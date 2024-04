【明報文章】美國哈佛大學甘迺迪政府學院創始院長艾利森(Graham Allison)早前在訪問北京時,曾接受《環球時報》的訪問,他比較有機會完整地表達他對當前中美關係的一些看法。他於2018年訪問香港時,在演講中提出的重點是「中美有可能一戰」;而他擺出來的姿態,就是他和其他人士正努力化解這「可能一戰」的危機。但到了今次訪問北京,主調已經變成「中美一戰是可以避免的」;在《環球時報》的訪問中,主調更向前推進一大步——中美不可分離(China and US are inseparable),他甚至用上「連體雙胞胎」來形容這種密不可分的關係。