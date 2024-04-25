楊敬雯、梁沛健：北都發展規劃 應考慮氣候變化風險

天文台早前發布全年天氣展望，預料今年颱風季可能會延長，到11月甚至12月仍有機會「打風」。此外，全年平均溫度估計較正常高，意味今年酷熱天氣日數或再破紀錄。故香港政府須正視氣候變化，投資改善基建設施，並積極考慮採用基於自然的解決方案，以應對日益增加的極端天氣事件。

規劃未來經濟引擎

應評估更長遠影響

世界資源研究所指出，加強應對氣候變化的適應能力，可以帶來經濟效益——投資1美元於氣候適應，可避免氣候危機帶來的損失，從而節省2至10美元的長遠成本。而香港政府於《香港氣候行動藍圖2050》中亦承諾，在未來15至20年投放約2400億元推行各項減緩和適應氣候變化的措施。若港府能夠把部分資金分配給基於自然的解決方案項目，可同時實現氣候目標和保護生物多樣性，兼具成本效益。

舉例而言，北部都會區為本地重大投資，有望成為香港未來經濟發展的新引擎，政府在發展規劃時，應該評估更為長遠的影響。政府間氣候變化專門委員會（IPCC）最新報告提及未來全球海平面上升的各種情景，並指出無法排除2150年海平面上升逾5米的極端狀况。由於北部都會區大部分地勢較低，特別是近后海灣的一帶都是低窪平原，容易受到海平面上升和風暴潮的威脅。

採取基於自然的解決方案

思匯政策研究所聯同大自然保護協會於早前發表報告，建議政府在發展北部都會區時，採用基於自然的解決方案，應對未來氣候變化風險。基於自然的解決方案包括保護、恢復和有效管理生態系統等行動，可助移除大氣中的碳排放，並增強沿岸地區的氣候韌性，且有利於整體生物多樣性和人類福祉。

基於自然的解決方案可以幫助香港在2050年之前實現碳中和，並提高本地抵禦洪水能力。假若在北部都會區中近2800公頃土地重新造林、修復紅樹林和海草牀，可在2050年前吸收該區高達14%碳排放，更可令部分集水區在「黑雨」時水浸風險減低20%；如果在尖鼻嘴、流浮山和下白泥沿海的海牀修復蠔礁，更可以使北都海岸受海平面上升相關風險影響的機率減低近7.5%，有助保障當地沿岸社區和居民。

政府早前指，北部都會區會採用智慧、環保及具抗禦力策略，在規劃及城市設計、基建系統、市民出行三方面制訂措施，但相關措施僅着重其減碳成效。由於氣候變化與生物多樣性的喪失互為表裏，香港政府繼訂立2050年碳中和的氣候目標之後，應該為生物多樣性訂立長遠目標。

為求達到生態文明建設目標，國家於近年來積極進取地推動生態保育，不但主辦聯合國《生物多樣性公約》第15次締約方大會（COP15），更推動通過《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》，並於本年初公布《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃（2023-2030年）》，提及基於自然的解決方案。為響應《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》的第二個目標，即在2030年前至少恢復30%退化的生態系統，香港應該就生物多樣性訂立目標，並融入現時發展規劃及工程指標當中，以停止和扭轉生物多樣性的喪失，達至自然正向的未來。

誠然，單靠基於自然的解決方案，不能夠完全應對極端天氣，香港還需要對環境生態友善的基建設施。例如現時渠務署亦有河道活化工程，積極引進綠化和具生態保育元素的水體。「藍綠建設」概念雖好，但仍要視乎改善河道以後，是否能夠透過其運行的生態系統對環境及社會有所裨益，故此訂立本地生物多樣性指標，亦有助確保工程成效。

科技城涉剔除濕地

冀發展與保育並存

規劃署建議修訂城規會規劃，將新田科技城內約247公頃的濕地保育區及緩衝區剔除，並指會透過三寶樹濕地保育公園補償。然而，修訂指引內被剔除的濕地保育區，佔地相當於10個維園，跟南生圍、蠔殼圍的魚塘相連，與米埔拉姆薩爾濕地具生態連結，更是多個瀕危物種的棲息地，具高生態價值。

受影響的濕地保育區內的魚塘濕地，並非互相割裂的生境。若要落實基於自然的解決方案，除了觀乎其質與量的數據以外，亦會重視其連通關係。例如北部都會區將會設置數個保育公園，但分散各處，或會影響雀鳥或水獺等活動範圍廣泛的生物。此一來會令人類活動更易干擾生物；再者，容易令野生動物繁殖範圍減少，繼而導致區內族群縮小；三者，生物在不同保育區之間遷徙移動時，有可能增加其意外死亡機率。因此，僅設立三寶樹濕地保育公園，或難以彌補分割生物棲息地所損失的生態價值。

發展與保育並非對立

惟應「先保護後發展」

經濟發展與生態保育並非對立，反之應該互相融合。只要港府採取「先保護，後發展」的分階段發展模式，於生態敏感地區遭受干擾之前，增強其生態功能，便可以提高生態韌性及其抵禦負面影響的能力，及後就可以因地制宜，發展綠色經濟。

中國內地對基於自然的解決方案，採取積極和務實態度。國家自然資源部更與世界自然保護聯盟建立「基於自然的解決方案亞洲中心」，目的就是為了開展基於自然的解決方案的科學研究、加強能力建設和推動交流合作。香港作為亞洲國際都會，我們應該積極推動且宣揚「先保護，後發展」是體現生態文明的重要原則，為其他地區定立楷模。

香港有望成為體現基於自然的解決方案的最佳案例。例如濕地保育公園可與深圳國際紅樹林中心互相連繫，共同為粵港澳大灣區居民提供集自然護理、教育和旅遊用途於一身的世界級景點，促進本地生態旅遊。除了現有的環境影響評估框架外，政府還應詳細研究旅遊承載力，以便更充分規劃。此外，當局也應制訂具體目標，說明生態旅遊活動如何有效惠及整個沿岸社區，令本地社區盡早參與規劃過程，並把保育目標納入其中，讓香港可迎向人與自然和諧共處的未來。

作者楊敬雯是思匯政策研究所營運經理，梁沛健是香港大自然保護協會氣候變化研究員

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[楊敬雯、梁沛健]