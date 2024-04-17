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2024年4月17日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：假如我是真的——中東王子的故事 ／文：陳景祥
聞風筆動：港大王沛詩任期年底屆滿 去向惹關注 ／文：李先知
杜麗緹：倒數100日：巴黎奧運與殘奧的三大願景
劉銳紹：歷史須去辛棄疾 愛國莫誇張無忌——國家安全、愛國教育、歷史啟示的多角度思考
徐鋒：終院進步派裁決 不代表司法帝國主義——回應烈顯倫法官
林尚宏：發揮香港優勢 就要展現「兩制」所長
筆陣：假如我是真的——中東王子的故事 ／文：陳景祥
【明報文章】一名號稱「中東王子」的人來香港設一個家族辦公室，引起一場不大不小的風波，全城議論紛紛。到底這是什麼一回事？
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筆陣：假如我是真的——中東王子的故事 ／文：陳景祥
聞風筆動：港大王沛詩任期年底屆滿 去向惹關注 ／文：李先知
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