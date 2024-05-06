報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
觀點
2024年5月6日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：當今的日本還「排外」嗎？——從拜登的「失言」說起 ／文：林泉忠
聞風筆動：行會兩成員不同意擱置 垃圾徵費或中間落墨 ／文：李先知
張炳良：範式須變（一）：經濟未來不可能重複過去
黃偉豪：《美帝崩裂》：為「特朗普2.0」的動盪做好準備
林增榮：花墟可持續發展 不能只「保」不「育」
筆陣：當今的日本還「排外」嗎？——從拜登的「失言」說起 ／文：林泉忠
【明報文章】美國拜登總統素有「失言機器」（gaffe machine）之稱，時有讓人瞠目結舌的言論。
上 / 下一篇新聞
筆陣：當今的日本還「排外」嗎？——從拜登的「失言」說起 ／文：林泉忠
聞風筆動：行會兩成員不同意擱置 垃圾徵費或中間落墨 ／文：李先知
張炳良：範式須變（一）：經濟未來不可能重複過去
黃偉豪：《美帝崩裂》：為「特朗普2.0」的動盪做好準備
林增榮：花墟可持續發展 不能只「保」不「育」
聞風筆動：行會兩成員不同意擱置 垃圾徵費或中間落墨 ／文：李先知
張炳良：範式須變（一）：經濟未來不可能重複過去
黃偉豪：《美帝崩裂》：為「特朗普2.0」的動盪做好準備
林增榮：花墟可持續發展 不能只「保」不「育」
prev
next