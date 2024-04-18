羅健熙：垃圾徵費出師未捷 設適應期檢視細節

垃圾徵費橫跨董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥、李家超5任行政長官及其政府，長達20年的討論，法例通過近3年，最終竟好像「出師未捷身先死」，未落實就似已準備結束，可說是政策推展的負面教材，嚴重點說甚至足以影響管治威信。

最近討論中，有些建制派人士把垃圾徵費歸咎於「反對派」，說是當年反對派硬推，逼令政府和建制派就範。多間媒體均考證了事實、曾經的主事官員已出來解說，清楚看到這是多屆政府都在推動的環保政策，鼓勵減廢回收之餘亦緩和堆填區爆滿壓力。在垃圾徵費一事上把責任塞向「反對派」，突然把「反對派」說得如此強大，有力推動行政主導的政府和長期在立法會擁有多數議席、手握功能組別否決權的建制派做一些他們不想做的事，也實在令人失笑。

近3年預備期 為何無法做足準備

法案通過至今近3年，其間立法會、區議會都由建制派全面主導，政府要推行任何政策也幾近沒有阻礙，為何在這接近3年的預備期還是無法做足準備？社區層面有民政處、區議會、「三會」、關愛隊，為何政策落地時這些人都好像完全不見蹤影？

我可以想像，若在五六年前，民主派、建制派有意參選區議會的人，還有熱心推動環保的社區青年，都一定會爭着在先行先試的大廈門外解答居民疑難。現在強調要配合宣傳政府政策了，筆者反而沒看到區議員和關愛隊，奇哉怪也。

垃圾徵費背後的理念，是令市民和社會有誘因做好減廢回收，達到長遠對環境的正面影響。直到今天，我仍相信這理念可得到多數市民支持。民主黨在過去討論中，也多次表達對此大方向的認同，同時亦（與很多持份者一樣）提出很多實際執行時會面對的困難和所需配套。觀乎近日情况，前輩們不幸言中。

只說懲罰 十分「趕客」

政府在宣傳整個計劃時，着重點都放在「要買膠袋」、「膠袋穿咗都係不合規格」等傾向懲罰性的論述，自然也容易令人反感。我留意到有部分市民的意見，是他們也不介意要付費購買指定袋來扔垃圾，但官員一再強調膠袋穿洞、有垃圾在膠袋伸出來等等都是「犯法」，就會覺得極為困擾——「我都畀咗錢買膠袋扔垃圾，盡了責任配合政府環保政策，點解仲要搞到我咁煩？」而地拖棍、魚骨等官員回應引起的爭議，亦令市民產生官員不接地氣的感覺，徒添抗拒感。

其實要令市民感受到推行此政策的目標不是純粹為了收錢，而是推動環保回收，政府最應該做的是想想如何將指定膠袋所收到的款項，全數回贈予參與回收的市民。例如在屋邨、屋苑達到減少廢物量指標時給予獎勵；又或讓參與「綠在區區」回收的市民，可用積分換取指定袋等。我相信買膠袋的「支出」會是市民減廢回收的誘因；同樣地，可以節省的金錢或得到獎勵，也同樣是誘因。只說懲罰，就顯得惡形惡相、十分「趕客」，亦不能達到政策目標。

我不是一個環保鬥士，但若比較方便地就可以為地球出一點力，我亦絕對願意配合。一些朋友都對我說，在這議題上無謂加把嘴，反正吃力不討好，坐着看看政府是不是要打倒過去這麼多年的自己就算了。惟我看到市民過去10多年的環保意識拾級提升，實在不想一些我們也認同的大方向最終無疾而終，故此也繼續提出一些我們認為可以減少對市民的滋擾和影響，而又可以使政策落地的具體建議。

於適應期內不提檢控

讓社會處理相關問題

例如落實計劃的同時，也可以設最少一年適應期，即是在此期間不提檢控，讓市民熟習垃圾徵費、建立減廢回收習慣的同時，也讓社會有足夠時間將所有相關問題一一揭出來處理。

適應期之初可向住戶派發指定袋，用完了才變成購買形式（或如上文建議，可讓市民透過回收儲分免費換指定袋）；需增加的回收配套設施要在適應期內到位；不同單位（如管理公司、清潔承辦商、房屋署、食環署、環保署、回收商等）的權責以至物流安排，可在適應期內透過實踐去釐清；大廈管理、清潔、飲食、院舍等行業面對的實質困難，在適應期內找到出路，尋求社會共識解決；需修訂法例的地方亦在適應期內完成。

政府是否繼續推動政策，自有他們的判斷；市民也可從他們的言行舉止，看出他們有多大意志。在某些其他範疇，市民可清晰看到官員意志堅定、迎難而上，建制派也會開動機器全力動員配合宣傳，惟在環保政策上看來就失色不少。

但當然，倘政府連自己（和過往多屆政府）花了廿多年才出爐的政策都不打算繼續推動，反而給人一種印象是在想着怎樣全身而退，市民看在眼裏，是會讚他們從善如流？還是更會認為政府推動政策兒戲粗疏？這個就留待政府自行分析了。

作者是民主黨主席

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[羅健熙]