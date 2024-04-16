明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
夏寶龍

夏寶龍：在新起點上掀開香港歷史新一頁

【明報文章】（編者按：以下為港澳辦主任夏寶龍於昨日「全民國家安全教育日」開幕典禮致辭全文；標題為本報編輯所擬，原題為「在新起點上攜手共創香港由治及興美好未來 不斷譜寫『一國兩制』實踐精彩華章」；文內分題為本報編輯所加）

香港特別行政區李家超行政長官，女士們，先生們，朋友們：

大家上午好。今天（編者按：4月15日）是我國第九個「全民國家安全教育日」，我很高興以視頻連線方式出席香港特別行政區的活動。

習近平主席提出總體國家安全觀已經10周年了，他強調，要「統籌發展和安全，貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力」，指出「一國兩制的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定」。習近平主席的這些重要論述，深刻揭示了一國兩制的初心使命，為做好維護國家安全工作，加快推動香港由治及興，確保一國兩制實踐行穩致遠提供了根本遵循。

今年3月19日是個特別值得紀念的日子，香港特別行政區立法會全票通過《維護國家安全條例》，並於3月23日刊憲生效。李家超行政長官帶領特區管治團隊和香港市民一道，圓滿完成這項歷史性任務。這是一國兩制實踐進程中具有里程碑意義的大事，標誌着香港進一步築牢了維護國家安全的法律屏障，對香港實現由治及興、保持長治久安和長期繁榮穩定具有深遠影響。今天的香港，告別了動盪不安的局面，徹底終結了維護國家安全「不設防」的歷史；今天的香港，全面落實「愛國者治港」原則，擺脫了政治爭拗，展現出特區政府高效運作、全社會幹事創業的新氣象；今天的香港，有國安法律護航，終於迎來了全力拼經濟、謀發展的最好時期。在新的起點上，建設更加美好的香港，推動香港實現由治及興，讓廣大市民過上更加美好的生活，這已經成為香港社會的最大共識、最大期盼。在新的起點上，要掀開香港歷史新的一頁、書寫香港新的輝煌，讓香港這顆明珠更加熠熠生輝是等不來的，也不會輕鬆，只有全力拼搏，努力奮鬥，擼起袖子加油幹，才能不斷譜寫一國兩制實踐精彩華章。

螳臂蠅腿無法阻擋香港發展

第一，實現由治及興，需要守牢國家安全的底線，才能護航香港高質量發展。國安才能港安，國安才能家安。2019年「修例風波」給香港帶來的毁壞，是我們心中的痛，永遠不會忘記。大家都痛感香港不能再亂了，不築牢國家安全的屏障，一國兩制和香港繁榮穩定都無從談起。

香港回歸近27年的歷史，讓廣大市民深刻認識到，香港國安條例是保安全之法、保發展之法、保民生之法。對於那些危害國家安全的極少數人，這部法律是高懸的利劍；對於廣大香港市民和外來投資者，這部法律是保障其權利、自由、財產和投資的「保護神」。正如有香港市民說的，回歸後很長一段時間，香港大門敞開，任憑盜賊與朋友一同入內卻無法識別，現在香港如同安裝了一套精密的「安防系統」，可以識別盜賊、保護朋友。築牢維護國家安全屏障後，香港向全世界展現了更安全、更自由、更開放、更可預期的營商環境，全球投資者都可以放心大膽地來港投資興業，香港發展如虎添翼。從國安條例通過後的第一天起就有25家重點企業落戶香港，到金融、文化等國際盛事接連舉辦，全球頂尖的金融機構和商界精英紛紛來港參加活動，用真心實意和真金白銀對香港投下信心票。事實雄辯地證明，香港仍然是全世界營商環境最好的地方，是幹事創業、賺錢盈利、成就夢想最好的地方。就如宇宙中的太陽，烏雲永遠遮不住它的光芒。香港的繁榮不是幾篇文章、幾聲聒噪就能唱衰的，香港的發展也不是幾隻螳臂、幾條蠅腿就能阻擋得了的，讓那些見不得香港好的人去哀鳴吧，香港的明天注定輝煌！

