林尚宏：發揮香港優勢 就要展現「兩制」所長

實踐好一國兩制 給予台胞信心

這段話對香港市民來說，同樣受用。或許有人已忘記，一國兩制的原初構想其實是針對台灣問題。只要香港實踐好一國兩制的根本宗旨，向全世界展現更安全、更自由、更開放的營商環境，給予台灣同胞信心，家國團圓的歷史大勢確實阻擋不了。

香港回歸祖國之後，任何涉及香港本土的民生情况，中央政府歷年來算是「全力幫忙」。1997年金融風暴，中央協助擊退境外「股壇狙擊手」；2003年SARS疫情後，中央推出「自由行」計劃，促進本港旅遊經濟復蘇；有關「雙非兒童」（父母皆非香港永久居民）問題，中央一錘定音確保居留權權益；2014年「佔中」事件及2019年「反修例」風波，中央傾盡全力，相繼運用不同措施，在不同層面支援香港紀律部隊維護社會安全、保障市民的生命財產。

為什麼中央如此重視香港？除上述提及要促成的歷史大勢外，更重要的是離不開國家安全與一國兩制實踐行穩致遠的重要聯繫。2014年習主席高瞻遠矚地把握複雜多變的國際格局，提出維護國安與發展利益的「總體國家安全觀」，為做好國安工作提供了根本遵循與行動指南。

無可否認的是這10年來，香港實現由亂到治並走向由治及興，有賴中央成功應對一系列國安風險，確保香港全面準確且堅定不移地實踐一國兩制，以保障國家安全的格局來推進香港經濟民生發展的重大成就。因而，理解總體國家安全觀對香港市民的福祉，是離不開發揮香港的獨特優勢的要義。簡單來說，維護好「一國」就是在拓寬「兩制」，香港的獨特優勢，就是展現好一國兩制裏的「兩制」所長。

因為香港是國家推行一國兩制這一根本國策的重要示範點，可以說，本港發展繁榮與否，影響着台灣民眾對中國共產黨、中央人民政府執政的信心，關乎兩岸的和平統一進程。因此基於這個出發點，不難理解，中央每一次優化香港《基本法》的法律條文內容，並不是歐美國家所描述般破壞一國兩制根基，而是持續鞏固一國兩制的根本結構，從根源完善一國兩制。

每個國策或制度在設計初期，未必考慮得十分周全，所以在經歷時間檢驗後，需決策者不斷完善當中內容。若所有國家法案都天衣無縫、與時俱進的話，歐美等西方國家就不需要適時推出如此之多的修正法案了。

用制度優越性 說好香港故事

落實總體國家安全觀，其實沒有想像中複雜。對本港公職人員來說，努力施政為民生、擁護基本法和一國兩制行穩致遠，就已是落實總體國家安全觀。特別要提及的一點是，《港區國安法》和「23條立法」已經實施，內地與香港已回復通關，中央已經搞好「一國」的工作，香港再無理由不發揮好「兩制」所長。香港要用資本主義制度的優越性搞好經濟、民生，說好香港故事。

目前香港經濟不景氣，不是「國家」層面的問題，而是特區政府有沒有認真想好實用的經濟政策。政府不能把本地經濟政策「公式化」、「抄襲化」。內地「夜市經濟」搞得風生水起，香港可以借鑑，但不要生搬硬套，不然就會搞得不倫不類。香港可以搞自己獨特的夜生活文化，例如街頭演奏活動、汽車發燒友聚會活動、歷史文物建築夜訪活動等。上世紀八九十年代乃至千禧年的香港優秀電影作品多不勝數，當中的拍攝取景地點就可以被打造成網紅景點，吸引各地遊客。香港經濟有自己的獨特流量密碼，但需政府有識之士、有心人去細心發掘。

透徹理解總體國家安全觀，是有助政府與社會多用新思維、新辦法，團結一致去解決當前社會問題。要發揮好香港的獨特優勢、實現好社會發展的迭代更新與轉型升級，是要持續做好香港的獨特優勢，展現「兩制」所長。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[林尚宏]