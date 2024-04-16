狄志遠：重建發展 首要保障小業主權益

應循序漸進 避免「濫重建」

有見及此，我們必須審視修例建議是否真正體現公平公正原則，而非單純為發展商創造方便之門。政府建議放寬申請「強拍」地段的門檻，在一些被界定為需首先發展的指定地區，把強拍門檻由現時80%降至70%甚至65%，視乎樓齡而定。此舉確實有助推動該些區域的重建步伐。

然而政府同時建議新增「非指定地區」，將60年或以上樓齡私樓的強拍門檻由現行80%降至70%。在未能全面保障小業主權益的前提下，筆者反對在「非指定地區」進一步降低強拍門檻。

筆者認為，政府應先集中資源處理指定重建範圍；待有關區域重建工作完成並累積經驗、對小業主有更好保障之後，再循序漸進推展至其他地區，方能達到理想效果，避免「亂砍」和「濫重建」，引發更多爭議。同時，這亦更能夠集中資源向受影響的小業主提供足夠支援，維護他們的基本權益。

事實上，保障小業主合理權益，才是政府修訂強拍條例的重點。不過即使當局提出放寬門檻及其他配套，目前的建議仍難以全面回應小業主實際需求。有指現行強拍制度存在不少漏洞，例如缺乏有效機制鼓勵競投、小業主在未有足夠資訊下與發展商交易、小業主在補償金談判桌上處於弱勢等，不利他們獲得合理補償價。

此外，法庭釐定的強拍估價制度亦飽受質疑，有關估價往往只提供最低價格，令小業主蒙受龐大經濟損失。面對擁有巨大資源和專業顧問團隊的發展商，小業主實在是力有未逮，很難在談判利益分配時與大集團平起平坐。

須全面檢討優化現行支援措施

現行雖設有公開競投機制，但在過往165宗拍賣中，只有極少數在拍賣時多過一口價，所謂「拍賣」是有名無實。競投過程缺乏真正競爭，加上小業主議價能力薄弱、估價往往偏低等因素，導致競投流於形式，未能真正保障小業主權益。

有見及此，政府實在有必要先全面檢討和優化現有支援措施，確保小業主在整個強拍程序中得到充足保障和資助。例如可引入獨立專業評估團隊釐定合理的評估價、設立上訴渠道緩解爭議、提供足夠法律支援等。只有配套健全，小業主方能在談判桌上與發展商具備相若的議價能力。

政府希望透過降低強迫門檻去推展重建工作，但如果過程中未能有效平衡小業主的利益，降低門檻只會令更多小業主被剝削，造成社會不公。我們絕不能接受。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]