維護好「一國」 就是拓寬「兩制」

第二，實現由治及興，需要更加堅定一國兩制，充分發揮一國兩制對香港繁榮穩定的根本保障作用。一國兩制是香港的最大優勢。回歸後，香港之所以「馬照跑、舞照跳、股照炒」，之所以能戰勝各種風雨挑戰穩步前行，都是源於一國兩制這一制度安排。現在，大家對一國兩制愈來愈堅定篤行。一國兩制作為國家的一項基本國策，是香港長治久安的保障。中央堅持一國兩制方針的立場一以貫之，從未動搖。習近平主席堅定地指出，中央貫徹一國兩制方針堅持兩點，一是堅定不移，確保不會變、不動搖；二是全面準確，確保不走樣、不變形。這一方針，過去沒有變，現在不會變，將來也不需要變。

正是因為有了一國兩制，才使得香港資本主義制度長期不變、生活方式長期不變、普通法制度長期不變。香港的自由港地位，簡單低稅制、資金自由流動、與國際接軌的監管制度，國際化、法治化、市場化等不僅不會減弱，還會大放異彩。正是因為有了一國兩制，香港才既享有巨大的「一國」之利，又擁有廣闊的「兩制」之便，香港連接祖國內地同世界各地的重要橋樑和窗口作用更加突顯。維護好「一國」就是在拓寬「兩制」，隨着一國兩制實踐的不斷深入，香港「引進來」、「走出去」雙向服務平台功能勢必愈來愈強。正是因為有了一國兩制，香港有求、祖國必應，不論香港遇到什麼樣的困難和挑戰，來自祖國的後盾支撐只會加強、不會減弱。中央全力支持香港實現由治及興，更多挺港惠港措施陸續有來。在新的起點上，大家要用好一國兩制這一最佳制度，把一國兩制的紅利最大化，使其優勢充分彰顯釋放，繪就一國兩制更加豐富多彩的美麗畫卷。

傳統優勢非一成不變 須順時而為

第三，實現由治及興，需要把香港的獨特地位和優勢鞏固好、發揮好，使一個個「金字招牌」更加閃亮。香港經過一代又一代人的努力打拼，在長期奮鬥中形成了許多引以為傲的「金字招牌」。香港是全球最自由經濟體之一，貨物、資金、人員、資訊等自由流動，擁有最自由、最開放、最國際化的美譽；香港是全球最重要的國際金融中心之一，擁有全球重要的證券市場、全球重要的國際銀行業務中心、全球重要的保險市場、全球最大的離岸人民幣業務中心等；香港是全球最重要的貿易中心之一，有10萬多家貿易公司，商業網絡遍佈全球，專業服務發達；香港是全球最大的航運中心之一，鐵路、公路、水路網絡十分發達，香港港口每周約有240班國際貨櫃班輪，連接全球460多個目的地，香港國際機場是世界最繁忙的空港，貨運量全球第一；香港是全球法治水平最高的地區之一，是中國唯一實行普通法的地區，全球排名前100的律師事務所半數以上在香港執業；香港是全球最安全、最宜居的城市之一，犯罪率長期處於低位，醫療衛生水平位於世界前列，是全球平均預期壽命最長的地區，等等。香港擁有的全球之最不勝枚舉。這些獨特地位和優勢是在香港發展歷史過程中形成的，是香港的核心競爭力和賴以成功的重要元素。

實現由治及興，就是要把香港的獨特地位和優勢鞏固住、發揮好，進一步提升國際競爭力。傳統優勢不是一成不變的，「金字招牌」也不是一勞永逸的。香港的獨特地位和優勢是在發展中創造的，同樣也要在發展中去鞏固、去提升。「明者因時而變，知者隨事而制」。一個企業的成長，一個產業的壯大，一個地區的發展，必須順應形勢發展的需要，順時而為、順勢而為，才能有安身立命之本，才能做發展的常青樹。人才是第一資源，科技是第一生產力，創新是第一動力。新一輪科技革命和產業變革正在孕育新質生產力，意味着科技創新將催生以高科技、高效能、高質量為特徵的先進生產力質態。要積極把握新質生產力發展的要求，大力引進全球高端創新人才，大力發展金融科技、綠色金融、數字經濟，建設區域知識產權貿易中心，打造高增值海運服務業，建設智慧港口等，鞏固提升傳統產業優勢，推進香港經濟高質量發展。要根據香港本地的資源禀賦、產業基礎、科研條件、市場特點等，有選擇地推動新產業、新模式、新動能發展，構築香港競爭新優勢。

