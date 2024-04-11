陳帆川：隱藏20年的fb功能 終於「復活」

fb最近將名為「Poke」的功能放在當眼位置，讓用戶呼叫朋友，但呼叫不能同時發送內容，只能純粹讓對方知道你呼叫他。如果大家要聊天，還是要透過Messenger。這項功能聽起來十分無聊，就連fb自己都說它無任何特定目的。

美國哈佛大學尼曼傳媒實驗室創辦人Joshua Benton提出了有趣的分析。10年前，名為「Yo」的手機程式風靡一時，創辦人純粹覺得跟妻子和同事發短訊太累，於是叫一名軟件工程師花8個小時寫出該程式，讓他在有需要時跟其他人「Yo」一下，毋須講話。該工程師起初認為那意念太無聊，拒絕動工。

豈料程式上架後一炮而紅，適逢fb功能愈趨複雜，用戶希望尋找簡約的替代品。「Yo」在多個國家成為最高下載量的手機程式，用戶除了用它來「Yo」其他朋友，各大公司和媒體也迅速找到創新的應用方法。例如當年世界盃期間，每進一球，用戶就會收到一個「Yo」；速遞公司會在送貨後「Yo」客戶一下；傳媒也透過「Yo」來通知讀者有新文章發布。

Benton指出，社交媒體面世之初，重視社交多於媒體。fb原本僅讓朋友之間分享個人經歷，後來才引入各式各樣的專頁，讓大媒體進駐，令社交網絡變成社交媒體。另一個媒體進駐得最成功的平台，是Twitter（今稱X）。兩個平台都是在智能手機流行之前發明，因此樂見用戶點開連結到訪其他新聞網站，因為那符合網民瀏覽互聯網的習慣。

不過，以智能手機為主的後起之秀，包括Instagram、Snapchat和TikTok，皆不歡迎用戶點開其他連結，因為用戶走了便可能不會回來，亦因此新聞媒體進駐得非常吃力。

社交媒體重新強調「社交」

fb和Twitter近年大幅壓低新聞內容的發送，就是將社交媒體裏的「媒體」角色減弱，重新強調「社交」。而回顧所有平台，媒體角色近乎於零的極端例子，就是「Yo」。

很多人認為社交媒體放棄媒體，將喪失價值。但Benton提出已故傳播學者James W. Carey的觀點：他將人類溝通分成傳遞與儀式兩大類，認為很多人閱報其實並非想吸收新知識，而單純是一種儀式，從中獲得滿足感。

由這個角度去看，社交平台即使失去了新聞，大家仍能從人際溝通裏獲得滿足感。年輕人的世界，「Yo」一下勝過千言萬語。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]