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2024年5月3日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：在垃圾徵費與減塑中尋找希望 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：五一黃金周 高層要求評估經濟成果 ／文：李先知
馮可強：香港的「中國性」——一本多元的身分認同和文化認同
周永新：香港人快樂嗎？
邵善波：美國電影《美帝崩裂》的啟示
陳紹雄：垃圾徵費 迎難而上
筆陣：在垃圾徵費與減塑中尋找希望 ／文：葉蔭聰
【明報文章】香港家居垃圾徵費擾攘多時，一推再推，至今年8月1日實施。有人說擾民，還有說要擱置。上星期開始嚴格管制即棄塑膠餐具和其他塑膠產品，筆者看到網上為了紙刀叉怨聲四起，甚至有人咒罵「環保L」。
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筆陣：在垃圾徵費與減塑中尋找希望 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：五一黃金周 高層要求評估經濟成果 ／文：李先知
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聞風筆動：五一黃金周 高層要求評估經濟成果 ／文：李先知
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