港應全面深入參與大灣區建設

第四，實現由治及興，需要更好融入國家發展大局，為香港注入強勁動能、提供更大商機。香港由治及興不是封閉孤立的，而是在強國建設、民族復興大背景下的由治及興。當前，我國正以高質量發展全面推進中國式現代化，對世界經濟增長貢獻率超過30%。中國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂，更不會因為「產能過剩論」而停滯不前，中國發展前景無比光明。一個強大、繁榮的中國，是世界的正能量，是香港最大的靠山和底氣。香港融入國家發展大局，就是融入960萬平方公里的廣袤腹地，就是融入14億多人口的超大規模市場，就是融入世界第二大經濟體帶來的無限商機。融入國家是為了更好地融入國際、擁抱世界，是為香港的獨特優勢和香港的發展擴容賦能，讓香港的特色和優勢更加彰顯。

隨着國家「十四五」規劃推進，以及高質量共建「一帶一路」、創新驅動發展、科教興國、人才強國等重大戰略的實施，香港融入國家發展大局進入了「快車道」。融入國家發展大局，當前很重要的就是融入粵港澳大灣區。粵港澳大灣區2023年經濟總量突破14萬億元，超過很多發達經濟體，有望躍居全球四大灣區之首，成為全球最具前景的增長極之一。當前粵港澳大灣區建設已進入加快速度、縱深推進的新階段，香港應該全面深入參與。加快推進前海、南沙、河套等重大合作平台建設，深化基礎設施「硬聯通」；加快推動貨物、人員、資金、技術、數據等要素便捷流動，推進規則機制「軟聯通」；加快促進「雙向奔赴」、「雙向投資」，促進灣區居民「心聯通」。大家要在融合融通中，積極應對國際產業鏈、供應鏈區域性重組挑戰，不斷優化自身經濟結構，打造新的經濟增長點，開創香港高質量發展新局面。

由治及興 就是創新變化之路

第五，實現由治及興，需要主動適應新形勢新挑戰、展現新擔當，在積極作為、創新創造中實現香港新飛躍。當今世界變亂交織，香港由治及興的內外環境正在發生深刻變化。時代在變，內地在變，整個市場結構、消費模式等都在改變。今日之中國已非昨日之中國，今日之世界亦非昨日之世界。大家要主動順應時代發展潮流，跟上時代發展步伐，積極識變、應變、求變，在變局中打開香港發展的新天地。香港由治及興本質上就是一條創新變化之路。大家不能用昨天的老眼光看待今天的新形勢，不能用昨天的舊思維解決今天的新問題，需要團結一致向前看，多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，敢於說前人沒有說過的新話，敢於幹前人沒有幹過的事情，不斷突破自我、大膽創新，努力實現香港發展的叠代更新、轉型升級。

實現由治及興，是香港全社會共同的事業。我們堅信，行政長官和特區政府作為當家人、第一責任人，一定會把高質量發展作為第一要務，排除一切困難和干擾，咬定發展目標不放鬆，以更有力舉措推動香港由治及興；我們堅信，廣大企業家和工商界一定會順應發展大勢、積極搶抓機遇，不斷激發創新創造活力，努力探索新產業、新業態，開闢發展新領域；我們堅信，香港社會各界一定會團結一致拼經濟、謀發展，齊心協力共建香港美好家園，為香港由治及興添磚加瓦、發光發熱；我們堅信，廣大青年一定會把讀萬卷書和行萬里路結合起來，在香港由治及興的賽道上追逐夢想、奮力打拼，唱響青春之歌、書寫精彩人生。縱觀香港發展歷程，在每個經濟發展周期，香港人總能在危機和變局中抓住機遇、開創新局面，創造一個又一個發展奇蹟，讓香港一次次鳳凰涅槃、浴火重生。我們堅信，在走向由治及興的今天，什麼艱難險阻都阻擋不了香港發展的步伐。大家一定會發揚獅子山精神，開拓進取、靈活應變、自強不息、頑強拼搏，不斷續寫香港發展新傳奇，共同創造更加美好的生活。

女士們、先生們、朋友們！今日之香港，正以更加開放的姿態，張開雙臂歡迎世界各地的投資者和朋友們。有偉大祖國做堅強後盾，有全體港人的努力打拼，香港由治及興未來可期、前景廣闊，我們堅信，新時代列車「香港號」的車輪一定會滾滾向前、不可阻擋！

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[夏寶龍]

上 / 下一篇新聞