林順潮：加速推動低空經濟發展

到了今年「兩會」期間，《政府工作報告》提出「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」作為首要任務。其中，積極培育新興及未來產業，被列為重點工作之一，且首次在政府工作報告中提及低空經濟，期望能夠成為經濟的新成長引擎。該報告提出的目標，是到2030年推動低空經濟形成萬億元級的市場規模。同時，深圳亦於今年2月1日開始實施《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》。

對本港醫療發展具重要意義

香港其實在發展低空經濟方面有優勢，例如本港流動通訊網絡已覆蓋逾九成人口，在核心商業區的覆蓋率更達99%，足以充分支援無人機運作及技術發展。低空經濟的發展，對經濟和社會都將產生深遠影響。在經濟層面，它不僅可以創造新的就業機會，還可促進相關產業發展，例如無人機製造、營運服務、數據分析等。於社會層面，低空經濟可以提高物流運輸效率，特別是在偏遠地區和緊急情况下的醫療物資運輸，大大提高社會公共服務水平和響應速度。

低空經濟的發展，對香港醫療發展有重要意義。以英國為例，計劃在本年度啟用無人機空中高速公路「Project Skyway」，為Reading（雷丁）、Oxford（牛津）、Milton Keynes（米爾頓凱恩斯）、Cambridge（劍橋）、Coventry（高雲地利）及Rugby（拉格比）等多個南部和東南部城市，建造長達265公里的空中運輸網絡，覆蓋逾120萬人口。Project Skyway將能夠大幅縮短醫療部門運送疫苗、血液樣本等緊急物品的時間，並能將藥物送達偏遠地區。去年英國試驗使用無人機運送手術植入物和病理樣本，其中一個案例已證明能夠節省高達70%運送時間。

筆者於上月兩會期間提出的全國人大建議中，提出包括加速落實內地與香港人體器官捐贈跨境共享的意見。未來一旦實現器官捐贈跨境共享，若香港與內地都能夠用無人機運送器官，將大大縮短運輸時間，使器官能夠更快送達患者所在醫院，從而維持器官質素和大幅增加生存率。

完善法規配套 必不可少

目前香港在低空經濟方面的法規，仍不夠完善。相關法規包括規管小型無人機操作的《小型無人機令》、規管航空器提供出租和有償服務的《空運（航空服務牌照）規例》等條文。《小型無人機令》並未覆蓋重量超過25公斤的大型無人機。要大力推動低空經濟發展，完善的法規配套是必不可少。以內地為例，2023年中央經濟工作會議已將低空經濟列為戰略性的新興產業，並隨後發布多項相關規範，完善了內地低空經濟的法律體系。

因此，特區政府應重新檢視現有針對空中交通的規管制度，尋找並修補可能存在的漏洞，完善低空經濟相關法規，為其發展奠定堅實基礎。

作者是港區全國人大代表、立法會議員

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[林順潮]