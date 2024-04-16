夏寶龍：在新起點上掀開香港歷史新一頁

香港特別行政區李家超行政長官，女士們，先生們，朋友們：

大家上午好。今天（編者按：4月15日）是我國第九個「全民國家安全教育日」，我很高興以視頻連線方式出席香港特別行政區的活動。

習近平主席提出總體國家安全觀已經10周年了，他強調，要「統籌發展和安全，貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力」，指出「一國兩制的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定」。習近平主席的這些重要論述，深刻揭示了一國兩制的初心使命，為做好維護國家安全工作，加快推動香港由治及興，確保一國兩制實踐行穩致遠提供了根本遵循。

今年3月19日是個特別值得紀念的日子，香港特別行政區立法會全票通過《維護國家安全條例》，並於3月23日刊憲生效。李家超行政長官帶領特區管治團隊和香港市民一道，圓滿完成這項歷史性任務。這是一國兩制實踐進程中具有里程碑意義的大事，標誌着香港進一步築牢了維護國家安全的法律屏障，對香港實現由治及興、保持長治久安和長期繁榮穩定具有深遠影響。今天的香港，告別了動盪不安的局面，徹底終結了維護國家安全「不設防」的歷史；今天的香港，全面落實「愛國者治港」原則，擺脫了政治爭拗，展現出特區政府高效運作、全社會幹事創業的新氣象；今天的香港，有國安法律護航，終於迎來了全力拼經濟、謀發展的最好時期。在新的起點上，建設更加美好的香港，推動香港實現由治及興，讓廣大市民過上更加美好的生活，這已經成為香港社會的最大共識、最大期盼。在新的起點上，要掀開香港歷史新的一頁、書寫香港新的輝煌，讓香港這顆明珠更加熠熠生輝是等不來的，也不會輕鬆，只有全力拼搏，努力奮鬥，擼起袖子加油幹，才能不斷譜寫一國兩制實踐精彩華章。

螳臂蠅腿無法阻擋香港發展

第一，實現由治及興，需要守牢國家安全的底線，才能護航香港高質量發展。國安才能港安，國安才能家安。2019年「修例風波」給香港帶來的毁壞，是我們心中的痛，永遠不會忘記。大家都痛感香港不能再亂了，不築牢國家安全的屏障，一國兩制和香港繁榮穩定都無從談起。

香港回歸近27年的歷史，讓廣大市民深刻認識到，香港國安條例是保安全之法、保發展之法、保民生之法。對於那些危害國家安全的極少數人，這部法律是高懸的利劍；對於廣大香港市民和外來投資者，這部法律是保障其權利、自由、財產和投資的「保護神」。正如有香港市民說的，回歸後很長一段時間，香港大門敞開，任憑盜賊與朋友一同入內卻無法識別，現在香港如同安裝了一套精密的「安防系統」，可以識別盜賊、保護朋友。築牢維護國家安全屏障後，香港向全世界展現了更安全、更自由、更開放、更可預期的營商環境，全球投資者都可以放心大膽地來港投資興業，香港發展如虎添翼。從國安條例通過後的第一天起就有25家重點企業落戶香港，到金融、文化等國際盛事接連舉辦，全球頂尖的金融機構和商界精英紛紛來港參加活動，用真心實意和真金白銀對香港投下信心票。事實雄辯地證明，香港仍然是全世界營商環境最好的地方，是幹事創業、賺錢盈利、成就夢想最好的地方。就如宇宙中的太陽，烏雲永遠遮不住它的光芒。香港的繁榮不是幾篇文章、幾聲聒噪就能唱衰的，香港的發展也不是幾隻螳臂、幾條蠅腿就能阻擋得了的，讓那些見不得香港好的人去哀鳴吧，香港的明天注定輝煌！

維護好「一國」 就是拓寬「兩制」

第二，實現由治及興，需要更加堅定一國兩制，充分發揮一國兩制對香港繁榮穩定的根本保障作用。一國兩制是香港的最大優勢。回歸後，香港之所以「馬照跑、舞照跳、股照炒」，之所以能戰勝各種風雨挑戰穩步前行，都是源於一國兩制這一制度安排。現在，大家對一國兩制愈來愈堅定篤行。一國兩制作為國家的一項基本國策，是香港長治久安的保障。中央堅持一國兩制方針的立場一以貫之，從未動搖。習近平主席堅定地指出，中央貫徹一國兩制方針堅持兩點，一是堅定不移，確保不會變、不動搖；二是全面準確，確保不走樣、不變形。這一方針，過去沒有變，現在不會變，將來也不需要變。

