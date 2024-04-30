明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
林振昇

林振昇：堅持不懈爭取改善勞工權益

【明報文章】「五一」勞動節將至。年輕一代可能未必知道，特區政府在1999年起才將勞動節訂為法定假期，在回歸前一直只是普通節日。勞動節假期的出現，反映着政府和社會對勞工權益愈發重視。打工仔有「五一」假期放，固然高興，但大家更希望的是擁有更理想的工作環境、條件和薪酬待遇，這也是我們港九勞工社團聯會成立近40年來，堅持不懈追求和爭取達到的目標。

事實上，在勞工界和社會多年努力下，本港勞工保障雖遠遠談不上完善，但持續不斷在改善。今年勞工界更迎來兩件大事，包括我們多年來聲嘶力竭要求優化最低工資檢討機制及俗稱「4118」的連續合約規定（為同一僱主連續工作4周，每周工作不少於18小時）的訴求，似乎有望成功爭取。

最低工資檢討機制 須盡快改革

先談最低工資。現時最低工資的主要問題在於水平過低及調整滯後，雖然自去年5月1日起調升至時薪40元，但當工友一個小時的辛勤勞動成果都換不到茶餐廳的一頓「碟頭飯」，這樣的最低工資水平合理嗎？加上，物價生活開支年年上升，但最低工資水平按慣例每兩年檢討一次，其間工友的購買力不斷被通脹蠶食，生活質素難以保持，檢討機制必須盡快改革。

目前最低工資檢討工作已到尾聲，而政府承諾6個月內做決定的限期將在本月底屆滿，相信近期將有進一步消息公布。筆者期望能夠敲定「一年一檢」，並確保每年調整水平至少能夠令工友抗通脹，以及合理地分享到經濟發展成果，使最低工資發揮好「保護網」作用。

其次是「4118」連續合約。按現行法律規定，凡僱員連續受僱於同一僱主4個星期或以上，而每周最少工作18個小時，即可獲年假、有薪假和遣散費等權益。然而，「4118」施行30多年來，有小部分僱主走「法律罅」，常見手法包括故意減少僱員在第四周的上班時數，降至不足18個小時來避規，目前制度存在明顯漏洞。但慶幸的是，在政府積極推動下，勞工顧問委員會早前就修改連續合約規定達成共識，提出「468」方案建議，即以4周計算總工時，總工時門檻是68小時。

「468」方案有兩大優勢：一來以總工時計算，大致足以填補現行制度漏洞；二來，工時門檻由原來72小時降至68小時，這改動將可令更多兼職和零散工被納入保障。據政府估算，新方案將有超過1萬名僱員受惠。

不過按照當局的立法時間表，預計2025上半年才能提交修訂《僱傭條例》的草案，之後立法會還要做一系列審議工作，恐怕要到2026年方能正式實施。既然新方案已獲勞顧會和社會共識，政府亦評估過對企業的潛在成本影響微不足道，而且筆者觀乎今次修例需改動的條文似乎不多，且複雜性不高，為免夜長夢多，應從速開展修例程序。

職安健問題令人揪心

政府需繼續推動改善

勞工保障和權益有望改善，固然令人鼓舞，惟另一邊廂，本港職安健的情况卻使人揪心。自去年職安健條例增加罰則的修例實施後，嚴重工業意外仍再三發生，2023年多達23名工友因致命工業意外喪命。問題癥結在於部分業界未能夠建立安全文化，這些都是需要時間改變。

政府一直致力提升職安健，但仍有不少工作要做，譬如需繼續積極推動以科技改善職業安全。又例如去年推出的《預防工作時中暑指引》，應加入天文台「極端酷熱」天氣警告的因素，讓工友有更適當的休息安排。

「五一」勞動節是全世界勞工的共同節日。筆者期望可藉此喚起大眾對改善勞工權益的重視，亦衷心希望政府繼續多聆聽勞工聲音，急勞工所急，對症下藥改善勞工保障和權益，提高民眾幸福感和獲得感。

作者是勞聯主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林振昇]

上 / 下一篇新聞