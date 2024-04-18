劉國勳：善用BIM建造科技 為工程增效率減成本

筆者一直密切關注規劃及造地程序，認為業界應多善用建築信息模擬（Building Information Modeling, BIM）等科技手段，為工程減成本、減時間及提升質量。

建造業三大痛點：

成本高、效率低、高齡化

本港建築成本全球排名第八，更是冠絕亞洲。與內地一線城市相比，本港商業大廈、商場建造成本高出3至4倍，住宅更高出6至7倍。公屋建造成本從2019/20年度每個單位61萬元，增至2024/25年度預算的92萬元，5年間增幅達五成。政府預算未來10年興建約41萬個公營房屋單位，可以預視，單是房屋建築成本開支上漲而構成的政府開支，便逾1200億元。

傳統建造過程中，每項工程動輒涉及數以千計的2D圖紙，設計變更、手工作圖錯誤、信息不全等情况，易導致預算不準、溝通效率低、重建現象嚴重等問題。本港工程往往有10%的資源及時間耗費於協調溝通、拆除及重建工程上。

勞動力高齡化的情况也不容小覷。據職業訓練局統計，現時約四成建造業工人為50歲或以上，且每年相關人員退休流失率約3%。在學生、家長和公眾人士群組中，73%表示不會投身建造業或建議其他人投身建造業，認為建造業工作辛苦、環境差和缺乏興趣。建造業議會報告指出，於2018至2022年間，熟練建築工人減少5000至1萬。隨着香港建設規模擴張、項目複雜程度上升，停滯不前的生產力會阻礙效率。

因此，降低建造成本、提高效率、吸引人才，勢在必行。而引入新科技，便為建造業變革帶來曙光。

BIM帶來「建造業2.0」曙光

2018年政府提出「建造業2.0」概念，鼓勵業界「智慧施工」及積極應用建築科技，並撥款10億元設立建造業創新及科技基金，以推動業界透過自動化和數碼化來提升生產力，希望能夠打破建造業勞工密集、低產能與高風險的形象，吸引人才。

BIM可謂建造業創新科技的「領頭羊」，透過精確三維建模，進行碰撞檢測、預算模擬等。早於2013年，政府已在工務工程項目以漸進策略採用BIM，並規定自2018年起，所有預算達3000萬元以上的主要基本工程項目的設計和建造，必須採用BIM技術。隨着科技發展，BIM也從初始的3D BIM（即三維模型）發展到7D BIM（即設施管理）。根據建造業議會的BIM準則，還包括4D BIM（施工模擬）、5D BIM（計算成本）和6D BIM（可持續管理）。

緩不濟急 BIM技術需加快步伐

隨着BIM技術發展日趨成熟，本港已有公共及私營工程項目採用該技術。當中較多是建築工程項目，土木工程項目則相對較少。

香港採用BIM的步伐緩不濟急，面對未來待開展的數千億元工程，目前只有不足30%的機構在項目中採用BIM。反觀法國、美國、英國、德國等一些城市的工程項目，BIM採用率都在70%以上。

一方面，BIM的應用工程與現場工人的受教育程度有關，大部分現場工人仍依賴紙質文件和手工作業，對BIM技術的掌握尚不夠熟練。另一方面，要採用BIM技術，缺少技術人才及經濟支持。承接3000萬至1億元工程的大部分是中小企，而應用BIM對一些預算有限的公司帶來壓力。因此政府會否向中小企提供支持，例如給予科技創新經費、工程招標保護等措施，將會影響業界使用BIM的信心。

三者同心 共同迎接工程新面貌

總體而言，政府需制訂統一標準、編撰詳細指引及建立全面資料庫，並提供經濟鼓勵；企業管理層要了解BIM長遠利益，加強使用BIM；教育機構可以裝備工程科學生對BIM軟件的應用，向社會提供免費培訓課程。

去年發展局推出《採用建築信息模擬（BIM）擬備和呈交建築圖則的路線圖》，暫定2029年強制要求項目呈交BIM模型及由BIM生成的建築圖則，予部門審批。筆者相信，建造業技術變革勢在必行，這不僅是技術上的突破，更體現香港緊跟時代步伐、發展創新科技、打造智慧城市的決心。過程中，領導人要有決心、管理層要有信心、技術人員要有細心，三者同心，共同迎接BIM帶來的工程新面貌。

作者是立法會議員

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[劉國勳]