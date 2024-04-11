明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳帆川

陳帆川：隱藏20年的fb功能 終於「復活」

【明報文章】facebook（fb）有一個自2004年起已經存在的神秘功能，20年來幾乎無人發現，但最近忽然「復活」，吸引大批30歲以下年輕人使用，它是什麼？

fb最近將名為「Poke」的功能放在當眼位置，讓用戶呼叫朋友，但呼叫不能同時發送內容，只能純粹讓對方知道你呼叫他。如果大家要聊天，還是要透過Messenger。這項功能聽起來十分無聊，就連fb自己都說它無任何特定目的。

美國哈佛大學尼曼傳媒實驗室創辦人Joshua Benton提出了有趣的分析。10年前，名為「Yo」的手機程式風靡一時，創辦人純粹覺得跟妻子和同事發短訊太累，於是叫一名軟件工程師花8個小時寫出該程式，讓他在有需要時跟其他人「Yo」一下，毋須講話。該工程師起初認為那意念太無聊，拒絕動工。

豈料程式上架後一炮而紅，適逢fb功能愈趨複雜，用戶希望尋找簡約的替代品。「Yo」在多個國家成為最高下載量的手機程式，用戶除了用它來「Yo」其他朋友，各大公司和媒體也迅速找到創新的應用方法。例如當年世界盃期間，每進一球，用戶就會收到一個「Yo」；速遞公司會在送貨後「Yo」客戶一下；傳媒也透過「Yo」來通知讀者有新文章發布。

Benton指出，社交媒體面世之初，重視社交多於媒體。fb原本僅讓朋友之間分享個人經歷，後來才引入各式各樣的專頁，讓大媒體進駐，令社交網絡變成社交媒體。另一個媒體進駐得最成功的平台，是Twitter（今稱X）。兩個平台都是在智能手機流行之前發明，因此樂見用戶點開連結到訪其他新聞網站，因為那符合網民瀏覽互聯網的習慣。

不過，以智能手機為主的後起之秀，包括Instagram、Snapchat和TikTok，皆不歡迎用戶點開其他連結，因為用戶走了便可能不會回來，亦因此新聞媒體進駐得非常吃力。

社交媒體重新強調「社交」

fb和Twitter近年大幅壓低新聞內容的發送，就是將社交媒體裏的「媒體」角色減弱，重新強調「社交」。而回顧所有平台，媒體角色近乎於零的極端例子，就是「Yo」。

很多人認為社交媒體放棄媒體，將喪失價值。但Benton提出已故傳播學者James W. Carey的觀點：他將人類溝通分成傳遞與儀式兩大類，認為很多人閱報其實並非想吸收新知識，而單純是一種儀式，從中獲得滿足感。

由這個角度去看，社交平台即使失去了新聞，大家仍能從人際溝通裏獲得滿足感。年輕人的世界，「Yo」一下勝過千言萬語。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

上 / 下一篇新聞