幕。

美國之亂 源於不再對憲法有共識

美國的穩定，是源自它的制度。因此，反對特朗普的人認為，他對美國帶來的最大破壞，就是摧毁美國民主制度。特朗普是「統一行政理論」（unitary executive theory）的支持者，簡單來說，就是相信總統對行政機關有無上的權力，不受國會和法院約束。例如特朗普認為自己有權可隨意更換司法部長（attorney general），來左右檢控決定。對特朗普來說，這是重新確立憲法給予總統的權力；但對很多美國民主的支持者來說，這是行政干預司法，破壞美國民主制度三權分立的重要基石的行為。而美國之亂，正是源於大家對憲法不再有共識或可以協商的理解。

於外交方面，很多人相信特朗普會大幅增加對中國的關稅，因為他正是展開對華貿易戰的第一人。但很多認識特朗普的人均已知道，「如果給人輕易估計到他的行為的話，他便不是特朗普」這個道理。預計特朗普不會滿足於繼續重複他第一任期的政策，而必定追求一些更大膽的政策。令人擔心的是，因為特朗普跟俄羅斯總統普京的關係一向較密切，而特朗普一直認為美國的最大敵人並非俄羅斯，而是中國，因此有很多外交專家均憂慮，美國有機會跟俄羅斯結盟，共同圍堵和針對中國，使中國面對從未遇見的外來威脅。

在《美帝崩裂》電影裏，是以違反憲法、追求三度連任的美國總統被叛軍所殺的一幕告終。諷刺地，在現實當中也有人提出特朗普有權成為三任總統。無論如何，特朗普只是一個充滿生意頭腦的政治投機者，所以特朗普只是一個現象，美國的內部衝突矛盾並非完全由他而起，也不會因為他的消失而徹底解決。

註：Eric Cortellessa, "How Far Trump Would Go," Time, April 30, 2024.

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心院士

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