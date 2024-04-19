李華明：我亦為香港喝彩

政府須營造和諧社會氛圍

向世界展示香港活力仍在

我認為，要全民齊心協力提振經濟，特區政府必須營造一個良好和諧的社會氛圍、凝聚各界，向世界展示香港的活力仍在，甚至在政府的積極參與下得到加強。

想起一年前，我與家人和朋友首次乘坐郵輪，遊覽地中海12天。在500多名乘客中，超過一半是年長的美國人。由於我們是少數的香港乘客，而我英語流利，因此有機會與不少美國人交流。

在多次交談中，我深刻感受到他們受到美國媒體的片面信息影響，對中國持負面看法；對香港則有諸多誤解和偏見。

他們驚訝於我作為被特區和中央認定為反對派的政治人物，竟在旅程中自然而然地成為特區的非官方代言人，用我的方式為香港發聲。

這些美國人好奇地詢問我們為何不努力擺脫中國共產黨的控制、追求香港「獨立」。在他們眼裏，中國政府是極權和反民主的，香港已「淪為中國的一個普通城市」，失去了民主和自由。

深信會再啟動民主改革討論

得知我是香港民主黨的創黨成員，並透過直選多次擔任立法會議員之後，他們對我提出許多問題，並表現出深深的尊敬。我利用這次難得機會，向他們闡明了許多誤解。作為泛民成員，我不會盲目讚美香港，而是利用我的身分來有力地糾正他們的誤解。我強調：在英國統治下的香港，民主非常有限，自由也受到限制；香港歷史上一直是中國的一部分，只是在鴉片戰爭後被英國強行佔領。

1997年香港回歸後，才開始發展民主制度。遺憾的是，自2019年反修例運動以來，民主進程受阻，直選成分較之前大幅減少。但我相信，在國安法保障下，香港的穩定將是長久的，這對民主政制的改革必然有利。我深信，民主改革的討論將會再次啟動，肯定中央政府會支持。

作者是立法會前議員

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[李華明]