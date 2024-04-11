狄志遠：垃圾徵費要做好而非擱置

政策立意可嘉 但政府未妥善部署

垃圾徵費是香港推行的一項環保政策，旨在透過經濟手段，促使市民減少製造廢物，並提高回收再用率。政策的出發點值得支持，減少堆填區負荷、節省處理成本及推動循環經濟的概念，確實有其意義和價值。不過在具體執行層面，政府卻存在種種疏漏，未能為不同持份者群體提供足夠配套，引發各界強烈質疑。

以安老院舍為例，日常運作不可避免產生大量廢物，包括尿片、醫療廢棄物、廚餘等。受規模經營所限，即使實施「源頭減廢」，仍難以完全消減廢物量。一旦用指定垃圾袋須課徵費用，將無可避免加重院舍營運開支。

據業界估算，一間100人的院舍每月需支付逾6000元垃圾袋費用，此項額外開支勢必對營運造成沉重負擔。即使政府向綜援受助人提供每月10元垃圾費津貼，但由於不少入住安老院的長者均屬非綜援戶，津貼金額微薄，根本無法紓緩負擔。

除開支之外，業界亦關注廚餘和醫療廢棄物的處理途徑。由於缺乏足夠回收設施和清晰指引，院舍只能將這些廢物棄置於普通垃圾袋，最終仍會被運送到堆填區，間接「遷移」環境污染問題。事實上，要妥善處理院舍的醫療廢棄物，需要專業公司收集及焚化處理，除了費用高昂，亦欠缺相關政策支援。

基層市民生活上亦會受一定影響。以家庭為例，添置嬰兒尿片等必需品後，每月可能要支付數百元的垃圾袋費用，對低收入家庭而言，實在是雪上加霜。有見及此，政府有必要研究向低收入家庭提供適當補貼，避免政策加重他們的經濟負擔。

顯而易見，在推行垃圾徵費前，政府未有為安老院舍、基層市民等不同群體妥善部署，導致良好美意流於僵硬單一模式，引起各界強烈不滿。

垃圾徵費政策的立意固然可嘉，惟在推行細節上，政府要因時制宜，為不同行業和群體制訂切實可行的配套措施。對安老院舍來說，增撥資源以補貼開支，似乎勢在必行；亦應提供足夠的廢物分類回收設施，並為處理醫療廢棄物訂立具體指引。

香港應努力實踐可持續發展

可持續發展是環球共識，香港作為國際城市，自然應為之努力。但在推動環保的過程中，我們須格外留意弱勢社群的需要，採取更靈活及包容的執行手法。除提供資助，政府也應加大宣傳教育力度，令市民全面理解減廢回收的重要，積極配合相關政策；同時為不同行業制訂明確指引、優化回收設施網絡等，都是政府應積極考慮的方向。

近日有言論認為，政府應擱置垃圾徵費計劃。筆者並不贊成擱置，而是政府要更積極做好配套措施，令該計劃能夠有效推行。只有充分考慮各方利益，並與市民保持良好溝通，垃圾徵費政策才能真正行之有效，達至減廢回收的目標。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]