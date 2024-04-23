歐陽五：中美對話 各說各話？

這種看似悲觀的論調，其實不無道理。自兩國元首去年在三藩市會晤後，中美航班增加，雙方政商學界往來頻繁，民間的文化、教育交流也在升溫。雖與5年前相比差距明顯，但至少有企穩之勢。

然而中國有句古話：「聽其言而觀其行。」在中方看來，在最敏感的台灣問題上，美國一邊承諾「一中政策」不變，一邊以軍援、軍機飛越台海等方式為「台獨」站台；在影響全球的經貿、科技等問題上，美國一邊強調「不脫鈎」，一邊指摘中國「產能過剩」，還開始新的「301條款」調查，並擬提高中國鋼鐵和鋁產品的關稅。

反觀美國亦然，同樣認為中國的行動並不足以回應其關切。

彼此認知 差異巨大

從根本上來看，還是雙方對彼此的認知存在巨大差異。在歐美歷史上，尤其是近代大航海時代以來，從荷蘭、西班牙到英國、美國，每一個霸主地位的確立，幾乎都伴隨上一個霸主的衰落，甚至是通過戰爭取得。因此，信奉「贏家通吃」的獨霸概念深入人心。哈佛大學甘迺迪政府學院首任院長艾利森（Graham Allison）提出的「修昔底德陷阱」，以及哈佛大學教授亨廷頓（Samuel P. Huntington）的文明衝突論，都是典型代表。

更重要的是，經歷與蘇聯近半個世紀的冷戰和全球爭霸、在蘇聯解體後終成全球霸主的美國，即使與中共打了近百年的交道，很多人仍未分清中共與蘇共、中國與蘇聯的本質區別。因此，近年美國又將中國定義為最主要的戰略競爭對手，並視中國為唯一有意願且有能力推翻現有的、由美國主導的所謂國際秩序的國家。

而且，美國經常說中國價值觀跟其不同，似乎中國是國際社會的另類。暫且不論美國的價值觀是否就等同於全世界的價值觀，退一步來看，中美歷史文化、政治制度、發展道路等確有不同，但同為人類，雙方其實有更多的共同價值。美國強調普世價值，中國同樣倡導全人類共同價值，民主、自由、平等、人權的概念在中國能夠得到認同，難道美國就反對仁、義、禮、智、信？

當然，有些人可能是揣着明白裝糊塗。最近的一個例證：美國總統拜登在訪問位於匹茲堡的美國鋼鐵工人聯合會（USW）總部時，以「不正當競爭」為由，敦促將中國鋼鐵和鋁產品的關稅增至現時的3倍。然而白宮自己都承認，自中國進口的鋼鐵量僅佔美國鋼鐵總需求的0.6%。難道拜登不知道，抑或他的經濟幕僚沒有報告？或許，白宮有更重要的算計——因為USW是北美最大工會，匹茲堡所在的賓夕法尼亞州既屬「鐵鏽帶」，也是總統大選的關鍵搖擺州。忙於選戰的拜登與特朗普，都在積極尋求支持。

自美國對華開打貿易戰以來，中方時常強調美國是損人不利己，美國企業和民眾都被迫埋單。沒想到美國人也「講政治」。畢竟美國總統大選4年一次；即使勝選後，不到兩年又會面臨中期選舉，政治人物必須在短期內就令自己的政策生效，或者至少看起來生效。須知，「鐵鏽帶」的產業轉型升級、工人新技能培養等所需時長，可遠遠趕不上選舉周期。

談總比不談好 可摸清底線減少誤判

裝睡的人叫不醒。那麼，中美對話真就只是各說各話嗎？不一定。相較於政客，商人、學者可能更加理性、客觀；而且如果民間善意不斷累積，也能夠反過來影響政界，畢竟兩國決策層都需要真正的民意支持。

更關鍵的是，談總比不談好，至少能夠摸清底線、劃出紅線，管控分歧、減少誤判，尤其是軍事溝通渠道的恢復。譬如這幾天正在山東青島舉行的西太平洋海軍論壇第19屆年會，就算中美軍方的交流象徵意義大於實質，也對世界傳遞出積極信號。

作者是時事評論員

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[歐陽五]