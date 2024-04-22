藍天銘：2024地球日：只有各方合作 才能克服氣候危機

2023年是有紀錄以來最熱的一年，全球平均氣溫上升了攝氏1.49度。當我們回顧過去這一年時，我們顯然迫切需要作出重大的改變，扭轉局勢。

在氣候危機愈見明顯之下，氣溫實在不能再以這種速度上升。2023年的數據顯示，海洋溫度達到歷史高位，南極洲和格陵蘭的極地冰蓋正在以令人擔憂的速度融化，導致海平面每年上升約半公分。大氣中主要溫室氣體的濃度持續上升，令人不安。

上述的種種因素及狀况，令去年的極端天氣和自然災害再達新高。這些自然災害，包括嚴重風暴和大範圍的山火。提到山火，當然也會使人想起加拿大那場毁滅性的火災，紐約的天空被霧霾籠罩；美國和地中海國家的山火，也十分嚴重。強風引發災情，例如風暴丹尼爾（Storm Daniel）吹襲利比亞後帶來的洪水，便導致數千人死亡。北美、亞洲和歐洲等地的熱浪，導致農業生產力下降問題惡化、飲用水和農業用水短缺，造成人命和財產極大損失。

我們可以做什麼

我們必須迅速改用更高水平的再生能源、提升能源效率、擴大能源儲存、修復自然環境等，並更着力減少溫室氣體排放。同時，我們愈來愈迫切需要專注增強復元能力和適應能力，為正在發生的危機做好準備。凡此種種，都須由重要的氣候創新、技術解決方案和倡議措施去支持。

數十年來，以色列一直致力解決沙漠化、水資源短缺和極端氣溫等多項難題，並成功開發多種應對氣候危機的措施。這些措施可供世界各國參考和借鏡。以水為例，以色列在節約用水、廢水處理、海水化淡，以及利用鹽水灌溉等方面，已發展得相當成熟，並已打造出全球亟需的水循環經濟模式（circular economy of water）。

氣候危機導致農業產量減少；但在以色列，我們用更少的水和更少的土地，達成更高的生產量。現時世界旱情愈來愈頻繁，採用以色列開發的滴灌技術（drip irrigation），實屬必須。全球糧食供應及農業生產工業化的需求日益龐大，我們需要更完善的農業技術。

透過衛星和無人機實行遙感探測，將農業生產、灌溉用水效率、碳封存監測、山火預防各方面的效果最大化，這些都是以色列氣候創新的不同例子。事實上，以色列氣候創新產業正在快速成長，2022年在以色列成立的每6間初創公司中，就有1間專注這個領域，合共約有800間以色列初創公司從事氣候創新產業。

開發採用綠色技術 香港可發揮關鍵作用

必須強調的是，以色列願意並渴望與不同國家和企業在氣候創新領域上合作，因為只有透過合作，我們才能克服未來的巨大挑戰、保護我們的地球。

我在香港這兩年半時間中，注意到香港政府、私營機構對採用及開發新綠色技術的意識和重視程度，不斷提高，而地產行業就是其中一個很好的例子。3月底在香港舉行的世界合一論壇（One Earth Summit），各界人士踴躍參與，說明了香港在採用和開發綠色技術方面，可以發揮重要關鍵作用。

氣候科技、環境技術從前只吸引少數企業家和投資者，如今已轉變成創新產業和商業上的主流。這或許是因為以往這些技術較少以商業業務為導向，或被認為應該歸類為公共產品和服務（public goods and services）所致。

在香港推廣綠色科技及技術，是以色列駐香港總領事館現在及未來的主要綱領之一。我們有興趣與合適的伙伴合作，攜手開展這一段重要旅程。

（編者按：標題為本報編輯所擬；文內分題為本報編輯所加）

作者藍天銘（Amir Lati）是以色列駐香港總領事

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[藍天銘]