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梁家權

梁家權：AI大潮下 傳媒更呈弱勢

【明報文章】人工智能（AI）的興起，衝擊社會各行各業，新聞業當然也不能置身事外。對傳媒而言，AI技術持續發展，亦喜亦憂。

樂觀地看，傳媒能夠藉AI技術提升新聞質素和工作效率，迎來變革和轉型契機。但悲觀地看，AI技術亦催生不少業內挑戰，包括資訊真實性、新聞自主、新聞道德等問題。

至於AI的外部影響，則牽涉到傳媒和科網公司之間的角力。誠然，進入數碼時代，在過去20年，傳媒的社會地位不斷受到衝擊：一方面，網絡自媒體、另類媒體的湧現，打破了主流傳媒對資訊生產的壟斷；另一方面，社交媒體取代了傳統媒體成為人們接收資訊的主要渠道。在重重夾擊下，AI橫空出世，或會令傳媒的衰弱地位雪上加霜。

AI普及 增「基建捕獲」風險

眾所周知，傳媒雖是社會重要支柱，且具專業光環，但其具體運作實際是受制於許多外力影響，包括政治、經濟、法律、民意。近年一些傳播學者就提出「媒體捕獲」（media capture）的概念，分析不同政商力量如何合謀操控傳媒。

沿着「媒體捕獲」理路，有學者就認為AI的出現和普及，會同時增加傳媒被「基建捕獲」（infrastructure capture）的風險（註1）。一直以來，社交媒體主要控制了新聞的傳送渠道；但AI技術應用之廣泛，貫穿了新聞資料蒐集、製作以至傳遞等各階段。換言之，AI興起將進一步加劇傳媒對科網公司的依賴，令傳媒更加弱勢。

學者將AI的新聞應用歸納了四大範疇（註2）。首先，在資訊蒐集和選取方面，記者可以利用AI在社交媒體和網上資料庫挖掘資訊、做圖像和影像查證、整理和分類大量數據。第二，在新聞生產方面，AI可以協助記者撰寫、編輯、校對、翻譯和儲存內容。第三，在新聞傳遞方面，AI有助於新聞推送的個人化，包括利用聊天機械人與讀者互動，及透過演算法精準地推送內容。第四，在商業分析方面，AI技術能夠幫助傳媒分析和預測受眾行為，從而調整編採和廣告方針。

總的來說，在應用AI技術上，傳媒極需依賴科網公司提供軟件、硬件及數據，造成「基建捕獲」的問題。

過分依賴 致「鎖定效應」

如果傳媒對科網公司存有結構性的依賴，會產生什麼負面影響？首先，過分依賴會引致「鎖定效應」（lock-in effect），即當傳媒一旦習慣了使用某間公司的AI產品或服務，就會發現很難脫離其控制，因為要過渡到其他平台會牽涉很高的轉移成本。

另外，傳媒要購買和採用AI產品或服務，就必須遵從科網公司制定的合約條款。假若有朝一日科網公司突然改變或甚至終止產品或服務，屆時傳媒就會被殺個措手不及。最後，對門外漢而言，AI是一個頗為神秘莫測的技術，傳媒是否有足夠能力理解及信任AI為它們所做的決定和預測，是為疑問。還有，傳媒亦需警惕科網公司有否在AI程式植入後門，暗地裏套取其受眾和商業資料。

既然有上述顧慮，傳媒為什麼要依賴科網公司提供的AI技術呢？有學者做研究，訪問了121名來自美國、英國和德國33間著名傳媒的新聞工作者（註3）。研究指出，缺乏相關知識和資源，是依賴外來AI技術的主因。畢竟傳媒的專業是做新聞，在近年行業市場低迷的情况下，要守住本業已相當困難；若要額外調撥資源，做未必有成果的自主AI研發，更會得不償失、費時失事。故此，傳媒不是不知道依賴科網公司的弊端，但卻認為引入技術始終是比較務實的做法。

未來情勢 仍存變數

總結而言，面對財雄勢大、掌握先進技術的科網公司，傳媒無可避免地處於弱勢。當然，本文談及的只是暫時情勢，不代表未來發展定必如此。首先，現時AI仍然是高門檻的技術，故此科網公司能夠壟斷相關知識和話語權；但隨着未來技術開始普及化和大眾化，傳媒或有能力取回部分自主權，尤其是一些大型國際傳媒機構，理應有一定議價能力。

此外，國家的介入，預計也會影響傳媒與科網公司之間的角力。現時，世界各國開始對AI有戒心，紛紛醞釀推出政策規管其發展。傳媒可以趁機游說政府約束科網公司對AI技術的壟斷，亦同時可借用政府力量作為槓桿，去跟科網公司談判，以討回更多利益。

註1：Simon, F. M. (2022). Uneasy Bedfellows: AI in the News, Platform Companies and the Issue of Journalistic Autonomy. Digital Journalism, 10(10), 1832-1854.

註2：同註1

註3：Simon, F. M. (2024). Escape Me If You Can: How AI Reshapes News Organisations' Dependency on Platform Companies. Digital Journalism, 12(2), 149-170.

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

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[梁家權]

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