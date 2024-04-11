管浩鳴：杜絕官僚作風 勿讓「港式拖延症」蔓延

「拼經濟惠民生」 要落到實處

過去政府提出不少政策及計劃，每當在區議會諮詢環節，就會迎來區議員的強大阻力，希望爭取這樣那樣，挾持政府必須修改計劃。惟過於冗贅的修訂與諮詢，不單浪費光陰，更令造價急升，最終不少政府項目在諮詢過程中「被拖死」，或要用高造價硬着頭皮去完成。或許鑑於回歸後的政治氛圍一直劍拔弩張，很多時候根本無法達成一項原本符合大我利益的工程項目，被小我利益阻礙共識。

現在沒有反對派，行政主導更為重要，而且維護國家安全的屏障亦已修補，「拼經濟、惠民生」的口號更要落到實處。

蹉跎近10年甚至20年的德政比比皆是，筆者舉一些特別關注的例子。

筆者服務的機構是受害者之一：2016年新鴻基地產向聖公會捐出一幅位於元朗的地皮，用作興建一幢由特殊幼兒中心、青年宿舍及護理安老院三合一組成的跨代共融綜合服務大樓，整個項目預計建築費3億元，原預計2019年開始施工，2022至2023年啟用；可惜低估了政府內部「走程序」的審查步伐，至今未有施工動土時間表，地皮在「曬太陽」，相信造價亦要翻幾倍。

啟德是香港重要地標之一，但策劃超過20年，仍是市區中的孤島。眾所周知，啟德郵輪碼頭的錯誤發展及周邊配套不善；啟德方艙醫院擬改建青年宿舍，亦「只聽樓梯響，不見人下來」。啟德體育園及跑道區發展項目，雖然推行得如火如荼，惟「拖延症」亦在交通範疇出現。去年12月公布的《香港主要運輸基建發展藍圖》，東九龍線、啟德捷運等採用智慧綠色集體運輸系統的交通基建，都擬於2034至2038年才建成，即仍需10年或以上時間。

東九龍線原於《鐵路發展策略2014》提出，最初為重鐵項目，當時擬於2019至2025年建成；惟近年政府指受地形等技術限制，改為採用智慧綠色集體運輸系統。至於啟德捷運，早於2007年提出，最初擬於2023年啟用，但2020年時一度擱置；直至去年施政報告重啟，並改用綠色集體運輸系統。

早前政府表示會在今年底前，就東九龍和啟德項目「邀請本地及國內外系統的供應商及營運商遞交意向書」，屆時再探討技術及財務可行性。當局繼續採取拖字訣，「再探討」、「再研究」、「再評估」、「再諮詢」……來來回回，又不知多少春與秋，又要延誤多少日與夜呢！

的士規管問題 重重複複研究

工程拖延的例子多不勝數，其他民生政策亦可見一斑。以的士規管問題為例，雖然去年立法會已通過《的士司機違例記分條例草案》，惟相信只是治標不治本。至於進一步強制所有的士安裝中央雲端攝錄系統，內地和澳門等地都有強制安裝，成效顯著。可惜香港當局只表示已在今年初啟動研究，計劃今年內諮詢的士業界意見，爭取凝聚共識。

筆者曾經撰文，表示深切關注的士規管問題。說實在，的士司機為保障自己實際利益，又何嘗希望有攝錄系統監察？當然不想。那有什麼誘因推動的士司機安裝？筆者不見有。但要平衡社會整體利益、增加市民及遊客來港乘搭的士之信心，為何又要重重複複研究以往討論多年的問題？再者，「今年內諮詢」（註）是下個月還是12月？有沒有合理的進度時間表給市民看到？若無共識，是否又要「被拖死」？為民解憂的決心，放在哪裏了？

相比我們國家在推行政策時，官員往往被問責的是「要做些什麼」，而非「不做錯什麼」。本港官員須拿出良心來達至「良政善治」，有時候適度有為地使用官威，總比「不做錯什麼」更為關鍵。

筆者強調，「官僚」非針對個人，某些官員致力為民請命、「貼地」做實事，但官僚是制度，官員經常釐清責任只求自保。倘他們按這種辦事方式到內地做官，香港的官員和公務員早已被革職或降職了。

勿議而不決決而不行

在目前本港政府財政出現赤字的環境裏，政府更應「用得其所」之餘，政策更要快馬加鞭去實行，追趕多年來被反對派拖住後腿的光陰。筆者認為無論沙田T4主幹路工程撥款最後通過與否，政府及整個社會都必須從中汲取教訓，杜絕官員議而不決、決而不行，及因遇難避事而慷納稅人之慨的處事作風，避免為滿足小眾私利而犧牲整體社會利益。

我們還有多少個10年？還有多少個70億？

註：〈立法會一題：提升的士行車安全的裝置〉，2024年3月27日政府新聞公報

作者是立法會議員、法政牧師

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[管浩鳴]