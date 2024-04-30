林振昇：堅持不懈爭取改善勞工權益

事實上，在勞工界和社會多年努力下，本港勞工保障雖遠遠談不上完善，但持續不斷在改善。今年勞工界更迎來兩件大事，包括我們多年來聲嘶力竭要求優化最低工資檢討機制及俗稱「4118」的連續合約規定（為同一僱主連續工作4周，每周工作不少於18小時）的訴求，似乎有望成功爭取。

最低工資檢討機制 須盡快改革

先談最低工資。現時最低工資的主要問題在於水平過低及調整滯後，雖然自去年5月1日起調升至時薪40元，但當工友一個小時的辛勤勞動成果都換不到茶餐廳的一頓「碟頭飯」，這樣的最低工資水平合理嗎？加上，物價生活開支年年上升，但最低工資水平按慣例每兩年檢討一次，其間工友的購買力不斷被通脹蠶食，生活質素難以保持，檢討機制必須盡快改革。

目前最低工資檢討工作已到尾聲，而政府承諾6個月內做決定的限期將在本月底屆滿，相信近期將有進一步消息公布。筆者期望能夠敲定「一年一檢」，並確保每年調整水平至少能夠令工友抗通脹，以及合理地分享到經濟發展成果，使最低工資發揮好「保護網」作用。

其次是「4118」連續合約。按現行法律規定，凡僱員連續受僱於同一僱主4個星期或以上，而每周最少工作18個小時，即可獲年假、有薪假和遣散費等權益。然而，「4118」施行30多年來，有小部分僱主走「法律罅」，常見手法包括故意減少僱員在第四周的上班時數，降至不足18個小時來避規，目前制度存在明顯漏洞。但慶幸的是，在政府積極推動下，勞工顧問委員會早前就修改連續合約規定達成共識，提出「468」方案建議，即以4周計算總工時，總工時門檻是68小時。

「468」方案有兩大優勢：一來以總工時計算，大致足以填補現行制度漏洞；二來，工時門檻由原來72小時降至68小時，這改動將可令更多兼職和零散工被納入保障。據政府估算，新方案將有超過1萬名僱員受惠。

不過按照當局的立法時間表，預計2025上半年才能提交修訂《僱傭條例》的草案，之後立法會還要做一系列審議工作，恐怕要到2026年方能正式實施。既然新方案已獲勞顧會和社會共識，政府亦評估過對企業的潛在成本影響微不足道，而且筆者觀乎今次修例需改動的條文似乎不多，且複雜性不高，為免夜長夢多，應從速開展修例程序。

職安健問題令人揪心

政府需繼續推動改善

勞工保障和權益有望改善，固然令人鼓舞，惟另一邊廂，本港職安健的情况卻使人揪心。自去年職安健條例增加罰則的修例實施後，嚴重工業意外仍再三發生，2023年多達23名工友因致命工業意外喪命。問題癥結在於部分業界未能夠建立安全文化，這些都是需要時間改變。

政府一直致力提升職安健，但仍有不少工作要做，譬如需繼續積極推動以科技改善職業安全。又例如去年推出的《預防工作時中暑指引》，應加入天文台「極端酷熱」天氣警告的因素，讓工友有更適當的休息安排。

「五一」勞動節是全世界勞工的共同節日。筆者期望可藉此喚起大眾對改善勞工權益的重視，亦衷心希望政府繼續多聆聽勞工聲音，急勞工所急，對症下藥改善勞工保障和權益，提高民眾幸福感和獲得感。

作者是勞聯主席、立法會議員

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[林振昇]