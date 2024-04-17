劉銳紹：歷史須去辛棄疾 愛國莫誇張無忌——國家安全、愛國教育、歷史啟示的多角度思考

我含笑請他息怒，聽我解釋。這兩句詩的正確讀法是：「歷史須——去辛，棄疾！愛國莫——誇張，無忌！」「去」者，去掉、排除、不再重複也。所以，我們應從歷史吸收正、反、負三方面的經驗教訓，去掉令人辛酸痛楚的部分，拋棄頑疾。至於愛國，無人反對，但切勿誇張（或囂張）「唯我愛國」，更不能（橫行）無忌、（肆）無忌（憚）。我雖常引前人金句，但今天不敢有污清譽，所以胡謅這標題的「壞蛋」，正是鄙人。

（1）愛國可以有多種形式

──談到4月15日是國家安全日，要推行愛國教育，我馬上想到，1989年這一天中共前總書記胡耀邦逝世，所以4月15日也是紀念他的日子。他的死，後來引發「六四事件」，但35年後的今天，中共仍接受他是愛國者。我稍作補充：他一生愛國愛黨，惟晚年則是不得意的愛國者。

所以，為了在歷史上和今天的現實上「去辛，棄疾」，愛國的定義和內涵不應有排斥性、壟斷性、禁錮性和鬥爭性，不要重複內地文革和1967年香港左派暴動（左派稱「反英抗暴」）時的「唯我愛國」，弄得市民避而遠之。相反，今天更應理順愛國定義，擴大它的普遍性、兼容性、多樣性和純潔性，廣泛實施，否則愛國又會成為另一種「霸權」。

今天還出現一些現象令人擔憂，甚至一個詞語也可能被人在有意無意之間曲解，例如「習非成是」，繼而「警醒勸喻」，成為忌諱。我想，如此無限上綱，怎樣發揮愛國的真正內涵呢？

──愛國的另一種體現，應是深入研究和判斷後，可以真誠地提出與官方相反的意見；胸襟廣闊的掌權者應欣然接受，再去蕪存菁。且舉一例：已故港商、全國人大前常委霍英東，以及他的好友、新華社香港分社前副秘書長何銘思（「六四」後退黨），是官方和建制仍公認的愛國者（這也是我對他們的總體評價），當年也為營救程翔（被指控「間諜罪」）而在背後出力。其實當時在背後出一分力的建制派人士還有一些，但為免他們不便，故不多提了。他們當年也敢在力所能及的條件下多說真話，今天只懂跟紅頂白的人，實應自慚形穢。

──愛國教育和愛國思想應該怎樣推行？是很多人長期思考的問題。香港回歸後，曾稱「國民教育」或「國情教育」，如今則直叫「愛國主義教育」，其針對性和指定範圍更明顯。我想，用什麼名詞並非主要，關鍵是目標、內容和方法。如今可見，符合官方口徑的正面內容將壓倒性出現，負面和反面內容將進一步局限。眼前官方還會強調中國過去長期遭受外侮、列強欺壓，如今必須一致對外。

必須指出的是，正面國情可以有、應該有，中國受壓的歷史和今天處境也可以提；但這些都不是唯一的，更不是「為今我所用」的（與「為我所用」不同，因標準也不停在變）。在教育上述內容時，可讓人知道負面的國情，才會令人更真心實意從民族振興的角度，投入現實工作。我們這一代當年人，就是在不甘中國事事落後的情况下愛國的；儘管今天已不知處境如何，但我還是要說：無論正面、反面、負面國情，也可以成為人性主義下的國情教育。人性主義比人道主義更廣闊和更具體，包括全面的「拓展民智、發揚民氣、充實民技」三大部分。倘能實現，死也安然！

（2）要看大歷史 而非割斷歷史

──今天講國安和愛國教育，無人否定，我也不否定官方的某些內容有其準確性（例如列強拒華）。但歷史同樣不能「為今我所用」，從而引向狹隘的民族主義。更值得一提的是，今天執政者不妨把他們先輩也提出的主張拿出來重新檢視，落實和傳承未竟之願。例如毛澤東提過的「三座大山」（帝國主義、封建主義、官僚資本主義），哪些已經打掉或改變？哪些仍未「去辛，棄疾」？只有實事求是地珍視歷史、以古鑑今，才可使今天的國家安全觀和愛國教育得以充實，推動真愛國者投入。

──在歷史和現實上「去辛，棄疾」，其中一個有效方法是，不要忘記其先輩遭遇過的艱辛和苦難，從而今天不要重複，這樣才能令真愛國者心悅誠服地奉獻。1919年7月毛澤東出版《湘江評論》，8月即被湖南軍閥張敬堯查封；毛上京請願，發起「驅張運動」和尋求聲援。1920年周恩來創辦《覺悟》，但馬上被捕，第二期也出不了。曾在香港從事大量愛國工作的潘漢年，1955年被指「叛投國民黨」，其後被判無期徒刑，1977年逝世；即使1982年得以平反，但事件令後來的香港工作和民心大受影響。

在此重提舊事，不是要揭瘡疤，而是在今天某些「愛國者貞液上腦」的情况下，更須警惕和避免。

──愛國教育不能用洗腦式處理。以末代皇帝溥儀為例，他兩歲登基，清朝覆亡後仍生活在深宮禁苑，可謂「洗腦由細洗到大」。但他進入少年時代有驚人之舉，先是不理皇族反對，毅然剪辮；繼而堅持在養心殿居處安裝電話，還在電話簿上找到「自由派」胡適的電話，私下請他入宮；後來他還接見英國海軍司令和港督。上述「反叛」事例，見於《胡適日記》和溥儀外語老師莊士敦的憶述。可見，禁閉愈多，反思愈多。與其單向教育，不如多元啟發。

（3）如何結合國安看今天中國

──我歷來嘗試用3個角度看待和比較中外異同。一、把今天的中國跟過去的中國比較，不僅作大歷史比較，也作近40年、30年以至近10年的縱向比較，這樣才看得較全面，同時發現今天的中國形勢來之不易（綜合國力提升，躋身大國之列），必須好好珍惜，不要隨便破壞。二、把今天的中國跟今天外國的先進部分作橫向比較，就會發現中國仍有很多地方需急起直追。三、外國的東西不一定適合中國，但總有人類的普遍標準，所以必須把今天的中國跟人類的普遍訴求比較，才不會削足就履。上述3點是否合理？能做到多少？請自行思考。

──輻射到今天香港，官方要求創新思維，才能應對地緣政治和國際形勢。不錯，理論和原則也對。惟既然要創新思維，那麼「經濟鬆，政治緊」的舊觀是否可以與時並進？倘若歷史和現實也不能「去辛，棄疾」，還容許某些「愛國者」的「誇張和無忌」，又如何凝聚民心呢？

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]