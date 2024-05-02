施麗珊：新工資檢討機制 未處理低工資問題

一年一檢數據滯後 調升時已太遲

法定最低工資水平訂為一年一檢，能確保所有勞動者的工作待遇，適時趕上整體工資改善速度，避免出現工資差距擴大，甚或生活質素倒退的不良現象，打擊勞工透過自身努力改善生活的意欲。然而由於政府是參考過去一年的消費物價指數，作調整最低工資水平的基礎，在檢討及實施亦有一定時間差距，數據難免滯後，實際調升時勞工已面對通脹之苦，不利適時調升工資水平、保障勞工收入。

以方程式調整最低工資，能增加調整機制的透明度，讓公眾更掌握調整理據，亦可令工資水平更客觀、科學地調整，使市民更掌握調整依據。然而現時建議按甲類消費物價指數調整，只能確保最低工資的購買力不受通脹侵蝕，勞工最多只能維持現狀。至於方程式引入經濟增長因素，反映當局希望與民分享經濟發展成果，體現當局為民生添幸福的心思，惟以1%為上限，雖有助分享經濟發展成果，但幅度甚微，背後理據未明。最終仍限制增長因素幅度，未能全面做到與民分享經濟成果。

勞動市場財富分配失效

更重要的是，新調整機制未觸及最低工資水平過低的根本問題。目前法定最低工資水平極低且不合理，以現時時薪40元為例，若勞工每日工作8小時、每周工作6日、每月工作26天，月薪亦只有8320元。現時百物騰貴，以在職單身人士為例，單單住屋、食物、交通費用等基本生活開支，每月開支動輒近7000至8000元，反映最低工資難以維持基本生活。在2022年檢視調整最低工資水平時，提過若最低工資調升至40元，預計有7.33萬名時薪少於40元的僱員受惠，跟最低工資制度最初實施時約18萬僱員受惠，受惠人數大減，間接反映水平過低且不合理。

過去10多年本港貧窮人口逾100萬，當中有經濟活動但仍處於貧窮困境的在職貧窮家庭數目及人數，均持續處於高水平，反映勞動市場財富分配失效，在職勞工無法透過自身就業以維持基本生活開支。最低工資水平太低，致基層勞工辛勞工作仍三餐不保，子女陷入跨代貧窮困境。

最低工資水平持續過低，猶如站在牆後、前方被擋着的小孩，看不到牆外的風景；雖然高牆的磚頭疊高時，小孩也可獲磚頭站高一點，但仍是看不到牆外風光。看不到風景當然不是最重要，但若工資水平升幅慢過物價升幅，則意味打工仔女看不到整體經濟發展後，生活改善的美好遠景，這才是最現實的困局！市民的幸福感、獲得感又如何得到提升？怎能安心踏實地辛勤工作？

參考工資中位數 訂法定最低工資

最低工資設立的目的不止於防止工資過低、盡量減少低薪職位流失、維持本港經濟發展及競爭力，而更應是保障和逐步提升勞工收入待遇，促進缺乏議價力的低薪勞工，透過工作達至有效的財富分配。因此，按消費物價指數調整只是被動做法，只是有「改變」而無完善勞工待遇。

最低工資除了一年一檢，更應採取預測方式，加入消費物價的預測因素，預測未來通脹幅度（例如2%至3%），避免因統計數據滯後，致最低工資水平的購買力低於、滯後於檢討期。在經濟增長因素方面，當局不應以1%為上限，以求更全面與民分享經濟成果。

除消費物價指數，當局更應參考整體勞工市場的工資中位數的某一水平，作為調整最低工資水平的標準。參考其他國家及地區經驗，法定最低工資水平應訂於工資中位數的一半至三分之二（66.7%）的水平間，初期可訂為較保守的50%水平，日後再逐步調升。以去年全港全職僱員每月工資中位數20,700元為例（每周工作8小時，每月共208小時），建議最低工資水平應為時薪50元（20,700元×0.5／208小時）。經濟發展和增長，往往導致整體工資水平上升，工資中位數有助反映勞動市場上一般僱員的工資水平。若參考以全港每月工資中位數的某個百分比，作為調整最低工資的標準，可確保最低工資水平能夠跟隨經濟發展水平，讓基層勞工分享經濟發展成果，避免最低收入水平的勞工待遇落後整體勞工待遇。

此外，當局亦應引入「貧窮影響評估機制」，檢視在不同法定工資水平下，對減少貧窮人口（尤其是在職貧窮人口）和降低貧窮率（特別是政策介入前）的影響。

作者是香港社區組織協會副主任、扶貧委員會委員

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[施麗珊]