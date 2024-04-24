林淑操：小學人文科的政策初探

事實上，分拆科目的舉措是務實的改革之舉，教育界反應正面自不待言。是故擬定稿於本年2月順利獲課程發展議會通過及接納，終於迎來了《框架》定稿。為了讓業界掌握新學科的課程及教學內容，局方提供空間和支援，讓學校在2025/26學年前以試行模式推動新課程，在在體現了課程持續優化、從善如流的動態過程，亦反映局方對課程改革的決心和承擔。

連繫日常生活 建構學習鷹架

課程改革的最終目標是促進終身學習及全人發展；而以學生學習為中心的課程，正意味着學生對「做什麼」及「如何做」要有所掌握。小學人文科課程內容編排着重不同年級的銜接，配合學生身心發展、能力、興趣和需要，以螺旋式、生活化編排及設計學習主題按年級遞進，並逐漸深化學習內容。

發展心理學家Piaget在其「兒童認知發展理論」提出，兒童自出生後在適應環境的活動中，吸收知識時的認知方式及解決問題的思維能力，會隨年齡增長而改變，當中直接參與是學習的關鍵。因此，學校可透過縱向及橫向課程規劃，靈活結合課堂內外不同內容和生活議題，營造正面積極學習氛圍，讓學生從實踐中體驗學習的價值，促進思考，令學與教發揮沉浸式作用。

小學人文科課程強調學習需與日常生活連繫，而內容與國民教育及其他學習領域亦互有關聯。綜觀《框架》涵蓋「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」、「世界與我」6個主要範疇，大部分內容亦根據常識科重整和優化，相信定能幫助學生連結過去、現在與未來，順利銜接初中和高中人文科目的學習，掌握整全的人文學科學習元素。筆者期望學校可善用「有機結合」、「自然連繫」組織學習活動，結合主題進行實地考察、參觀、訪問和服務，使有意義的學習經歷以不同形式、時間、地方去加強體驗。

推動價值觀教育 培養人文素養

一直以來，香港不少學校的辦學理念和校訓，既秉承中國傳統儒釋道思想，亦融合西方的品格教育理念，着重學生道德、倫理和品德培育。2021年教育局公布《價值觀教育課程架構》，強調以源遠流長的中華傳統文化為主幹，厚植家國情懷，陶鑄未來學生的優良品格，為學校規劃價值觀教育課程提供框架和建議。這很大程度反映了價值觀教育是社會對道德規範的普遍期望和標準，故學校的價值觀教育對兒童個人成長以至日後人格發展，有深遠影響。

無疑，網絡世界瞬息萬變，對青少年身心成長帶來各種挑戰。因應時代及社會發展需要，價值觀教育亦需策略性地微調。去年施政報告公布展開的愛國主義教育，當中列明優化《價值觀教育課程架構（試行版）》內容，將「關愛」深化至強調中華文化思想的「仁愛」，並在本來的10項「首要培育的價值觀和態度」，新增「孝親」及「團結」。

此外，為推動學生的正向思維、全方位培養正確價值觀，與2017年常識科課程指引相比，小學人文科與時並進，新課程亦做到「社會有所呼，課程有所應」，增潤了中華文化、國情、國家歷史、國家地理等元素，加強推行國民及國安教育，更有系統地從基礎教育開始培養學生的國家觀念、加強對國家和社會的認識，及國民身分認同，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國精神，令愛國主義教育得以落實。

同時，每個年級的學習主題亦融入相關的價值觀和態度，並保留及優化有關性教育、媒體和資訊素養、生命教育、可持續發展教育等元素，真正以立德樹人為目標，培養學生的人文素養，達至全人發展。

教師專業發展 領導課程前行

課程改革優化以外，師資培訓亦見重要。教育局對症下藥，積極加強教師培訓課程，提升專業能量。由2023/24學年起，每年提供約4000個教師專業培訓課程名額，內容包括課程規劃與管理、國安教育、國家最新發展、國家歷史與中華文化等，以支援教師任教小學人文科，估計今年將提供超過1萬個培訓名額讓教師報讀。

另外，局方亦非常重視前線教師的教學分享和寶貴經驗，於本年度起設立「小學人文科學習圈」，初步有10多所學校結合校情、學生需要及學習風格，設計專題探究或跨科學習活動。這些優良教學示例，以專業交流、觀課活動、分享會等模式廣泛宣傳，以支援教師教學，有助推動學科發展。

綜觀而言，要全面落實小學人文科、提升學生的人文素養，實在有賴教育界不同持份者齊心協力、攜手推動。教育局亦要因時制宜，提供學與教資源，持續檢視優化教育體系和課程設置，讓小學人文科成為學生有意義的學習經歷，成為充滿自信、理性和富責任感的世界公民。

作者是教聯會理事、香港區家長教師會聯會副主席、湖北省青聯委員

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[林淑操]