正是因為有了一國兩制，才使得香港資本主義制度長期不變、生活方式長期不變、普通法制度長期不變。香港的自由港地位，簡單低稅制、資金自由流動、與國際接軌的監管制度，國際化、法治化、市場化等不僅不會減弱，還會大放異彩。正是因為有了一國兩制，香港才既享有巨大的「一國」之利，又擁有廣闊的「兩制」之便，香港連接祖國內地同世界各地的重要橋樑和窗口作用更加突顯。維護好「一國」就是在拓寬「兩制」，隨着一國兩制實踐的不斷深入，香港「引進來」、「走出去」雙向服務平台功能勢必愈來愈強。正是因為有了一國兩制，香港有求、祖國必應，不論香港遇到什麼樣的困難和挑戰，來自祖國的後盾支撐只會加強、不會減弱。中央全力支持香港實現由治及興，更多挺港惠港措施陸續有來。在新的起點上，大家要用好一國兩制這一最佳制度，把一國兩制的紅利最大化，使其優勢充分彰顯釋放，繪就一國兩制更加豐富多彩的美麗畫卷。

傳統優勢非一成不變 須順時而為

第三，實現由治及興，需要把香港的獨特地位和優勢鞏固好、發揮好，使一個個「金字招牌」更加閃亮。香港經過一代又一代人的努力打拼，在長期奮鬥中形成了許多引以為傲的「金字招牌」。香港是全球最自由經濟體之一，貨物、資金、人員、資訊等自由流動，擁有最自由、最開放、最國際化的美譽；香港是全球最重要的國際金融中心之一，擁有全球重要的證券市場、全球重要的國際銀行業務中心、全球重要的保險市場、全球最大的離岸人民幣業務中心等；香港是全球最重要的貿易中心之一，有10萬多家貿易公司，商業網絡遍佈全球，專業服務發達；香港是全球最大的航運中心之一，鐵路、公路、水路網絡十分發達，香港港口每周約有240班國際貨櫃班輪，連接全球460多個目的地，香港國際機場是世界最繁忙的空港，貨運量全球第一；香港是全球法治水平最高的地區之一，是中國唯一實行普通法的地區，全球排名前100的律師事務所半數以上在香港執業；香港是全球最安全、最宜居的城市之一，犯罪率長期處於低位，醫療衛生水平位於世界前列，是全球平均預期壽命最長的地區，等等。香港擁有的全球之最不勝枚舉。這些獨特地位和優勢是在香港發展歷史過程中形成的，是香港的核心競爭力和賴以成功的重要元素。

實現由治及興，就是要把香港的獨特地位和優勢鞏固住、發揮好，進一步提升國際競爭力。傳統優勢不是一成不變的，「金字招牌」也不是一勞永逸的。香港的獨特地位和優勢是在發展中創造的，同樣也要在發展中去鞏固、去提升。「明者因時而變，知者隨事而制」。一個企業的成長，一個產業的壯大，一個地區的發展，必須順應形勢發展的需要，順時而為、順勢而為，才能有安身立命之本，才能做發展的常青樹。人才是第一資源，科技是第一生產力，創新是第一動力。新一輪科技革命和產業變革正在孕育新質生產力，意味着科技創新將催生以高科技、高效能、高質量為特徵的先進生產力質態。要積極把握新質生產力發展的要求，大力引進全球高端創新人才，大力發展金融科技、綠色金融、數字經濟，建設區域知識產權貿易中心，打造高增值海運服務業，建設智慧港口等，鞏固提升傳統產業優勢，推進香港經濟高質量發展。要根據香港本地的資源禀賦、產業基礎、科研條件、市場特點等，有選擇地推動新產業、新模式、新動能發展，構築香港競爭新優勢。

