林尚宏：發揮香港優勢 就要展現「兩制」所長

【明報文章】2015年，國家主席習近平與當時台灣地區領導人馬英九在新加坡舉行歷史性的會面。今年4月10日「習馬會」在北京舉行第二次會面。習主席提及：「沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開……外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。」
實踐好一國兩制 給予台胞信心
這段話對香港市民來說，同樣受用。或許有人已忘記，一國兩制的原初構想其實是針對台灣問題。只要香港實踐好一國兩制的根本宗旨，向全世界展現更安全、更自由、更開放的營商環境，給予台灣同胞信心，家國團圓的歷史大勢確實阻擋不了。
香港回歸祖國之後，任何涉及香港本土的民生情况，中央政府歷年來算是「全力幫忙」。1997年金融風暴，中央協助擊退境外「股壇狙擊手」；2003年SARS疫情後，中央推出「自由行」計劃，促進本港旅遊經濟復蘇；有關「雙非兒童」（父母皆非香港永久居民）問題，中央一錘定音確保居留權權益；2014年「佔中」事件及2019年「反修例」風波，中央傾盡全力，相繼運用不同措施，在不同層面支援香港紀律部隊維護社會安全、保障市民的生命財產。
為什麼中央如此重視香港？除上述提及要促成的歷史大勢外，更重要的是離不開國家安全與一國兩制實踐行穩致遠的重要聯繫。2014年習主席高瞻遠矚地把握複雜多變的國際格局，提出維護國安與發展利益的「總體國家安全觀」，為做好國安工作提供了根本遵循與行動指南。
無可否認的是這10年來，香港實現由亂到治並走向由治及興，有賴中央成功應對一系列國安風險，確保香港全面準確且堅定不移地實踐一國兩制，以保障國家安全的格局來推進香港經濟民生發展的重大成就。因而，理解總體國家安全觀對香港市民的福祉，是離不開發揮香港的獨特優勢的要義。簡單來說，維護好「一國」就是在拓寬「兩制」，香港的獨特優勢，就是展現好一國兩制裏的「兩制」所長。
因為香港是國家推行一國兩制這一根本國策的重要示範點，可以說，本港發展繁榮與否，影響着台灣民眾對中國共產黨、中央人民政府執政的信心，關乎兩岸的和平統一進程。因此基於這個出發點，不難理解，中央每一次優化香港《基本法》的法律條文內容，並不是歐美國家所描述般破壞一國兩制根基，而是持續鞏固一國兩制的根本結構，從根源完善一國兩制。
每個國策或制度在設計初期，未必考慮得十分周全，所以在經歷時間檢驗後，需決策者不斷完善當中內容。若所有國家法案都天衣無縫、與時俱進的話，歐美等西方國家就不需要適時推出如此之多的修正法案了。
用制度優越性 說好香港故事
落實總體國家安全觀，其實沒有想像中複雜。對本港公職人員來說，努力施政為民生、擁護基本法和一國兩制行穩致遠，就已是落實總體國家安全觀。特別要提及的一點是，《港區國安法》和「23條立法」已經實施，內地與香港已回復通關，中央已經搞好「一國」的工作，香港再無理由不發揮好「兩制」所長。香港要用資本主義制度的優越性搞好經濟、民生，說好香港故事。
目前香港經濟不景氣，不是「國家」層面的問題，而是特區政府有沒有認真想好實用的經濟政策。政府不能把本地經濟政策「公式化」、「抄襲化」。內地「夜市經濟」搞得風生水起，香港可以借鑑，但不要生搬硬套，不然就會搞得不倫不類。香港可以搞自己獨特的夜生活文化，例如街頭演奏活動、汽車發燒友聚會活動、歷史文物建築夜訪活動等。上世紀八九十年代乃至千禧年的香港優秀電影作品多不勝數，當中的拍攝取景地點就可以被打造成網紅景點，吸引各地遊客。香港經濟有自己的獨特流量密碼，但需政府有識之士、有心人去細心發掘。
透徹理解總體國家安全觀，是有助政府與社會多用新思維、新辦法，團結一致去解決當前社會問題。要發揮好香港的獨特優勢、實現好社會發展的迭代更新與轉型升級，是要持續做好香港的獨特優勢，展現「兩制」所長。
作者是香港青年時事評論員協會成員
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