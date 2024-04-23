阮穎嫻：民間力量潰散 垃圾徵費推行困難

更有趣的是，明明議案是政府動議、不少親政府的現任立法會議員有份通過，他們卻把已經身陷囹圄的民主派代表拉出來「鞭屍」。中國僑聯前副主席盧文端稱垃圾徵費是「激進反對派」提出；當年的法案委員會副主席何俊賢認為，政府受環保團體抨擊，社會氣氛壓力導致其投贊成票。

本土泛民支持者比建制派環保

民主派確實是環保政策的推手，這包括了民主派支持者。民主派靠選票生存、靠選票搵食，如果支持者不支持環保，而他們走去硬推，選民最後會懲罰他們，因此可推論民主派支持者本身支持環保。

這一點有數據支持。根據一個訪問各個政治取態人士之環保意識的研究（Cheung et al., 2019），發現本土派最具環保意識，1至5分的題目達到3.88分；泛民有3.85分；無傾向人士3.52分；中間派3.4分；工商派3.32分；建制派只有2.99分。詢問有關環保行為的題目，結果相若。

自從香港由亂入治、由治及興之後，香港再無民主派，亦沒有泛民支持者，全民愛國。沒有泛民帶頭、泛民支持者包底，連帶本身支持環保的人亦變得不支持環保。筆者認識一些人，以前會做回收、會多行一小步，現在都不做了，反正「世界與我無關」，無必要主動做一些有益社會而對自己無益的事。政府大能，有能力處理大小事宜，有問題致電關愛隊要求幫忙（註），庶民不用操心。垃圾徵費推行不順，是意料中事。

以前我們會說立法會議員監察政府；但立法會入面再無反對派，全是經審批的愛國者，他們就肩負起為政府保駕護航、支持政府施政的責任。這亦是上級官員希望他們可以做到的。不過他們的選民基礎，即支持建制派的人，根據調查研究，是眾多政見中環保意識最低的人，比唯利是圖的工商派更差。建制立法會議員應該教導市民去遵守將要實行的法律，而不是被民意綁架，掉轉槍頭，話政府做不好，指摘坐緊監已無力反抗的民主派代表。

立會議員無法逼政府動議

建制派含淚投票與人無尤

此外，明明根據規矩，香港是行政主導，只有政府可以動議與公共財政有關的議案，議員並無能力逼政府動議。民主派以前雖然票數多，但基於功能組別制度下，議席少，在議會裏從來沒有一個多數黨可以夾到政府動議。

因此，垃圾政策推行不順，絕對關民主派事——如果他們沒有消失，就有領頭羊幫助推廣意識，而非只着重執行細節，會更順暢。建制派議員雖然自打嘴巴，但今次民意強勁，建制派能夠如實反映，都算做了應該做的工作，為自己投票通過的議案「補鑊」，在這一部分值得表揚。

不過，為應對4月22日推行的禁止食肆使用膠外賣餐具的「走塑政策」，食肆轉用非膠製餐具，例如用紙造或木造的杯蓋、刀叉做外賣。很多市民表示不方便，例如紙製品會融化。小食肆說替代品更貴、更不好用，對他們造成營業壓力。這方面有份通過法例的議員，亦無做好反映工作，只因受影響人數較垃圾徵費少，所以有反彈但未及垃圾徵費。

缺乏公民社會 環保意識難推廣

環保意識不夠高，公民團體潰散是另一原因。好多公民團體都有提倡公民意識，大多未必主力環保，可能是婦女、勞工權益等，但團體之間會互相協作輻射，各自有支持者，因此環保意識可以根據此脈絡擴散凝聚。而當他們身邊人堅持環保，其他人亦受感染。不過，因令社會不穩、引致動盪等原因，很多公民團體都已解散，留下「小貓三四隻」的環保團體。沒有其他公民團體襯托，這些環保團體顯得激進、不接地氣，不為市民接受。

環境及生態局長謝展寰日前承認，大部分人認為垃圾收費做法擾民，只有少數人認同減廢，跟以上社會現况契合。這次政府推行環保政策的案例，反映社會缺乏凝聚力，建制派政黨和社團組織、關愛隊等，未能有效運用他們的社區網絡來支援政府政策。日後政府若推行其他政策，也可能受制於香港當前公民社會消散和市民「躺平」的情况，令政策落實變得困難。

註：但傳媒指有9隊關愛隊無回覆，即54隊的17%

參考資料：

Cheung, L. T., Ma, A. T., Lee, K. M., Lee, J. C., & Lo, Y. L. (2019). How does political orientation influence one's environmental attitude and behaviour? Debate over country park conservation in Hong Kong. Environmental Science & Policy, 99, 115-122.

作者是香港大學經管學院講師

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[阮穎嫻]