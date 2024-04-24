劉銳紹：上窮碧落下黃泉 失之毫釐差千里——中國富強和開明與「兩制」的沉思

有朋友說：「你落後了，跟不上形勢了。」怎樣批評也沒所謂，但總要用理據和行動來解我愚鈍嘛。我想，中國大陸改革開放40多年，「一國兩制」也實行了20多年，不妨縱向橫向、宏觀和微觀回顧今昔，歸納一些問題，深入研究才作答案。但朋友馬上罵我：「你提的問題本身就預設答案。」我笑着答：「閣下反應正是預設答案，還預設立場。如果官方同一取態，只會失之毫釐，差之千里（語出《大戴禮記．保傅》）。」於是，我把很多人思考的問題整理如下，還起了今天的標題，請各自思考答案。

（1）「兩制」的特色如何理解？

──香港要維持國際地位，所以實行「一國兩制」，但「兩制」最重要的特色是什麼？或曰：與國際接軌；但另一種意見是：保持與內地（某些制度）不同，才是重要。孰對孰錯？或兩者可有兼容之處？

──「兩制」的不同，主要不是表現在經濟制度，而在於政治和意識形態方面。這種觀點是否成立？

──其實，內地的經濟制度已向世界趨同，這是好事，所以香港與內地的經濟制度基本矛盾不大。這樣一國兩制下的經濟發展，應該鼓勵。但有一點需要警惕，就是香港的國際化經濟制度不要走向死板的規劃化；假以時日，內地經濟制度又不走回頭路，將可相得益彰。這種期望是否恰當？

──「兩制」之異不在於形式，而在於內涵。例如官方強調香港實行普通法，有別於內地的大陸法，但香港立法（尤其是有政治性的法律）的原意和實施方向，是否普通法的精神和內涵？無論是或不是，也要觀察和提醒，這態度是否正確？

──由於一國兩制仍然生效，所以，「兩制」是否應多鼓勵思考，在法律框架下作多元化的討論、提出意見和建議？但回顧20多年來的變化，思考和討論的空間是維持不變？擴大了？還是收窄了？各有不同答案，但值得尋找和保護主流的答案。

──要求各方提出操作性強、可行性高的建議，首先要確保信息流通，包括政策制訂過程中的各種考慮、足夠的雙向和多方討論。這些都是包括官方也承認的原則，香港回歸20多年來，這些原則如何或是否普遍實行？哪些決策按這原則落實？哪些按其他原則和標準實行？這些都是能否善治和激發建議的先決條件，是否已經發揚？

──加強新一代對「兩制」的認識，確有必要。那麼，用什麼方法和內容，才能使新一代真正、全面和準確地認識「兩制」的前世和真諦？近期一些學校篩選「負面書籍」，竟然包括中國共產黨執政前如何反抗國民黨高壓的歷史，因為校方擔心這也會引發「反抗意識」。這種反思考的方向，是否應該鼓勵？

──「兩制」實施20多年了，是否應該深思，哪些東西應該珍惜？哪些東西應該拋棄？討論方法可以研究，但首先是不要迴避。

──當年強調「兩制」求同存異，如今20多年過去，求大同尚算可以，惟「存大異和小異」做得怎樣？尺度是否準確？

──鄧小平構想的「兩制」，也許有人認為今天已經過時，必須與時俱進。那麼，到底是鄧小平當年的預見能力不足？還是今人不能或沒有充分理解鄧小平的構想？無法找到答案。

──「兩制」今天出現的差異，有人認為是港人不了解國情，但也有人認為內地不了解港情，或按需要來解讀港情。到底哪一種說法準確？還是兩者均是事實？然則，怎樣增進雙方的實質理解，才能走出困局？

（2）香港如何更好地落實「兩制」？

──冷靜回顧香港回歸初期，董建華、陳方安生、曾蔭權等官員都執行北京的指示，沒有什麼「陽奉陽違」（他們也沒有這個膽量和能量）。惟他們有一個共同點，就是結合本地實際，能做的一定按中央意旨，不能馬上做的則暫時放下，這才是真正「兩制」的靈活性。其實，某些中央駐港高官也結合香港實際情况而工作。但至今沒有一個特首能夠完成兩屆10年任期，有些大力執行中央政策的駐港官員也要「燉冬菇」。這又是什麼原因？

──由曾蔭權到林鄭月娥，「結合本地實際」的元素不斷減少。這到底是前人不能準確領略中央精神，以致董建華也要「腳痛下台」？還是後來的官員懂得全面理解中央意圖？不得而知。

──現在強調「要有承擔」和「主要責任人」。不錯，有權有責。但責任有分決策責任和執行責任。執行者如成效不彰，需要承責，那麼決策者呢？此外，鄧小平說「要相信香港人能治好香港」（見《一個國家，兩種制度》），但怎樣落實真正的「港人治港」呢？

──有些角色不是香港能扮演和決定的，甚至是沒有角色的，例如中外關係。從這個角度看，我也理解港官的難處。但由此延伸的問題更值得研究，就是即使香港「搞得不好」，惟如何分清「主管」和「代（替）管（理）」的角色呢？

──對於民眾，可提「愛國者標準」、「國家安全」、「民族利益」等概念，但如何平衡個人的自由度和公民權利，是「兩制」的重要課題，現時處理得怎麼樣？有人說好，也更多人說不好，至少未能做到市民可享有免於恐懼的自由（世界公認的「四大自由」之一）。

（3）中國與世界的競爭與平衡

──內地經常埋怨，香港回歸20多年了，為何港人的思想還未回歸？類似的問題是：中國大陸改革開放40多年了，為何中國還未與世界主流價值觀接軌或同向而行？中國說很多外國人沒有到過中國，就害怕和反感，希望他們多來實地看看。同樣的情况是，很多中國人也沒有到過西方國家，惟同樣罵得起勁。這就涉及如何全面示人和開拓民智的問題了。對此我也沒有答案，因為已無能為力。

──中國指外國欺壓中國，我不一概否定此說。但中國怎樣才能不受欺壓？如今看來，鄧小平推動改革開放，在全國人民努力下已取得成績，惟未到「開明」的層次。中國信奉馬克思主義，不過馬克思批評中國「數千年來太集權，中央權力太大」；他說，政治才是西方勝出的決定因素（見《紐約每日論壇報》馬克思中國專欄），但這些內容都不能在中國出現，這又說明什麼呢？

對於上述問題，我仍努力「上窮碧落下黃泉」而求索，只求不要用「失之毫釐，差之千里」的角度看我就行了。

作者是時事評論員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]