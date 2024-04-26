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梁韋諾

梁韋諾：關於「愛國者專政」的幾個問題

【明報文章】香港青年時事評論員協會副主席甘文鋒上月20日在《明報》發表文章，提出「愛國者治港」就是「愛國者專政」，即「在港愛國者的民主，以及對非愛國者的專政」，引起部分關注香港政治的人熱議，全國政協前委員劉夢熊早前便撰文抨擊（〈防止「左」的思潮 捍衛一國兩制〉，2024年4月10日《明報》）。

「專政」意思為何？

基於歷史原因，「專政」一詞容易引起一些人的不安，可以理解，但「專政」是什麼意思？甘沒有解釋，劉則將「專政」解讀為等於「剝奪政治權利和自由」。這種解讀又是否正確？

「專政」指的首先是一種國家形態，即一定階級的政治統治，譬如「資產階級專政」指的就是資產階級執掌國家權力，對社會實行全面控制和管理，而不是說資產階級剝奪無產階級的政治權利及自由。反過來，「無產階級專政」也不是指無產階級以外的階級沒有政治權利及自由。

「專政」亦指統治階級的統治方法。掌握國家政權的統治階級，對敵人採取鎮壓、強迫的方法，但只針對作為敵人的極少數犯罪分子，並非任意對所有人實施。這意義上的「專政」，不論在資本主義還是社會主義國家都存在，如對付危害國家安全的罪犯，美國和中國同樣不會手軟。

可見，劉的解讀與事實不符，旨在誤導大眾，引起不必要的顧慮和恐慌。

「非愛國者」是「專政」的對象？

回歸前，鄧小平提出愛國者的標準是「尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定」。反中亂港分子不是愛國者，這非常清楚。不過，屬於其他民族、效忠所屬國家的外籍人士，自然也不符合愛國者標準。但外籍人士與反中亂港分子的性質截然不同，絕不可將兩者歸類為「非愛國者」、混為一談。

在中央眼中，在港外籍人士從不是敵人，更非「專政」對象。中央不單不會對在港外籍人士採取鎮壓、強迫的方法，更沒有排除他們在特區政權架構之外，外籍人士同樣可參與治理香港，包括可擔任政府部門各級公務人員（除各司局長等主要官員）和顧問；可當選立法會議員（所佔比例不得超過立法會全體議員的兩成）；可出任各級法官（除終審法院和高等法院首席法官）及其他司法人員。

這樣就能理解為何夏寶龍主任是將「反中亂港分子」而不是「非愛國者」，劃作「愛國者」的對立面。「對非愛國者專政」一說，只會引起混亂和不安，對於爭取團結在港外籍人士有害無益。

愛國者標準旨在擴大還是收窄統一戰線？

鄧小平是在「愛國統一戰線」下提出愛國者標準。「愛國統一戰線」的對象和範圍非常廣泛，鄧小平強調「統一戰線的對象，清楚得很，顧名思義，是把一切能夠聯合的都聯合起來。範圍以寬為宜，寬有利，不是窄有利」。

按鄧的標準，只要愛祖國、贊成祖國統一、不做損害祖國和香港利益的事的人，即使不贊成社會主義制度，都是愛國者，都是爭取團結的對象（隊伍內有不同力量，要作具體分析，制訂不同的領導策略和工作方法）。可以說，絕大多數港人都是愛國者，都可參與治港；敵人仍會存在，但只屬極少數。這個標準使參與治港者的範圍非常寬泛，大大鞏固和擴大統一戰線。

當絕大多數港人都是愛國者、都可參與治港，甘文鋒提出要劃分本地資產階級誰「愛國」、誰「不愛國」，揚言「愛國」才有政治權力、「不愛國」就無政治權力，便是極不妥當的說法。難道對社會不同階級、群體都要刻意區分誰「愛國」不「愛國」，然後排斥當中被指是「不愛國」的一群，不容許他們參與治港？

誠然，鄧小平的愛國者標準，針對的是一般市民；而夏主任的愛國者要求，是針對身處重要崗位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人。不同政治崗位有不同要求，愈重要的崗位有愈高要求，是簡單又正常的道理。兩者對象不同，不能也不應混為一談，但當中無矛盾。落實愛國者治港，並無收窄愛國者的範圍，如夏主任強調「『愛國者』的範圍過去是、現在是、將來也是廣泛的」。

鄧小平提出寬鬆的愛國者標準，目的不是為了讓港人互相攻擊誰不愛國、互相猜疑誰是「假」愛國、互相指摘誰不夠愛國、互相比併誰更愛國，而是讓港人求同存異、團結一致、集中力量建設香港。換言之是為了擴大、擴闊統一戰線，而不是縮小、收窄它；是為了增加可以團結的對象，而不是增加可以打擊的對象；是為了增加朋友，而非增加敵人；是為了擴大團結面，而非擴大打擊面。

夏主任曾對管治者提出5個新的更高要求，其中之一是「善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者」。在當前國際政經環境複雜多變下，香港面對不少困難和挑戰，需各方團結一致、匯聚力量，共同建設好香港，這個要求便顯得尤其重要。

（作者按：本文只代表個人立場，不代表任何團體意見）

作者是新範式基金會副研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁韋諾]

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