鄭晏菱、何振聲：從學校行政主任角度支援學生

然而，在討論如何減輕學生壓力時，大部分焦點都會放在教師及社工。事實上，學校的行政管理人員（很多時統稱為書記）同樣是校內經常接觸學生的前線同工，他們的協調工作亦能發揮減輕師生各種壓力的關鍵作用，對校內運作帶來正面幫助。

筆者要強調的是，「書記」一詞不足以解釋校內行政管理人員的工作性質，故本文會以「行政主任」來代表他們。筆者鄭晏菱於教大修讀行政管理，曾在學校擔任實習行政主任，在實習期間發現行政主任的工作性質並非只是文書處理，而是能夠協調校內不同角色的分工，例如校長、副校長、主任等，透過安排學校內外活動，協助不同計劃的運作，以促進學生全人發展，甚至幫助學生紓緩情緒。

為探索校內行政管理人員的重要性，以及他們的角色如何支援學校締造輕鬆的學習環境，筆者進一步訪查其他學校的資深教師，總括個人實戰及訪談經驗後，得出以下建議。

幫助學生的第一道防線

首先，學校應該向行政主任提供輔導培訓。校務處很多時都是接觸學生的第一關口，學生無論身體不適、需要處理學業或品行問題等事情，很多時都會先到校務處。若行政管理人員能夠掌握輔導技巧，就可即時察覺學生的負面情緒和焦慮，並適當應對。行政主任如能夠提供心理輔導和情緒管理訓練，就可幫助學生學習有效的情緒管理策略，及提供情感支持。

行政主任作為接觸學生的前線人員，亦可以成為受情緒壓力影響的學生的第一防線，更可以即時幫助學生紓緩焦慮，並提升他們的心理健康。若遇上受嚴重情緒困擾的學生，行政主任的洞察力和心理輔導知識，也可及時幫助轉介有需要的個案。

協助策劃多元活動

創造輕鬆學習氛圍

其次，行政主任能夠協助學校教師在校園策劃多元化活動，創造一個讓學生感到輕鬆愉快、安全和互相支持的學習氛圍，從而減輕學生的學習壓力。現時，行政主任多數都持有學位，絕對勝任處理較複雜的策劃及聯絡工作。他們可以協助教師舉辦一些特別學習體驗活動，例如以心理健康為主題的校內展覽、教育營、情緒關注周和全方位活動體驗周，讓學生感受到學習的樂趣及情緒健康的重要。

行政主任也可負責尋找適合的機構和組織，與專家和校外機構聯絡，協助教師為學生度身訂做不同主題的講座，由不同機構的社工或校外導師教授學生時間管理技巧、學習方法和壓力管理技巧等。

提醒學生關注精神健康和技巧應用，對學生的成長是非常重要。以上活動提議，不單支援學生應對學業壓力，更能夠減輕教師在教學工作以外舉辦其他學生活動的負擔。

讓隱形關懷者發揮關鍵作用

行政主任協調學校內各個單位，他們同時亦是校長、教師和學生的隱形關懷者。學校有必要令這批推動學校運作的中堅分子發揮關鍵作用，讓行政主任和學校共同創造一個更健康、平衡及彼此支持的學習環境。這不單可減輕前線教師和校內社工的負擔，更能夠從另一個窗口向學生提供情緒支援，使他們得以在健康的心理狀態下持續學習和成長。

作者鄭晏菱是教大行政管理榮譽理學士學生，何振聲是教大教育政策與領導學系助理教授、教育發展與創新學院聯席副院長

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[鄭晏菱、何振聲]