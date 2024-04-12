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Emil Avdaliani

Emil Avdaliani：歐亞大陸地緣政治之轉變：伊朗俄羅斯關係的新時代

【明報文章】莫斯科與德黑蘭之間的連繫正在擴展，反映兩國在地緣政治觀點的轉變——俄羅斯和伊朗皆變得更加關注亞洲。它們也同樣受抗衡「集體西方（collective West）」（尤其是美國）所驅動，將雙方伙伴關係推至前所未有的水平，超越以往的互動。

對這個非正式同盟起了重大推動作用的，是肇始於2022年2月在烏克蘭的戰爭。德黑蘭意識到莫斯科對貿易、政治支持及最重要的軍事支援上，有日益增長的需求。

俄伊雙邊合作 不斷擴展

近期媒體報道顯示，伊朗據稱會向俄國提供彈道導彈，或許藉此加強與這個北方鄰居的合作。那些是強大的地對地彈道導彈，當中大部分可能屬於Fateh-110系列，射程達300至700公里。

不論報道是否真確，德黑蘭與莫斯科之間的雙邊安全和軍事合作，自今年初已不斷擴展。於1月24日，俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）與他的對口官員（編者按：伊朗最高國家安全委員會秘書）、伊朗革命衛隊少將艾哈邁迪安（Ali-Akbar Ahmadian），談到兩國之間建立新型軍事合作的議題。

歷史上，伊朗對於轉移彈道導彈予俄羅斯，一直持謹慎態度，擔心引起不止美國、甚至歐洲國家的反彈。然而，隨着聯合國對伊朗的武器禁運於2023年10月屆滿，後者現在可以合法地供應這些導彈，由此使得對於伊朗出口彈道導彈所施加的任何制裁，都成為了自願遵從的事情。

一個重大轉折點是在加沙的衝突，當中美國含蓄地（implicitly）支持以色列；伊朗則在整個地區加大對華府的壓力。這令德黑蘭與華府之間的潛在局部和解，幾乎再無餘地；而在2023年後期，兩國透過第三方例如阿曼、約旦開展談判，曾有一些雙方緩和的迹象。

實際的需要（practical necessities）也在發揮作用。過往，伊朗也許看不到向俄供應彈道導彈所帶來的實質好處。但隨着在烏克蘭的衝突持續不息，及潛在的導彈短缺，莫斯科或許會更傾向滿足伊朗對俄方先進科技的需求（而俄方之前是拒絕有關要求）。

不過據稱的彈道導彈轉移，只是伊朗與俄國擴大軍事合作的一部分，其他項目包括向俄供應彈藥、炮彈、無人機，及在俄國設立工廠生產伊朗式無人機的計劃。此外，伊朗媒體報道稱，「Yak-130」戰鬥教練機已運抵該國作實際應用，並可能部署新型的伊朗「自殺式攻擊」（kamikaze）無人機「Shahed-101」（及其改良型號「Shahed-107」）——這款無人機早前曾用於對付美國在中東的軍事基地。

雙方仍存不信任

然而，並非一切事情都順利。例如儘管就俄國Su-35戰機和Mi-28攻擊直升機的最終交易已經公布，惟伊朗官員後來表示這些交易尚未達成。德黑蘭與莫斯科之間對於情報和軍事合作的範圍，仍有揮之不去的不信任。從敘利亞到南高加索，兩國在一系列問題上存在分歧。俄羅斯也仍然未完全同意伊朗取得核子能力，儘管近期出現了莫斯科認可這種情况的一些迹象。

軍事協作是更廣泛合作框架的一部分，包括由俄國領導的歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）最近與伊朗簽訂了自由貿易協議，以及即將完成的全面國家之間協議。後者可能會取代2001年簽訂的10年期協議，目標是為期20年更廣泛的軍事、經濟和政治合作。但這不意味着將簽署建立正式同盟。兩國或者寧可採取更為靈活的伙伴關係，以便在國際舞台上有更大的迴旋餘地。

兩國伙伴關係 符長期戰略願景

同樣地，在經濟領域，其合作程度可能沒有完全反映兩國官員所常常聲稱的承諾。例如2023年雙邊貿易額約50億美元，較前一年下跌約17%。這可能標誌着俄羅斯以在亞洲、中東的貿易去代替衰落中的對西方商業聯繫之計劃，有所逆轉。

儘管如此，伊朗與俄國的伙伴關係仍然保持着持續的勢頭。它符合兩國的長期戰略願景，例如反對西方、追求多極的世界秩序。簡言之，只要與西方的對抗延續下去，俄國和伊朗就會愈來愈被驅使去擴大雙邊合作。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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[Emil Avdaliani]

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