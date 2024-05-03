邵善波：美國電影《美帝崩裂》的啟示

電影用直述的方法，內容並不複雜，講述的是美國發生內戰，4個記者從紐約駕車去華盛頓訪問總統途中的經歷，以及到達後的所見所聞。

涉及香港的一幕，是電影中最震撼的片段。場景是一個地方民兵在亂葬崗旁持槍與幾名記者對峙，其中一名是亞裔記者。民兵問「你是從哪裏來」，亞裔記者驚慌、惶恐地回答「香港」，民兵就平淡地說：「哦，香港，那就是中國吧！」然後冷血地一槍將他射死。

在同一片段中，另一名記者也被擊斃，那是因為他來自一個政治不正確的地方（佛羅里達州北部）。記者向那民兵申訴「我們都是美國人嘛」，民兵反問：「（你們）是哪種美國人？」

這片段應是整部影片中最震驚及最令人不安的一幕，也是最能反映造成「內戰」的背後原因，即美國社會目前嚴重的政治撕裂，是由於身分認同的分化而造成。

很多影評指這電影沒有將美國發生內戰的原因交代清楚；而影片中自由派主導的加州伙同保守的得州形成「西部聯盟」（叛軍，或起義的一方），看來更是不合理。但英國人導演（同時也是編劇）Alex Garland在一個訪問中明確表示，這是他刻意設計的。

事實上他非常聰明，因為假如故事觸及美國發生內戰的政治原因，這電影便會變得說教，被政治立場、意見、爭議纏繞，成為一部意識形態電影。導演明顯不想被捲入左派對右派、自由派對保守派、民主黨對共和黨的爭議，而是要赤裸裸地展示，美國在出現內戰時，從一般人角度近距離觀察，他們的見聞和感受會是怎樣一回事，他們是如何面對和看待眼前發生的一切。

社會冷漠與新聞工作者冷漠

導演明確表示，他是想將新聞工作者——即片中4個主角——塑造成英雄。他們冒着生命危險，客觀、準確、不偏不倚地報道正在發生的事情，其中兩人更死了。4名新聞工作者中，兩人是攝影記者，兩人是採訪記者，但故事的重點偏向以影像記錄事件的兩名攝影記者。可能在導演眼中，他們所做的才是最真實和最有價值。

作為觀眾，這套電影給我最大的啟示是「兩種冷漠」：一種是社會的冷漠，一種是新聞工作者的冷漠。在一個現代社會，發生了重大事件，無論是美國「內戰」，還是香港2019年由示威後來演變成街頭暴動的反修例事件，社會上相當一部分人——甚至可以說是大部分人——他們可能有看法，但並不將事情放在心上。這是個可怕的現象，但也是個殘酷的現實。對於現代社會、對於西方自由民主制度，這是個重大諷刺。

電影有這樣一個片段：幾名記者途經一個小鎮，進入一間商店，店員小姐漫不經心地看書；記者覺得很意外，問她知不知道外間正在打仗，小姐頭也不抬地回應：「那不關我的事。」同樣地，當兩名攝影記者互相問到他們來自哪裏時（都是美國中西部地區），都說他們的家人不關心政治。公民的冷漠，是開放自由民主社會不能不面對的現實，也是自由民主體制的致命缺失。自由民主體制的理論要求公民積極關心和參與，卻與現實嚴重不符。

公民積極參與公共事務 已成神話

美國自詡有公民積極參與社區事務的傳統，這着實曾經是美國歷史上一個社會治理的美德，現在一些中小型城市也還在實踐。但在出現廣泛的城市化後，就算有發達的大眾傳播，而資訊也極度流通，市民積極參與公共事務卻已變成神話。民眾的參與，大多淪為4年一次的投票動作。

冷漠的另一面，是導演想鼓吹的「新聞工作者的冷漠」。這是蓄意的，是這專業的要求，也被認為是自由民主制度必要的組成元素。建立這原則，是要讓「第四權」為開放社會提供有質素、多元的資訊。在言論、資訊和新聞自由的環境下，讓社會掌握事實真相，進而通過交流、商討、辯論，引導決策者達到理性及明智的決定。

這是自由民主體制理論的基本構思，但事實從來不是這樣，只是個神話。倘如導演的認知，即專業新聞工作者的英雄角色是真確的，民主理論是對的，言論、資訊及新聞自由能夠令社會達至較完美（即使是相對的）的決策，美國就不會發生內戰，也不會出現目前不能修補、無法妥協的社會分裂。面對目前網絡文化的不斷衝擊，加上日益膨脹的人工智能，這問題——不論是西方自由民主體制還是其他體制——都需要面對，卻又是極難解決的問題。

這部電影結構簡單、劇情率直，但帶出的問題和信息很多，不限於上述幾點。作為港人，經過過去二三十年民主化的經歷和探索，這套電影會引發我們去思考一些深層次問題。

作者是新範式基金會總裁

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[邵善波]