明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
黃仕進

黃仕進：T4路工程具成本效益 應盡快開展

【明報文章】引言

近日沙田T4號主幹路的撥款申請引起不少討論，有人質疑T4號主幹路只是沙田的地區交通改善措施，71億元的造價未能帶來相應社會效益；亦有人建議應沿用當年的全高架橋原方案興建，從而減少工程造價；更有人認為不應興建T4號主幹路，改為盡快推展沙田繞道，以處理現時的交通擠塞問題。

筆者於香港大學專職研究交通運輸規劃，讓我就以上議題從專業角度為大家分析。

T4路只是沙田地區工程？ 有何迫切性？

新界東北，包括沙田、大埔、粉嶺、上水等一帶，是香港主要的居住地區，人口佔全港近兩成。沙田是新界東交通樞紐，同時亦是瓶頸，城門河兩岸，特別是大埔公路沙田段的擠塞情况令市民出行受嚴重影響。事實上大埔公路沙田段的車輛，有一半來自沙田以北地區，另一半源自沙田及馬鞍山。

T4路駁通現有主幹道，會直接幫助解決這個區域性的交通問題。往來馬鞍山方向的車輛，有條更便捷的T4路可以走，便不用再繞經大埔公路跟新界東北的車爭路，由大埔、粉嶺、上水、北區過來的車，就會暢通很多。所以，T4號主幹路會令整個新界東北的交通板塊得益。

為什麼需要盡快展開T4號主幹路工程呢？雖然沙田區現正進行一些交通紓緩措施，特別是大埔公路沙田段擴闊工程，會對個別路段帶來一些額外容量，但這些措施與T4號主幹路所針對的交通課題是不同的。T4是一條新路線，接通現有幹道作繞道功能，兩者需相輔相成，才能促使車流模式轉變，達到紓緩新界東北及沙田區擠塞的效果。

如不及時展開T4號主幹路工程，沙田區內的塞車會日益嚴重，大埔公路沙田段在很短時間內會重現現時的擠塞情况，屆時亦會增加施工難度。

沙田繞道能取代T4號主幹路？

坊間部分人士指如果我們早點推展沙田繞道，就不用建造T4號主幹路。即使撇開沙田繞道的成本和時間性，我亦認為事實並非如此，因為兩個項目根本有不同功能。

在學術層面，道路規劃其實分不同層次。最低層次的就是平時出入的路，例如我們離開停車場所用的道路，然後一層一層提上去。再高一級，可能去到彌敦道。再上，是如T4路這一類主幹道。再之上就是跨區域性的高速公路，如沙田繞道。每一層道路都有不同功能，我們不能只做上層，便期望可解決下層問題；亦不能只做下層以應付上層問題，因為大家在功能上有不同分擔。

T4號主幹路與沙田繞道亦是這樣，在功能上並無重疊，兩者不是可相互替代的選項。T4是策略性地接通沙田、馬鞍山現有幹道。而沙田繞道是一個更大型跨區域性的項目，未來連接北部都會區與九龍市區。

若只建沙田繞道、不要T4路，沙田區內交通情况不會因而得到解決，問題仍會存在，而且持續惡化。換另一個角度看，就算假設沙田繞道真的能夠某程度上紓緩沙田區內，如大埔公路沙田段的擠塞問題，然而從T4路現時所訂的完工日期到沙田繞道建成期間，其實社會已蒙受很大損失。

總括以上，T4號主幹路和沙田繞道是相輔相成，在道路網架構裏相互配合，才可以解決整體交通問題。

省回塞車時間 是實實在在的回報

基建項目由政府出資，得益的是市民。節省了塞車時間，其實是新增的社會資源。倘我們今天什麼都不做，任由塞車繼續，每日損失過萬個小時，這個社會成本其實是由市民負擔。

若現在將資源投放在T4號主幹路這個交通基建上，就能把這個時間損失轉化為社會資源。市民節省了出行時間，可以有不同方面的得益，例如將節省的時間用來工作，增加收入，變成經濟上的得益；就算是簡單地多些時間陪伴家人，其實社會效益亦很大。我們經常說香港人工作太忙，放在家庭的時間不夠多。若能夠將節省的交通時間用來陪伴家人、小朋友，對社會整體會有正面影響。

交通基建能夠將塞車的時間損失，轉化為社會可用的資源，放回市民口袋。對市民來說，就等於政府派錢，將資源回饋社會，讓市民有更多空餘時間做更多的事。

要計算一個項目的經濟回報，我們一般會涵蓋建造期和一段時間的營運，通常是30年、40年。政府已評估了藉着減省交通時間，T4號主幹路每年會有5億元回報。我認為這個估算相當保守，因還未將減輕塞車相關影響的其他效益納入考慮，特別是減少廢氣排放、降低污染、改善健康等方面。基建項目將持續運作，對社會及市民帶來長遠貢獻。事實上，我估計T4號主幹路項目對社會的整體回報收益，應該高於100億元，遠較今天的投資額為大。

造價太高，應重回全高架橋舊方案？

先不討論當日估算11億元造價的參考性，在這個課題上，有兩個重點需要考慮。

2006年原方案其實不是一個居民接受的方案，嚴格來說，不算是一個已可付諸實行的計劃，因未得到持份者支持。當時政府聽到有很多反對聲音，因而從善如流，優化成現時這個新方案，去改善當中存在的問題，這個過程亦令工程成本增加。若現在重回舊方案，是否就代表不再需要額外成本呢？當然不是。

第一，居民就2006年原方案提出的反對，大部分源於道路走線接近民居；若重回原方案，這個問題和相關反對意見，仍然會存在。而我們並不能隨意漠視他們的意見。

第二，從2006年到現在已差不多20年，在這期間，沙田區及社會的情况都有不少變化。除了經過多年發展，在原方案裏會受到影響的持份者數量其實有增無減之外，相隔多年而改變的環境因素下，原方案可能根本並不可行。政府屆時將需要更多額外時間和資源去研究、調整走線，以及一併處理所增加的反對聲音。

因此若現在重回舊方案，等於整個項目回到2006年作起步點重新開始，工程未必能夠得到社區支持；即使有人認為政府應該不理反對意見「硬闖」，工程開展及完工日期仍會因此無可避免地延遲數年。這延遲帶來的，就是每年5億元的社會資源損失。

總括而言，2006年推出的方案未得居民支持，其後做了一系列諮詢和優化過程，達至今天的優化方案。這個方案是大眾市民支持的，亦具備成本效益，應該盡快開展。我留意到，政府在最近提交立法會的文件中，提出了下調T4路建造成本的方案，似乎為了爭取立法會議員支持，盡力降低工程造價。

一項工程推展到立法會撥款申請的一步，並不容易，必然已經過廣泛諮詢、嚴謹的數據分析和評估，為經過千錘百煉後得出的方案。既然政府已從善如流，在不影響T4路功能的同時壓縮造價，我希望立法會能夠支持項目，使這個拖延近20年的項目能夠盡快上馬，以改善新界東交通情况。

作者是香港大學土木工程系講座教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃仕進]

上 / 下一篇新聞