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狄志遠

狄志遠：吸納外資？

【明報文章】筆者最近有較多機會與外國使節見面，特別上周還有機會跟英國的重要官員見面。每一次跟外國使節見面，我都會指出，香港的政治及人權情况確實有改善空間；然而，我也會很清楚指出，國際社會不應該孤立香港，也不贊成任何制裁香港的事情，國際社會反而更應該積極跟香港在各方面加強互動，使香港更國際化。

國際社會眼裏 香港再非昔日香港

我的看法一直是如此——香港是中國的香港，也是國際社會的香港，「一國兩制」確是香港應該走的路，中國及國際社會透過香港而相遇、溝通，從而貢獻雙方，而香港也在當中得益。所以，這是一個「三贏」局面。

不過，香港現時確實面對衝擊。國際社會認為香港再不是過去的香港：香港的核心價值、自由及人權，在國際社會眼中，跟以往有實質性的改變。在這方面，中央及香港政府的措施，其實都只是指向關於國家安全的問題，無意損害香港人的基本自由。

最近有負責經濟事務的歐盟官員表示，歐盟地區的在港企業數目，今年比過往有輕微減少，美資及英資撤離香港比歐洲為多；具體原因跟香港政治大致無關，主要是香港的人力及租金成本太貴。然而，這名官員也指出，國際企業高管確實憂慮香港的政治情况，特別是《基本法》第23條立法之後。

國際企業高管大都已將屆退休之年。年輕小伙子在哪裏「打天下」都一樣，對香港的情况大都不太憂慮，但年長的高管則擔心，因涉獵的範圍及遇見的人太多，擔心不小心誤墮法網。多了這些憂慮，很多國際企業高管人員考慮離港。在這方面，香港政府確實需要更努力向外商解釋，令外商知道法網的界限在哪裏，畢竟大部分外商都不想涉及國家機密的事情。

需更多參與「帶路」經濟圈

也要符合國際「遊戲規則」

另一方面，香港面對中國與西方世界的衝突愈來愈厲害，香港也更依賴內地，例如在港交所掛牌上市的公司，內地企業佔港股總市值近八成，其他企業只佔兩成。香港政府面對國際資本減退，很自然地更靠攏內地，這本來無可厚非。但上月「兩會」期間，國務院副總理丁薛祥強調香港的國際金融中心地位，明顯期望香港好好吸引外資，透過香港使外資跟內地經濟發展連上關係。在這中央的要求下，香港政府就必須好好思索如何擴大吸引國際資金。

要吸引外資，香港需要制訂更大的經濟規劃，例如會否主動吸引不同地方的資金、引進不同現有或新發展產業。而且，外資又不只限於內地及西方，對「一帶一路」經濟圈，香港應有更多的參與和貢獻。另一方面，香港也要重新做好符合國際社會的「遊戲規則」，包括資訊自由、創作自由、結社自由。關於國家機密的事情，要做得很清楚仔細、讓人容易知悉，不然，連那兩成資本都會逐漸離開。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]

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