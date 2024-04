杜麗緹：倒數100日：巴黎奧運與殘奧的三大願景

成千上萬來自世界各地的觀眾將來到法國,而預計全球40億人將在家中遙距觀賞賽事,我們難以言表作為東道主的興奮。經過一個世紀後再次舉辦奧運會,對法國的意義非常重大。它驅使我們匯集所有人才,務求2024年巴黎奧運及殘奧會成為一個標誌性、環境友善和包容的世紀體育盛事。

以法式風格營造賽事

標誌性(Iconic):我們不負世界對法國的期望,在奧運及殘奧會的舞台上,以標誌性的法式風格營造最出色的賽事。我們打破傳統,首次於戶外舉行開幕典禮,在迷人的塞納河畔為盛事拉開帷幕。2024年的賽事,將在雋永的歷史建築增添色彩,例如馬術比賽將於凡爾賽宮舉行,而觀眾亦可以在巴黎鐵塔下觀賞沙灘排球比賽和在巴黎大皇宮欣賞劍術比賽。同時,我們亦為此盛事在聖但尼興建了創新的水上運動中心。

這些僅為盛事的一隅,因為本屆奧運會場地將遍及各地,從里爾的籃球賽事,到法屬玻利尼西亞的衝浪項目,為選手和觀眾帶來更寬廣的法國風景。

跟從氣候條約 減少碳足印

綠色友善(Green):巴黎奧運及殘奧會跟從《巴黎協定》的氣候條約,獨立機構研究指出,本屆的碳足印將是以往奧運會的一半。為確保環境問題不會在舉辦盛事時被忽略,法國作出前所未有的承諾。在此我們亦衷心感謝法國企業(當中包括落戶在香港的分公司),以創新科技提供方案,百分百的比賽場地由再生能源供電,碳排放亦會在將來抵銷達至中和。

由於95%的場地都是現有設施或臨時興建的,奧運會後的可持續發展將有更大願景,例如奧運村未來將改建成環境友好社區,並提供約4000個住屋單位。

奧運史上首次達到性別平等

包容與凝聚(Inclusive):奧運與殘奧會是世界同歡的盛事,而我們盡力為活動更添包容性,以凝聚所有人。2024年巴黎將迎接男性和女性各5250名運動員,我們非常自豪在奧運及殘奧會的歷史上首次達到性別平等。

同時,所有場地都配備無障礙設施,並為身體上有各種需求的人士安排專屬交通,確保大眾、運動員、代表團、工作人員都能夠在巴黎暢通無阻,並感受到運動中的凝聚力。公共交通網絡應記一功,它們連接各場地,亦特別增加大量班次和相關服務,在便利大眾出行的目標上力臻完善。

安全——這是我們的首要任務。過去幾十年,法國作為各大型世界運動賽事的東道主,都領先全球。我們將各位前來觀賞盛事的人身安全放在首位。為確保萬無一失,我們安排了每日約4.5萬名警員,以及1.8萬名安保人員堅守崗位,無時無刻保護每名參與人士。

進入100日倒數,萬勿錯過購票時機,盡情投入令你終身難忘的盛事。如果你身處香港,也可安在家中透過電視直播欣賞賽事,見證歷史和支持本地運動員。我衷心希望香港人和我一樣,雀躍地期待巴黎奧運及殘奧會!

