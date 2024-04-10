田方澤：及早規劃教師人手 穩定學校教育生態

移民潮下的教育新形勢

現時學校教師編制，仍以每校收生和開班數字計算。基本計算為小學1班有1.6名教師，中學則是初中1班有1.8名教師、高中為1比2.1。計算各項額外編制和津貼，便是公營學校的教師人手。每一班人數，現時則是小學16人一班，如有23加1人可開兩班；中學25加1人可開兩班。然而隨着學童人口下降，中小學收生不足，所能夠開辦的班數減少，教師人手便相應減少。

過去10多年面對學童人口下降，因預計未來人口有回升趨勢，教育界提出不同建議，保留學校和教師編制，以待人口回升時仍有足夠學校和教師。局方曾經回應教育團體如校長會和教協等建議，調低開班線、保留超額教師，讓學校在幾年內調節編制和合約人手，或等待教師退休和其他原因離職等，自然過渡，穩住人手，對教育質素也有保障。

但如今面對不同局面——因為移民潮，學生突然大量流失，與過去人口趨勢預計不同，開班數字和教師編制自然受影響。但同時不少具10年經驗以上的教師離職，當中不少屬管理職系，部分學校面對無法聘用足夠教師，或只能聘用無經驗的新入職教師，面對人事管理和教育質素等問題。

換言之，今次情况與過往不同，過去有效的策略未必合適。現時縮班大勢已成，局方以減派、合併、申請為私立小學等方式應對，或有學校需要「殺校」。政府不承認移民潮，香港對內地新移民吸引力減少，未來人口趨勢如何？長遠人口會否回升？我們如何預測長遠的教育需要？政府暫時似乎未有一個說法。

教師學生人口減少

直接影響學習機會

人口趨勢重要嗎？固然，是否「殺校」、保留學校等是焦點；然而在教育現場上，學生和教師數字皆直接影響教育質素。過去用調低開班線，即更少學生便可開一班，以保留學校和教師人手的做法，教育局指不合時宜，因學生人數過少，直接影響學習氣氛、資源調配等。

現實上可以想像，若一級只有25人，全校不過百餘人，學校更難分散資源提供不同課程和課外活動，問題在高中選修科特別明顯。學生的社交和眼界等，亦會受影響。

同時，過去中學按學生組別收生，因第三組別學校「殺校」，而使能力較弱學生上移至其他組別，以致學生學習差異未能得到適切照顧的「上移錯配」問題，仍然存在。現時縮班仍集中在小學，將來中學情况如何？政府如何預測和調配？過去業界建議在人口下降時順勢推行小班教學、重新整合教育資源，現在是否合適時機？政府的態度如何？

除了中小學，近年特區政府批准幾所專上院校升格為私立大學，及鼓勵大學申請為應用科學大學，在回應本地需求的同時，也因為各界期望香港成為國際教育樞紐、吸納各地學生；但同時私立大專也面對收生等問題。

長遠而言，在各級院校，政府如何預計人口增長和減少趨勢、如何調配資源穩定學校生態？暫時教育局似乎較少着墨，惟應該及早給公眾一個說法。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]