港應全面深入參與大灣區建設

第四，實現由治及興，需要更好融入國家發展大局，為香港注入強勁動能、提供更大商機。香港由治及興不是封閉孤立的，而是在強國建設、民族復興大背景下的由治及興。當前，我國正以高質量發展全面推進中國式現代化，對世界經濟增長貢獻率超過30%。中國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂，更不會因為「產能過剩論」而停滯不前，中國發展前景無比光明。一個強大、繁榮的中國，是世界的正能量，是香港最大的靠山和底氣。香港融入國家發展大局，就是融入960萬平方公里的廣袤腹地，就是融入14億多人口的超大規模市場，就是融入世界第二大經濟體帶來的無限商機。融入國家是為了更好地融入國際、擁抱世界，是為香港的獨特優勢和香港的發展擴容賦能，讓香港的特色和優勢更加彰顯。

隨着國家「十四五」規劃推進，以及高質量共建「一帶一路」、創新驅動發展、科教興國、人才強國等重大戰略的實施，香港融入國家發展大局進入了「快車道」。融入國家發展大局，當前很重要的就是融入粵港澳大灣區。粵港澳大灣區2023年經濟總量突破14萬億元，超過很多發達經濟體，有望躍居全球四大灣區之首，成為全球最具前景的增長極之一。當前粵港澳大灣區建設已進入加快速度、縱深推進的新階段，香港應該全面深入參與。加快推進前海、南沙、河套等重大合作平台建設，深化基礎設施「硬聯通」；加快推動貨物、人員、資金、技術、數據等要素便捷流動，推進規則機制「軟聯通」；加快促進「雙向奔赴」、「雙向投資」，促進灣區居民「心聯通」。大家要在融合融通中，積極應對國際產業鏈、供應鏈區域性重組挑戰，不斷優化自身經濟結構，打造新的經濟增長點，開創香港高質量發展新局面。

由治及興 就是創新變化之路

第五，實現由治及興，需要主動適應新形勢新挑戰、展現新擔當，在積極作為、創新創造中實現香港新飛躍。當今世界變亂交織，香港由治及興的內外環境正在發生深刻變化。時代在變，內地在變，整個市場結構、消費模式等都在改變。今日之中國已非昨日之中國，今日之世界亦非昨日之世界。大家要主動順應時代發展潮流，跟上時代發展步伐，積極識變、應變、求變，在變局中打開香港發展的新天地。香港由治及興本質上就是一條創新變化之路。大家不能用昨天的老眼光看待今天的新形勢，不能用昨天的舊思維解決今天的新問題，需要團結一致向前看，多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，敢於說前人沒有說過的新話，敢於幹前人沒有幹過的事情，不斷突破自我、大膽創新，努力實現香港發展的叠代更新、轉型升級。

實現由治及興，是香港全社會共同的事業。我們堅信，行政長官和特區政府作為當家人、第一責任人，一定會把高質量發展作為第一要務，排除一切困難和干擾，咬定發展目標不放鬆，以更有力舉措推動香港由治及興；我們堅信，廣大企業家和工商界一定會順應發展大勢、積極搶抓機遇，不斷激發創新創造活力，努力探索新產業、新業態，開闢發展新領域；我們堅信，香港社會各界一定會團結一致拼經濟、謀發展，齊心協力共建香港美好家園，為香港由治及興添磚加瓦、發光發熱；我們堅信，廣大青年一定會把讀萬卷書和行萬里路結合起來，在香港由治及興的賽道上追逐夢想、奮力打拼，唱響青春之歌、書寫精彩人生。縱觀香港發展歷程，在每個經濟發展周期，香港人總能在危機和變局中抓住機遇、開創新局面，創造一個又一個發展奇蹟，讓香港一次次鳳凰涅槃、浴火重生。我們堅信，在走向由治及興的今天，什麼艱難險阻都阻擋不了香港發展的步伐。大家一定會發揚獅子山精神，開拓進取、靈活應變、自強不息、頑強拼搏，不斷續寫香港發展新傳奇，共同創造更加美好的生活。

女士們、先生們、朋友們！今日之香港，正以更加開放的姿態，張開雙臂歡迎世界各地的投資者和朋友們。有偉大祖國做堅強後盾，有全體港人的努力打拼，香港由治及興未來可期、前景廣闊，我們堅信，新時代列車「香港號」的車輪一定會滾滾向前、不可阻擋！

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[夏寶龍]