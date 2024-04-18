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何喜華

何喜華：重塑公屋的社會功能

【明報文章】數十年來，公屋一直是本港一個非常重要的住屋類型。由於租金低廉，又被稱為「廉租屋」，養活無數低下階層百姓。基層大多透過入住公屋後，減低住屋開支，有助累積財富，藉努力工作掙取收入，改善家庭經濟促進上流並脫貧。直至去年12月，房委會屬下共有逾81.8萬個出租公屋，容納近210萬居民；尚未計公營資助房屋，出租公屋人口已經佔全港人口三分之一。面對多年來房屋供應短缺、輪候時間屢見新高，公屋愈見稀缺，甚至坊間出現所謂「得公屋，得天下」之說，大多被批評為社會風氣敗壞、做人不思進取。

從另一方面看，以上現象同時反映公屋對改善生活的重要，亦反映中下層市民在現實困局中最無奈但又最現實的選擇。

究竟誰人應受惠公屋？

房委會表述其成立宗旨，是為不能負擔租住私人樓宇的低收入家庭提供公屋。換句話說，公屋對象應該是在市場中「未能負擔租金的低收入家庭」。那麼收入多少才算低？房委會在釐訂公屋申請人入息限額時，主要以住戶開支為基礎，當中分為「住屋開支」和「非住屋開支」，並加上「備用金」。

住屋開支主要參考租住與公屋單位每平方米租金相若的私樓單位，並參考單位平均面積（即編配予公屋租戶的平均面積）作估算。至於非住屋開支，則是參照統計處的住戶開支統計調查，當中屬較低一半者的平均非住屋開支，並按剔除住屋開支的甲類消費物價指數最新變動，或以入息因素（名義工資指數變動）作調整，兩者以較高者為準。當局經計算兩項開支總和，再加上5%的住戶備用金，作為每年調整入息限額的基礎。

公屋入息水平過低

現「自動減薪」怪象

近年，申請公屋的入息水平一直被認為過低。根據早前房委會檢討2024/25年度申請公屋的入息和資產限額，通過入息限額平均上調2.1%，資產限額則調升3%。以2人住戶為例，如果月入多於19,730元，將不符資格申請公屋。

換言之，假若夫妻兩人出外全職工作，縱使各月入1萬元，全家收入已經超額。入息限額如此低、手頭如此緊張，試問又如何能計劃未來生兒育女？以最典型夫妻育有一名子女的3人家庭為例，最新月入限額為24,740元；就是太太在家照顧孩子、只有丈夫一人工作，只要辛勤加班，入息同樣隨時超額。

除了已婚家庭，單身者亦難倖免。單身者月入限額為12,940元，筆者在前線接觸不少居於牀位的單身漢，勤儉平實默默從事基層工種，個別較缺人的工種如酒樓接待、餐廳廚房等，平均月薪近1.9萬元，就是全職洗碗工亦逾1.5萬元。他們最終因誠實守法向房署匯報每月收入，輪候公屋多年後卻被取消資格。

為免入息「超標」，有些申請人被迫「自動減薪」，最常見做法是辭職一兩個月降低平均月入，甚或與僱主協商「凍薪」，或找一份工資較低的工作，以求避免超出入息上限而失去編配公屋的怪現象。

房協乙類出租公屋不足

超入息住戶被迫租私樓

由於只要劃線訂定資格，必然有線內線外、合資格與不合資格之分。以往收入超出房委會公屋入息限額的家庭，理論上可申請房協乙類出租單位，當中入息限額較高，目前2人家庭月入限額為19,731至30,950元（相當於一般公屋4人家庭入息上限）。

然而乙類屋邨出租單位供應極少，全港僅2100多個單位，佔房協總數3.2萬個出租單位不到一成，乙類出租單位也早於2011年7月起停止接受申請。

就算未來5年（2024/25至2028/29年度）預計房協新建成的出租單位數目亦僅7100個（當中更包括長者住屋計劃），反映房協未能有效扮演提供出租公屋予中下層收入住戶的輔助角色，超入息住戶循此路而行，明顯不通。僅僅超出入息的住戶陷入「高不成」（買不起居屋）、「低不就」（不合資格申請公屋）的困窘，最終被迫租住私樓，每月承受高昂租金致可支配收入大跌，難以改善生活。

最低工資非基本

公屋扶貧功能強

雖房委會強調過去10多年最低工資累計上升四成三，而同期公屋入息限額累計上調六成九，惟這不能說明現行入息檢討機制有效反映社會經濟狀况。因為法定最低工資水平過低（目前為時薪40元），絕大部分基層工種（如洗碗、清潔、保安等）平均時薪亦有50至60元，反映基層打工仔極有可能辛勤工作，最後換來是失去公屋安全網的保障！

事實上以往扶貧委員會的貧窮報告已多次指出，公屋是其中一項成效極顯著的扶貧策略，有效減少貧窮人口和貧窮率。當局應考慮重塑公屋的社會功能，除了協助社會裏最低收入的一群，同時亦是縮窄貧富差距和防貧的工具。

社會或有意見認為公屋資源有限，有限資源必須用於最有需要的人，既然供應不足且輪候者眾，根本不應上調入息限額（甚至應下調），說法似乎無懈可擊。

惟問題是公營房屋供應不應該局限於原有思維框架。倘政府認同公屋數目應大增，可收回土地、加快重建甚或移山填海增加土地供應，而不一定限量供應予最赤貧住戶，甚至可作為扶貧及防貧策略。

檢討公屋入息限額

給予中下階層機會

當局應放寬申請公屋的入息限額，讓更多中下階層市民受惠，首務是改革現行入息限額調整機制。為體現公屋對象擴闊至一般市民，當局應將住戶開支中的非住屋開支部分，以第50分位數住戶的平均非住屋開支，作為調整基礎。此外，住戶備用金亦應由目前5%上調至10%，容讓合資格公屋租戶有較鬆動的財務資源，應對不同人生階段的必要開支。

另外，房協可扮演輔助角色，復建乙類出租公屋，向收入稍高於房委會公屋入息限額的住戶提供出租公屋單位。

作者是香港社區組織協會主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[何喜華]

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