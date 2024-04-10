李嘉恒：從東九文化中心LED花海 看地區治理新氣象

區議會作為地區治理的重要組成部分，擔當着不可或缺的角色。近年來，區議會的功能和組成經歷了一系列變革，旨在提升其效能，以更好服務社區和居民，包括調整議員的產生方式、引入資格審查機制及設立履職監察制度，確保區議會能夠更有效配合政府工作，並體現行政主導原則。這些改革的背後，是對於「愛國者治港」原則的全面落實，及對國家安全的高度重視。

通過這些措施，區議會將能夠更好地反映社區需求，並在地區治理中發揮更積極作用。特別是引入資格審查機制，旨在確保所有議員都忠於《中華人民共和國香港特別行政區基本法》和香港特區，這是對於議員責任和資格的一個重要保障。

區議會的組成也發生了變化，旨在確保區議會能夠更全面代表社區利益。改革後的區議會，將會是一個更高效和專業的諮詢機構，它將協助政府掌握地區脈搏、凝聚民心，並向居民提供更好服務。這不僅是對現有制度的完善，也是對未來地區治理的一個積極展望。透過這些改革，區議會將能夠更好地履行其諮詢和服務職能，並在保障國家安全的同時，促進社區和諧與發展。

快速回應公眾意見

見治理體系靈活性

最近東九文化中心的LED花海裝置，引起公眾熱議。該裝置最初因其白色外觀而受到批評，後來根據社區反饋作調整，加入了粉紅色和粉橙色花朵，使整個花海變得更加多彩吸引。LED花海在日間艷麗而不失清雅，在夜晚則變幻出和諧的粉藍、粉紫、粉紅、粉橙色，為觀塘區增添一抹亮色。為增強互動性和吸引力，該裝置還增設了熱氣球和草地碎燈的裝飾。亮燈儀式當晚，途人駐足觀賞，拿起手機從不同角度拍下美麗照片，其獨特的設計和浪漫氣氛，迅速成為本港熱門打卡景點，展示出觀塘區充滿創意與活力的面貌。

東九文化中心的LED花海，所展示的不僅是一個視覺盛宴，也反映了新地區治理體系的積極性。這種快速回應公眾意見的能力，顯示了新地區治理體系的靈活性，及對市民需求的敏感度。這個花海項目也是地區特色的一部分，它不僅提供一個拍照打卡熱點，同時也增強了社區凝聚力。透過這樣的公共藝術項目，可以看出新地區治理體系在促進文化發展和提升居民生活質量方面的努力。這種努力不僅限於美化環境，更在於建立一個包容、互動和反映民意的治理過程，跟過去多年區議會的泛政治化現象，形成強烈對比。

建立包容反映民意的治理過程

東九文化中心LED花海的案例，是一個成功範例。在這個裝置的設計和施工過程中，區議員和市民積極提供意見，使最終的作品能夠更好地融入社區和環境，成為城市文化生活的一部分，同時也促進了地方經濟發展。這種公眾參與的過程，不僅提高了項目的接受度，也提升了公眾對地區治理的信任和滿意度。

總括而言，區議會的這些變革，是完善地區治理的一個重要步驟。其不僅體現了對國家安全和「愛國者治港」原則的堅定承諾，也展示了政府對提升地區治理效能的決心。這些措施，將有助建立一個更穩定、高效和負責任的地區治理體系，將愛國愛港的精神轉化為實際行動，通過「上情下達、下情上報」方式，成為政府與市民之間的橋樑，團結社會各界，共同推動香港繁榮穩定發展。

作者是香港青年時事評論員協會成員、觀塘區議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李嘉恒]