陳帆川：靠跟青年講政治 網媒年收入千萬

辦公室位於倫敦的TLDR News，在2017年成立，旗下有6條YouTube頻道。主頻道訂閱人數超過70萬，專門發布影片解釋英國政治和經濟新聞。該公司11名全職僱員，幾乎全部未屆30歲。

雖然名為「TLDR」，意指「too long, didn't read」（太長沒讀），但頻道上發布的影片並非嘻笑怒罵、講笑和講「迷因」（meme）多過講新聞的沒頭沒腦短片，而是每條長約10分鐘、由主持人一本正經地坐在主播枱前讀新聞的「傳統」報道。涉獵的新聞，也不是芭比電影（Barbie）用了全球多少罐粉紅油漆等熱話，而是以色列如何分裂英國保守黨、英國大學為何面臨破產危機、工黨政策解讀等中年人都未必個個感興趣的嚴肅話題。

年僅27歲的創辦人Jack Kelly接受Press Gazette訪問時說，他們的觀眾不是典型的18至35歲年輕人，「但市場上肯定還有一群人追求容易入口、感覺真實，並且貼近傳統的新聞媒體」。他說他們吸引到一班充滿好奇心和分析力強，但尚未準備好閱讀《經濟學人》和《金融時報》的年輕觀眾。

收入穩定 惟極依賴YouTube

該公司四成收入來自YouTube廣告分紅，另外四成來自廣告贊助，最後兩成主要來自出席論壇和演講。他們去年還出版了一份名為Too Long（太長）的實體報，每份售10英鎊（約97港元），總共賺了5萬鎊，「我們開玩笑說，我們征服了新媒體，所以要回到過去征服舊媒體」。

雖然TLDR的規模相比國際傳媒微不足道，但他們每周在每條頻道僅發布4條影片，每條平均收視高過CNN（美國有線新聞網絡）、《紐約時報》和天空新聞台等YouTube頻道。

Kelly說，重質不重量的好處是，當觀眾對你的品牌有信心，即使他們翻到一條不大感興趣的新聞，也願意點入去看，因為他們相信看下去就會發現有趣的內容。

平均算來，他們每條影片都賺錢，收入穩定，但也面對其他網媒一樣的挑戰，就是收入極度依賴YouTube，「如果YouTube一夕之間倒下，對我們來說就是一場災難」。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]