李兆波：增煙稅助戒煙 減輕醫療負擔

2023/24財政年度的財政赤字預計將超過1000億元。政府要開源節流，開源方法不多，不外是加稅、增加政府收費及罸款等。預算案數據顯示，2023/24年度煙草稅收入為85.8億元；再次增加煙稅的情况下，政府估計2024/25年度能夠帶來90.2億元稅收。

除了稅收，大幅提高煙草稅，可減少因吸煙而造成的醫療及社會負擔。吸煙帶來多項疾病風險，特別是癌症，是不爭的事實。無論是吸煙或是不吸煙者，當患上癌症時，很多時都會由政府支付醫療費用，這無疑對公共財政帶來莫大壓力，因為治療費用是數十萬元起計的。

不過，政府提高煙草稅後，煙草商亦調高每包煙的售價應對，令煙草稅佔煙價比例又回落到六成半左右，亦再拉遠與世衛的建議水平。可見，政府每年檢視及按通脹增加煙草稅是有必要的，及制訂長遠的煙草稅政策，鼓勵更多吸煙者戒煙和預防青少年吸煙，保障公眾健康。

政府需加重罰款 擴禁煙區

為加快減少吸煙人口，政府可考慮加重違例吸煙罰則。據《吸煙（公眾衛生）條例》，任何人在法定禁止吸煙區或公共交通工具內吸煙，可被定額罰款1500元。其實政府有需要加重現時罰款，同時進一步擴大禁煙區。

以台灣為例，禁止吸煙範圍涵蓋圖書館、博物館、美術館及其他文化或社會教育機構的室外場所、老人福利機構所在之室外場所，違者罰款新台幣2000至1萬元（約500至2500港元）。

街上「煲煙」 損香港美麗

街上「煲煙」場境，嚴重損害香港的美麗，更不要說圍着垃圾桶「煲煙」。香港正努力吸引來自世界各地的旅客，特別是內地旅客。大家也許知道，內地人也希望香港在不同方面有別於內地。內地煙民多，到處都有人吸煙；而近年香港有很多到處吸煙的人，剛乘完巴士、港鐵，早上上班時圍着垃圾桶吸煙，這與先進地區的形象格格不入。

如果特區政府加強控煙措施、有效執行控煙法例，不但可保障公眾健康，免受二手煙禍害，更好的一面是能夠減少相關醫療支出及為旅客留下好印象，可謂一箭雙鵰的政策。

作者是中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人、中大（深圳）高等金融研究院客座講師

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[李兆波]