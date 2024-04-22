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韓成科

韓成科：處理垃圾收費的3個選項

【明報文章】垃圾收費「先行先試」計劃在全港14個地點實施至今3個多星期，效果未如理想，更出現大量執行上的問題。環境及生態局長謝展寰日前亦承認，各試點的市民參與度參差，觀感亦有落差，大部分人認為措施擾民。對於應否迎難而上，他強調政府會迎難而上推動減廢回收，而不是逆民意去推行措施；8月1日是否如期實施垃圾收費，不急於下定論。

垃圾收費非23條 不是非做不可

謝局長對如期實施垃圾收費持開放態度，是負責任的做法。政府要推動的是減廢、是環保，垃圾收費不是「23條」，不存在非做不可的問題。既然在「先行先試」中出現這樣那樣的問題，既然香港的配套及宣傳教育做得不足，根本未做好垃圾收費的準備，審時度勢、務實處理是穩妥的做法。對於垃圾收費政策何去何從？其實不出3個選項。

一是如期在今年8月1日推出。就像管制即棄膠餐具計劃在社會上同樣面對不少非議，但最終如期在4月22日實施，一些環保人士就指，只要政策出台，市民慢慢就會適應，不應畏難而退云云。這種說法值得商榷。「廢塑」最多就是麻煩一點，市民要自備餐具或使用餐廳提供的木製餐具，對生活影響不大。惟垃圾收費影響的卻是千家萬戶的生活，全港不同界別、不同階層都會受到影響。兩者不可同日而語。

有最新民調就顯示，近七成人表示對如期實施垃圾收費缺乏信心，當中居住於單棟式私人樓宇的受訪者，更有高達八成人表示缺乏信心；過半數受訪者表示，應暫時擱置垃圾收費。這個結果主要反映小部分推行「先行先試」地區的民意，真正受影響的市民並不多。如果是全港實施，民意將更加明顯。

垃圾收費受到民意非議，原因在於政策出發點雖然好，但卻沒有顧及市民的生活壓力、沒有顧及當前的時勢。在政策之下，商戶經營成本大增，市民要花精力、金錢處理垃圾，清潔工友們的工作量大增，市民甚至隨時跌入法網，這是一個影響全香港的政策。但諷刺的是，在政策推出之時，幾乎沒有任何完善的配套——回收設施不足、宣傳不足、教育不足、支援不足，彷彿政策一推出就可萬事大吉。

硬推政策 只會釀全港混亂

一些人經常提到，其他國家或地區可以實施垃圾收費，為什麼香港不可以？這是將問題簡單化。就如「環保模範生」日本推行垃圾收費成功，是因為政府將政策當作大事，由小孩教育做起，從而形成全民共識，而且在實行上因地制宜、完善配套，不同地區有不同處理，甚至到今日亦沒有在全國統一地實施政策。比較而言，香港做了什麼？為什麼認為政策一出台，全港市民就會自動適應、全面配合？恰恰相反，如果特區政府在8月1日硬推政策，結果只會引發全港大混亂，甚至出現「垃圾圍城」，激發民怨，加重商戶壓力，造成惡性循環。

環保沒有人會反對，惟也要顧及社會的承受能力。現時管制即棄膠餐具計劃剛推行，接着又來垃圾收費，彷彿捨環保之外，香港就沒有其他重要事項要處理，這明顯是不適當，也不合理。以現時「先行先試」計劃所取得的反饋，在全港推行垃圾收費，必定出事；屆時再撤回，才是真正打擊政府施政聲望。因此，在8月1日硬推政策，是下下之策。

貿然撤銷 非合適做法

第二個選項是取消政策。但正如特首所講，《2021年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例》早已獲通過成為法律。這是立法會通過的法律，在過程中符合法定程序，也得到大多數立法會議員支持。固然，政策確實存在問題，也引發民意反彈，不過要貿然撤銷政策，令垃圾收費「胎死腹中」，也不是合適做法。

而且，將垃圾收費說得一文不值，也不是事實。不少國家及地區亦實施了有關政策，並取得成效。現在香港最大問題不在於垃圾收費，而在於政策的執行問題及各項配套嚴重不足。如果在現時情况和條件下推行，只會造成更大的負面效果，不但無助於環保，更會影響香港聚焦經濟民生的總目標。

政府當前最佳選項

第三個選項，是先行擱置、做好配套。既然垃圾收費、減廢回收的大方向無問題，主要是執行及宣傳教育問題，這樣政府可以將政策先行擱置，然後由環境及生態局掛帥推出一連串準備工作，做好社區上的減廢配套、加強宣傳教育，在社會上推進「移風易俗」。當各項工作準備妥當，社會又有共識後，垃圾收費自然可水到渠成。這樣勝過在條件未成熟之下硬推政策。

習近平主席在2022年「七一講話」中對香港提出「四點希望」，當中包括「着力提高治理水平」。新一屆特區政府就任以來，從制度架構入手、從管治作風抓起、從能力建設切入，推出了多項提升治理水準的舉措，成效有目共睹。「提高治理水平」這一個要求，就是要掌握民情、順應民心、因時度勢。現在發現政策問題，政府先行擱置並且優化，這是管治能力的表現，不存在所謂「跪低」，反而是因勢利導，將一場可能出現的管治危機消弭於無形，不讓別有用心者乘機大做文章、挑動民情，讓社會集中精力做大事。這無疑是特區政府當前最佳選項。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[韓成科]

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