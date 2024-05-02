梁敬國：如何解決建造工程成本上漲

香港未來10年建造業的總工程量，每年預計將達到2400億至3750億元；惟建造成本不斷上漲，不利業界經營及提升香港競爭力。建造成本高昂，除因為人手老化及短缺，也受地盤面積、建材及政策等影響，再加上其他因素如疫情、地緣政治等。要推動建造業持續發展，減低建造成本及時間實屬當務之急，亦有此必要。

建造業人手短缺嚴重

根據香港建造商會早前公布的最新建造業勞工需求調查結果，發現勞工供應與需求相差14.5%，當中最缺乏人手的工種包括釘板、紮鐵、落石屎、冷氣工、電氣裝配工等。建造業面對持續人力短缺問題，即使業界已投入更多資源培訓新人，但人手短缺仍存在大缺口，導致部分工種薪酬維持高水平；加上許多現有活躍工人逐漸進入退休年齡，使人手短缺問題更益嚴重，更影響地盤安全。

另一方面，由於技術工人的結構性短缺、勞動力老化、需求波動和其他因素影響，再加上因應行業需求，工人固定休息時間亦有增加，許多建造工程項目都要更長時間才能完成，變相增加工程成本。要解決行業人手短缺問題，不能只靠輸入外勞，要多管齊下，包括加強本地培訓、善用更多高新科技及新建築方法。

提前部署 合理規劃建築用地

此外，要減低建造工程成本，當局應研究如何規劃建築用地，例如新建混凝土廠房、劃分露天儲存用地存放建築材料等，從而確保承建商有充足的後勤支援，避免業界營運鏈斷裂，方能達至可持續發展，亦有助加快建屋過程。

目前社會普遍對建築用地的規劃帶有負面印象。本港建造工程廣泛使用混凝土，此乃主要建築物料，故持續和穩定的供應非常重要。而混凝土廠選址須有地域性的考慮，才能應付本地目前建造工程的需要。我們明白，「不要在我後院」（not in my back yard）的意見是要尊重，惟當局需認真嚴格執行選址規範和環保要求，並調和附近居民的憂慮，才可幫助建造業發展及促進社會發展。

發展項目由「生地」變「熟地」以至住宅建成，均須符合規劃、建築物管制及土地行政等法規，並由相關部門審批。惟冗長的審批過程影響建築項目動工時間，其中一些較大型及複雜的發展項目，需時或更久。政府應積極拆牆鬆綁，改革沿用多年的制度和法例，完善規劃機制，壓縮流程，改善跨部門的協調，包括提前部署，同步推進不同程序，例如地盤平整和基建工程的詳細設計、相關法定程序，而相關設計亦應避免在未成熟時草率推行，拖慢工程進度，導致成本增加。更重要的是，當局應繼續有序推出基建工程，避免工程量「時多時少」，從而令建造業有更周詳計劃及安排，得以持續發展。

精簡建築審批程序

繁瑣的行政手段，亦阻礙審批程序推行。例如過去不時有聲音批評有關部門回覆申請時間過長，亦有承建商反映在補充資料時被當作重新呈交，需再排期審理。此等情况均導致時間成本增加。因此，整個建築審批程序應簡化及增加彈性，同時研究將流程電子化，減省審批時間及成本，並透過委派專業人士參與審批工作，加快前期檢測過程。

此外，有關部門在處理私人發展項目申請時，亦宜簡化各項行政指引，並加強與申請人互動溝通，包括主動跟進、及早回應承建商和發展商的申請，同時舉辦不同講座及工作坊，向負責入則的認可人士給予解說，避免因人為出錯而影響申請進度，既可節省時間，亦能降低社會成本。

因此，建築審批程序並非單純考慮經濟效益；如何高效率地執行，亦是非常重要的一環。倘欠缺效率，香港也等同失去國際競爭力，在建造工程成本高企和生產力下降的情况下，社會整體發展進程顯然會被大大拖慢，相信並非香港市民所樂見。

作者是香港建造商會執行總監

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[梁敬國]