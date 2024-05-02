陳智傑：幸福感的煩惱

「幸福感」漸成公共政策量尺

幸福不幸福，是一種個人感受。然而「幸福感」一詞，近來似乎漸漸成為輿論衡量公共政策得失的量尺。日後，這些個人感受亦可能演化成不同「指標」，以檢視不同範疇的施政效果。如何好好理解「幸福」感覺，甚至定義一番，也許會成為往後幾年討論公共政策時的話題。

以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）迄今發表的著作裏，有3部享譽全球。在其2016年著作Homo Deus: A Brief History of Tomorrow的首個章節，哈拉瑞教授討論人類由古到今追求什麼。當中不少故事，都跟什麼是幸福（happiness）息息相關。

在討論什麼是幸福之前，更應問另一個問題：人類怕什麼？幸福的相反，是害怕、驚慌、恐懼等令人惴惴不安的感覺。也許要追求幸福，首先要做的是使人們不再惶惶不可終日。哈拉瑞教授以平易近人的筆觸，蒐羅在歷史上令人們惶惶不可終日的三大「死神」——瘟疫、饑荒和戰爭。這說法跟《聖經》中〈啟示錄〉的末世預言，有點異曲同工之妙。權勢再大，也許逃不過瘟疫；富可敵國，在戰亂中也未必能夠買下生命；大飢荒更可使銅牆鐵壁的城池，連同千軍萬馬一起倒下。

在歷史上，人們追求的幸福感便是設法逃離瘟疫、飢荒和戰爭。中國歷朝歷代，無不「民以食為天」—— 一旦天意弄人、顆粒無收，則饑荒四起，接下來便可能是不安的荒年。按如今「總體國家安全觀」說法，這是糧食安全的問題。天子要令子民幸福，首要使大家能夠吃上飽飯；民眾吃上飽飯後，若有善長能夠贈醫施藥，又或者身體能活到自然老去，那人們便可有「人生七十古來稀」的幸福感。在中國史冊上的盛世——大概應該就是幸福感相當不錯的朝代——大多是沒有重大戰爭、人們不用逃難的日子。「寧為太平犬，莫作亂世民」的箴言，生動地帶出能夠避開戰火的幸福感。

由追求太平日子 到形形色色欲望

然而時移世易。如今「吃飽飯、活到老、無戰爭」的太平日子，也許未必再能保證民眾感到幸福油然而生。在生活質素大為提升、人均預期壽命屢創新高、醫學科技一日千里下，人們不會再為70歲生日而感到慶幸，反而會擔心退休保障、老年醫療開支大增，以至是人口老化下的社會變遷。如今固然仍有不幸的人三餐不繼、一宿難求，但更多人卻是面對肥胖、「三高」（高血壓、高血糖及高血脂）、痛風、情緒困擾，以至林林總總的都市慢性或隱性疾病。這些恐怕不是糧食供應和醫療服務所能根治的問題。

我們當然仍見到戰火，但國家之間爆發大型常規戰爭的機會，也許正在減少。現代武器的威力已發展到幾乎可以令全世界同歸於盡的級數，尤以核子武器為甚。地域局部戰爭或種種「代理人戰爭」仍時而有之，惟國與國之間的直接全面開戰，對大部分國家和當權者來說，代價往往太過沉重；除非到了最後一步，不然的話這並非一個理性選項。

就連「吃飽飯、活到老、無戰爭」的太平日子都未必能保證民眾幸福感，那如今人們在追求什麼？哈拉瑞教授在書中認為，人們正在追求一些以前夢寐以求的事，其中之一便是「永生」（immortality）；更貼切的說法應是「不想死」。當然，人們未必會如秦始皇般追求長生不老的仙丹。不過，不斷設法延長壽命、緩減身體機能老化、建設「樂齡友善」（age-friendly）社會，大概跟延年益壽的傳統期許一脈相承。

此外，人們對幸福的追求，也由逃離瘟疫、饑荒和戰爭等物質條件，轉化為形形色色的欲望。這些欲望往往都很難單單滿足於物質條件。一個人若求月月出糧，那一份穩定的工作便能夠使他感到「幸福」；但若一個人要施展抱負、在職場大顯身手，則可能升職加薪都未必可滿足他，更何况升職加薪是不會經常出現。

哈拉瑞教授在其著作中，對人們如何在這世代變化中自處，有自己的見解。信服不信服，則見仁見智，但其提出的問題乃十分深刻。討論何為幸福，人類文明自古有之。若要把這些討論詮釋為有關「幸福感」的定義，甚至轉化為一些實在的政策目標以至是「指標」，則會是一門相當有趣的課題。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]