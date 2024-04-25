聞正聲：千億沙田繞道取代71.6億T4主幹路是美麗的誤會

針對上述兩大疑問，筆者特意翻查相關資料，發現坊間對T4工程有不少誤解，其中又以「沙田繞道可取代T4主幹路」的說法最為偏離事實。

71.6億元是市價

關於造價太高的問題，政府已經解釋了，71.6億元的撥款申請是根據市場投標的「回標價」而定，反映現時市價，每公里的價格也與近年類近的工程相若，不是「天價」。除非改變避免擾民的設計（如接近住宅部分改為隧道），或縮減利民工程（如加入單車徑），工程造價實在難以大減。

香港工程造價往往較其他地區昂貴，除了人工較貴、質量要求較高等因素外，香港發展密度高，建造期間要減少對居住環境、路面交通的影響，難免要增加各種施工限制，這也是成本增加的原因之一。

沙田繞道分流跨區交通

至於有指「沙田繞道可取代T4主幹路」，筆者看罷相關公開資料後，可以大膽說一句：斷錯症、落錯藥。根據政府去年12月發表的《香港主要運輸基建發展藍圖》，沙田繞道和T4主幹路的規模及層次完全不同（見圖）。

沙田繞道是一條穿過大帽山和金山、貫通新界東北及九龍市區（長沙灣、荃灣）的行車隧道，全長約15公里，造價很可能超過1000億元。沙田繞道配合北部都會區發展，以應付2039年以後的交通需要。沙田繞道可以分流往來新界東北／九龍區的車輛，減少大埔公路和吐露港公路的車流，但不能解決沙田、火炭、石門等地區內主要路口和迴旋處的交通擠塞問題。

T4主幹路紓緩沙田區內交通

T4主幹路正是要解決現時繁忙時間沙田區內多個主要路口和迴旋處擠塞的情况，當中以大埔公路沙田段的擠塞情况最嚴重。

T4主幹路連接城門河道兩岸，接通沙田東部／馬鞍山和九龍／荃灣。T4主幹路建成後，大埔公路沙田段的行車時間預計可由現時20分鐘縮減至約5分鐘。另外，沿大涌橋路幾個主要路口在繁忙時段的平均行車時間，可由約15分鐘縮減至約9分鐘，估計每年居民可以節省的時間成本高達5億元。

T4主幹路預計可以在6年內投入服務，而沙田繞道仍在構思階段。要求興建千億元沙田繞道、反對71.6億元T4主幹路，對飽受塞車之苦的居民而言，實在是又貴又遲又無用。

作者是時事評論員

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