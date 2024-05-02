明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳智傑

陳智傑：幸福感的煩惱

【明報文章】聯合國自2012年起，每年公布《世界幸福報告》（World Happiness Report）。於本年3月公布的報告中，香港在全球143個社會的幸福感指數中位列86，排名遠低於內地（第60位）及新加坡（第30位）。幸福感指數頭3位是位於北歐的芬蘭、丹麥和冰島。

「幸福感」漸成公共政策量尺

幸福不幸福，是一種個人感受。然而「幸福感」一詞，近來似乎漸漸成為輿論衡量公共政策得失的量尺。日後，這些個人感受亦可能演化成不同「指標」，以檢視不同範疇的施政效果。如何好好理解「幸福」感覺，甚至定義一番，也許會成為往後幾年討論公共政策時的話題。

以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）迄今發表的著作裏，有3部享譽全球。在其2016年著作Homo Deus: A Brief History of Tomorrow的首個章節，哈拉瑞教授討論人類由古到今追求什麼。當中不少故事，都跟什麼是幸福（happiness）息息相關。

在討論什麼是幸福之前，更應問另一個問題：人類怕什麼？幸福的相反，是害怕、驚慌、恐懼等令人惴惴不安的感覺。也許要追求幸福，首先要做的是使人們不再惶惶不可終日。哈拉瑞教授以平易近人的筆觸，蒐羅在歷史上令人們惶惶不可終日的三大「死神」——瘟疫、饑荒和戰爭。這說法跟《聖經》中〈啟示錄〉的末世預言，有點異曲同工之妙。權勢再大，也許逃不過瘟疫；富可敵國，在戰亂中也未必能夠買下生命；大飢荒更可使銅牆鐵壁的城池，連同千軍萬馬一起倒下。

在歷史上，人們追求的幸福感便是設法逃離瘟疫、飢荒和戰爭。中國歷朝歷代，無不「民以食為天」—— 一旦天意弄人、顆粒無收，則饑荒四起，接下來便可能是不安的荒年。按如今「總體國家安全觀」說法，這是糧食安全的問題。天子要令子民幸福，首要使大家能夠吃上飽飯；民眾吃上飽飯後，若有善長能夠贈醫施藥，又或者身體能活到自然老去，那人們便可有「人生七十古來稀」的幸福感。在中國史冊上的盛世——大概應該就是幸福感相當不錯的朝代——大多是沒有重大戰爭、人們不用逃難的日子。「寧為太平犬，莫作亂世民」的箴言，生動地帶出能夠避開戰火的幸福感。

由追求太平日子 到形形色色欲望

然而時移世易。如今「吃飽飯、活到老、無戰爭」的太平日子，也許未必再能保證民眾感到幸福油然而生。在生活質素大為提升、人均預期壽命屢創新高、醫學科技一日千里下，人們不會再為70歲生日而感到慶幸，反而會擔心退休保障、老年醫療開支大增，以至是人口老化下的社會變遷。如今固然仍有不幸的人三餐不繼、一宿難求，但更多人卻是面對肥胖、「三高」（高血壓、高血糖及高血脂）、痛風、情緒困擾，以至林林總總的都市慢性或隱性疾病。這些恐怕不是糧食供應和醫療服務所能根治的問題。

我們當然仍見到戰火，但國家之間爆發大型常規戰爭的機會，也許正在減少。現代武器的威力已發展到幾乎可以令全世界同歸於盡的級數，尤以核子武器為甚。地域局部戰爭或種種「代理人戰爭」仍時而有之，惟國與國之間的直接全面開戰，對大部分國家和當權者來說，代價往往太過沉重；除非到了最後一步，不然的話這並非一個理性選項。

就連「吃飽飯、活到老、無戰爭」的太平日子都未必能保證民眾幸福感，那如今人們在追求什麼？哈拉瑞教授在書中認為，人們正在追求一些以前夢寐以求的事，其中之一便是「永生」（immortality）；更貼切的說法應是「不想死」。當然，人們未必會如秦始皇般追求長生不老的仙丹。不過，不斷設法延長壽命、緩減身體機能老化、建設「樂齡友善」（age-friendly）社會，大概跟延年益壽的傳統期許一脈相承。

此外，人們對幸福的追求，也由逃離瘟疫、饑荒和戰爭等物質條件，轉化為形形色色的欲望。這些欲望往往都很難單單滿足於物質條件。一個人若求月月出糧，那一份穩定的工作便能夠使他感到「幸福」；但若一個人要施展抱負、在職場大顯身手，則可能升職加薪都未必可滿足他，更何况升職加薪是不會經常出現。

哈拉瑞教授在其著作中，對人們如何在這世代變化中自處，有自己的見解。信服不信服，則見仁見智，但其提出的問題乃十分深刻。討論何為幸福，人類文明自古有之。若要把這些討論詮釋為有關「幸福感」的定義，甚至轉化為一些實在的政策目標以至是「指標」，則會是一門相當有趣的課題。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳智傑]

上 / 下一篇新聞