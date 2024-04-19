周永新：城中兩個熱門話題：消費疲弱、垃圾徵費

內地訪港旅客消費大不如前

第一，是香港的消費市場為什麼這麼疲弱？有補救辦法嗎？香港自去年與內地恢復全面通關以來，內地來港旅客多了，數字雖未及新冠疫情前，但街上明顯多了說普通話的遊客。不過令人失望的是，這些訪港的內地旅客，消費能力不僅比前下降，而部分訪港的目的並不在消費，只為到幾個內地網站推介的景點，算是「到此一遊」，「打卡」完後便返回內地，不在香港過夜，花費之少被冠上「窮遊」之名。

內地旅客振興不起香港的消費，本地居民又是否可以多出一分力，令市面不至如此冷清？港人疫後的消費開支，其實與疫前差別不大；無奈隨着客觀環境變化，在過去一兩年，港人消費模式出現了根本性的改變，結果造成今天消費疲弱的局面。

這種市面冷清清、食肆相繼結業的情况，看來一時三刻也無法扭轉過來。就算政府急忙推出各項刺激消費措施，效果並不顯著。那麼，什麼客觀環境的變化令本地消費疲弱？

留客之道：香港是一個可以一遊再遊的地方

一是港人到內地消費已成趨勢。港人為什麼喜歡到內地消費？近日已有不少評論，筆者想補充的是︰港人到內地消費，主要是吃、喝、玩、樂，這些也是內地吸引港人的地方。不過，怎樣特色的美食，多吃幾次，便會有不外如是的感覺；第一次到主題樂園玩得開心，多去幾次，便有點厭了。為吸引港人繼續到內地消費，相信內地商人也會絞盡腦汁，盡量發揮內地優勝之處。單是吃、喝、玩、樂的滿足，吸引力不會長久。

北上消費是方興未艾，還是短暫的現象？現在難有答案。但可以肯定的是，隨着交通網絡愈來愈方便，香港在各方面融入大灣區，成為不可逆轉的事實。與其呼籲港人留港消費，不如好好檢討香港本身的吸引力。這樣無論內地或外國遊客，都會覺得香港是一個可以一遊再遊的地方。遊客欠缺到香港旅遊的動力，除了香港消費昂貴之外，相信是香港實在「冇乜嘢睇」，否則政府不用每月舉辦煙火表演吸引遊客。至於「盛事之都」，或許可以增加香港的吸引力，惟盛事猶如興奮劑，頻率太密，就不是盛事。香港能夠吸引遊客，說到底，還是香港有條件讓遊客舒舒服服的玩幾天。

講到這裏，不得不提日本。日本所以吸引遊客，除了日圓貶值、交通方便、服務周到等外在條件，更重要是無論旅客到訪多少次，總可以找到再次到訪的理由。日本仍會是港人旅遊的熱點，就算日圓匯價回升，港人遊日的興致不會減退，近日每百日圓兌港元曾報5.1，不少港人已大量「入貨」，足夠未來幾年之用。

幾十萬人離港 削弱消費

香港消費疲弱的另一個原因，是最近兩三年，港人移民英國、加拿大、澳紐，估計數字在30萬至50萬人之間。這些港人離開，自然削弱香港的消費；還有他們在港的親友，就算沒有假期，有空也想去探望在外地的子女和朋友，這是人之常情。香港少了這幾十萬人的消費，市道怎會不受影響。

總言之，港人北上消費成風，也難抗拒日本的吸引力，加上要與移民外國的親友保持聯繫，香港消費疲弱是意料中事。不要把責任推在食肆和零售業的員工身上，批評他們服務態度惡劣。其實在薪酬沒有實質上調的情况下，他們近年的服務態度已大有改善——筆者最近在一間連鎖快餐店吃下午茶時，有員工主動遞上紙巾，以前是沒有的。香港基層工友的工作已十分辛苦，不要埋怨他們了。

適合時間才推行垃圾徵費 說不通

另一熱門話題，是討論了20年的垃圾徵費。政府原本決定在今年4月1日實施；日期逼近時，政府決定推遲到8月1日。為什麼政府要推遲？看不到令人信服的解釋，卻引起公眾諸多揣測，有認為政府要打退堂鼓，如今連原先支持垃圾徵費的政黨也要求政府延後推行甚至擱置。

筆者認為，政府絕對不應把垃圾徵費實施日期一拖再拖。其實，涉及公眾利益的政策，很少有什麼適合推行的時間。大家應記得多年前，政府決定禁止公眾在室內抽煙，食肆老闆群起反對，不少市民也認為措施不可行，食肆員工亦擔心與食客爭拗。那時，政府沒有讓步，雖然初期容許食肆劃分吸煙區，惟最終室內全面禁煙，市民也逐漸習慣了。所以，要等到「適合時間」才推行垃圾徵費，是說不通的。

至於說垃圾徵費擾民，哪有公共措施不會引起公眾不多不少的不便？如果市民提出種種困難，垃圾徵費便一再拖延，但就算再過多幾年，市民的困難相信還是沒完沒了。

其實，只有政府落實推行垃圾徵費，才能知道問題的癥結所在，才能找出解決困難的辦法。例如有意見認為，現有廚餘收集機數目不足；惟就算大量增加廚餘收集機，問題是否就可以解決？現在單憑想像沒有意思，只有落實推行，才能找出最可行和有效的解決辦法。

另一關注的問題是，垃圾徵費雖有助環保，可減少市民丟棄垃圾的數量，不過垃圾徵費會增加市民負擔，因為要用錢購買垃圾袋，對基層市民來說，每月幾十元的額外支出，也是一個數目。有領取長者生活津貼的市民對我說︰如果每天要用錢買垃圾袋，他會把垃圾丟棄在街上，因他不想花這筆錢；怎樣處理垃圾，是政府的責任。

使垃圾徵費得到市民接受的建議

總的來說，再去爭拗何時推行垃圾徵費，意義不大。政府應盡快明確公布，措施將於8月1日實行。而為了令垃圾徵費能夠得到市民接受，筆者有以下建議。

（1）在「先行先試計劃」完成後，政府應宣布實施的步驟，並在汲取試驗計劃的經驗後，清晰列明實施細節，解答市民近日提出的疑問，及政府將會推出的應對辦法。此外，在8月1日推行垃圾徵費之前，政府應推行鋪天蓋地的宣傳，務求每一個市民都知悉其中的內容和細節。

（2）政府應推動各區區議會組織簡介會，回答地區人士和居民對措施的質疑，解釋政府的環保政策，及垃圾徵費的意義和作用。另外，關愛隊應「上門」協助市民解決個別困難，及減少他們的憂慮。

（3）對領取綜援、長者生活津貼、傷殘津貼共約120萬市民，發放「購買垃圾袋」補貼（數額可參考試驗計劃所得數據），為期一年，一年後檢討。這樣，經濟有困難的市民可得到紓緩。

最後，垃圾徵費只是政府環保工作的一環。過去政府的環保工作實在做得不理想，尤其是回收工作，常使市民失望。筆者曾看見清潔工友，把分類環保桶內一切可回收的物品，全部扔進垃圾車斗內，頓覺自己支持環保的習慣實在白費心機。

總言之，政府不做好環保工作，休想市民會跟隨。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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