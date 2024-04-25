莫建成：回歸初心 推行全民源頭減廢試驗計劃

筆者建議政府不要再氣若游絲地掙扎如期推行計劃，倒不如將正式執行時間延後，給市民一段適應期，先推行一年試驗計劃，在不實行任何罰則之下，回歸初心，充分利用這一年時間推行以源頭減廢為重點的全民試驗計劃，使計劃未來能夠重新上路。

只靠罰則 市民就會接受？

綜觀過去數個月，社會對計劃之討論，集中在使用指定袋和罰則上。然而，計劃的政策原意和重點，應該是源頭減廢與循環再造並行才能有效。不過政府在源頭減廢重點上的工作，恍似近乎零。

筆者不禁要問：政府是否覺得只依靠罰則，市民就會接受計劃？指定袋的設計，真的無問題？政府有否與產品供應商討論減少包裝物料？有否好好教育市民如何做垃圾分類？有沒有做好社區回收措施和配套？這些問題的答案是什麼，相信讀者心裏有數。

順帶一提，有建制派人士指計劃是由「激進反對派」提出，是上屆政府在泛政治化環保的高壓下定出之政策。筆者聽到此言論後，腦海中浮現了兩句說話——「唔知就嚇死，知就笑死」。事實上，徵費計劃於2005年由政府提出，並在建制派的支持下，於2021年8月26日在立法會三讀通過該法例。

筆者至今仍在服務社區，過去幾個月，有不少街坊反映對計劃的意見，包括如何正確使用指定袋包好垃圾？廚餘如何處理？地拖棍真的要鋸開兩截？時至近日，街坊又遇到其他煩惱，例如不懂使用智能廚餘回收機、有人將廚餘棄置在回收機附近而影響環境衛生等；更有清潔工人擔心因誤墮法網，最終要被監禁。筆者收到的投訴、意見和擔憂，多到根本難以盡錄。

筆者不是環保中堅分子，但向來是支持保護地球環境的一分子，而民主黨亦一直認同垃圾徵費政策。可惜的是，橫跨5任政府、經歷近20年討論，並已得到立法會通過的垃圾徵費計劃，因本屆政府在推行上的準備欠佳，宣傳和教育又放錯重點，導致認受性不足兼擾民。

試驗一年 分兩階段

為了讓香港全民一起保護地球環境，筆者建議，政府應該推行全民試驗計劃，在先做好配套的前提下，讓市民試行一下。試驗期可以分為兩個階段，首階段約用半年時間，政府應「幾條腿走路」，重做準備工作，包括與貨品供應商討論如何減少包裝物料、購入足夠的智能廚餘機放置在屋邨、做好社區回收配套措施、重點宣傳源頭減廢等。

在下一階段，即後半年時間，政府應該推行不執法的全民試驗計劃，將重點放到源頭減廢上，並邊做邊了解成效，例如社區回收配套是否要調整、智能廚餘回收機的數量是否足夠、市民在家的垃圾分類方法是否正確等。而官員不要再說一些離地的說話，例如「將地拖棍鋸開兩截」和「如果你想不清楚，幾時都是不清楚」等。

事實上，台灣、韓國的垃圾徵費計劃早已成功推行；德國的垃圾分類措施，多年來運作良好。筆者認為，本港環保署和環境及生態局的高官們，不要再在計劃上剛愎自用，必須虛心聆聽港人的聲音，改變「不配合就可罰你」的心態；更需要用心研究上述地方在垃圾徵費上的成功之道，看看有什麼地方可以讓香港借鏡。

冀官員將心比己 想港人所想

筆者身為從事社區工作多年的地區工作者，深深明白一個道理，就是要與普羅大眾感同身受，才可以有效地協助他們解決問題。坐在冷氣房的官員們，你們會否親手將地拖棍鋸開兩截棄掉？你們有否試過吃晚飯之後，親身將廚餘放到回收機或回收桶？筆者只希望官員們能夠將心比己，急市民所急，想港人所想。

筆者認為，政府延後計劃的實施日期，可以爭取時間（buy time）做好準備工作和宣傳教育，並同步推行全民試驗計劃，讓市民適應如何減廢，並在邊行邊檢討之下完善政策。

筆者百分百支持政府推行以源頭減廢為重點的垃圾徵費政策，若未來要有效推行計劃並達到政策的初心，必須有源頭分類及循環再造雙軌措施的配合，方能做到。這樣才能避免令香港的垃圾徵費計劃淪為國際笑話，不要令香港市民在低氣壓的政治環境下，無奈接受錯漏百出的重大環保政策。

作者是民主黨副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[莫建成]