劉銳紹：潛落江心思抱月 撥開湖霧細凝眸——看透中美與兩岸關係的實質和對策

（1）耶倫攤牌 中國減少情緒化

──從種種迹象看，耶倫這次來華近乎攤牌性質，語言雖不算激烈，但直接公開兩國多個矛盾（如指中國「產能過剩和廉價傾銷」及「支援俄羅斯」）。說得白一點，就是美國不容中國傷害它的利益。

再看美國近期其他行動，例如跟其盟友的軍事演習明顯針對中國、對入境的中國公民增加刁難（由2021年7月至今，已有約300人，包括70多名持有效證件的中國留學生）。此外，美國催促恢復兩國軍方和安全系統接觸，箇中含意和利害更值得留意。凡此種種，反映美國對中國施壓進入一個新的整合層次，在不與中國全面脫鈎的前提下，壓力將進一步加強。

──中國自有某些回應方法，一面提高競爭力（例如電動車國際市場已令美國勢危），一面調節和設法卸去對方壓力（例如金融安全，因整體實力仍不如人）。不過中國必須看透兩點：一、在與美國角力的過程中怎樣減少代價，尤其是過大、超負荷和不必要的代價，至為重要；二、有很多問題不是外國或外部勢力，而是內部因素造成。例如房地產的混亂、失衡和瀕臨爆破，是早已預見但卻未能避免；地方債台高築和不叫破產的「崩潰」，也是早已發覺但又「如期出現」；青年失業率早在李嵐清當副總理（分管教育）時已引起關注，但如今也避免不了徘徊在20%左右；養老金和老人福利又面臨類似昔日房屋基金的問題，迫使官方計劃推遲退休年齡……這些跟外國和外部勢力有關嗎？或者關係大嗎？

可見主要是內部管理政策和水平問題，包括決策部門、地方政策和執行問題。中國歷來出現新問題就想新方法解決。沒錯，努力行事，這也是改革開放以來不斷解決各種困難的不二法門。不過今天重點應是：事前如何避免重大和沉重的新問題出現？更不應反覆出現。否則周而復始，就像自鎖腳鐐走路，舉步維艱。

──眼前的中美關係，實際是上升國與主導國的矛盾。在近代世界歷史中，數個國家先後主導世界，更替有其規律、原因和條件，中國可以參考，但必須看準，目前不能盲目代入；相反，更要避免「動不動就鼓動」狹隘的民族主義和民粹主義。美國對華施壓（包括這次耶倫來華），中國的商業和經濟部門反應算是務實，盾其纓，順其勢，卸其力（見副總理何立峰、商務部長王文濤、人行行長潘功勝的反應）。但不知哪裏來的風，卻把近期內地民情引向「外敵亡我之心不死」、「揪闖將」、「批漢奸」（見內地多個網站和半官方網站的留言區）。這正是警惕外國之餘的另一個更值得警惕的破壞力量。

（2）馬英九大陸行 各取所需

──從馬英九行程及陸方接待安排，可見雙方各取所需。上次馬英九到內地，大陸國台辦主任宋濤第四天才跟他見面，但這次到埗即見，已顯示某種姿態。馬英九參觀盧溝橋和抗日戰爭紀念館，雖然國共雙方各自強調自己是「抗日主力」，但馬英九的重點是「一致對外」。他更沒有像台灣前行政院長郝柏村（曾參與抗日戰爭），拒絕陸方參觀接待，其後更發表與陸方不一的言論。可見，馬英九此行國共兩黨之共同目的是針對民進黨；而國民黨還多一項，認為可以增加政治本錢、徐圖後計。

──不過外界觀察的是，即使國民黨虎視眈眈2028年那一屆總統選舉，希望捲土重來，但它的自身能力能讓它回朝嗎？即使民進黨在未來4年的政績進一步下滑、失去政權，但台灣的執政權將落在柯文哲領導的民眾黨上，還是不斷老化的國民黨上？民眾黨今年首次參選總統，已取得不錯成績，尤其是吸收了不少不滿民進黨的年輕票源，而其特點也是「拒共」。假如它4年後取得執政權，屆時形勢將是台灣三大政黨都不能不以「拒共」為共同點。那麼國共兩黨的「如意算盤」，打得響嗎？

──民進黨到2028年將連續執政12年，從賴清德當選的票數與蔡英文兩屆當選的票數比較，已大幅下跌，如今得票率只有約四成。可見關鍵是執政成績和民心所向，這才是大陸放諸兩岸而值得重視的現實：不管有沒有選舉的競爭壓力，但若政績不彰，同樣難以穩定施政，更何况民心、民意也不斷與時俱進和現代化。

可見，對兩岸政策的新思維，必須與上述對美政策同樣務實。中國對美國，又砌又傾，力所能及就進而取之，力有不逮則退而調整步伐。所以，大陸對台灣也可以多元策略，不能只把棋子放在國共把酒對弈的棋盤上。

（3）着力解決「內困循環」

──如上所述，各種問題不一定是外國和外部勢力導致（至少不是全部），而是內部因素引起和不斷循環的困難。所以在保證各項重大和敏感問題基本穩定、不會大變和突變的前提下，不妨大刀闊斧、釜底抽薪，着力解決這些「內困循環」。

舉例說，中國經濟不振，既要防禦外國干預和破壞，但更重要的是自身改革。正如匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建所說：內地整體經濟復蘇疲弱的原因之一，是監管政策的可預測性不高。這就難以穩定投資者信心。此外，科學決策必須全面落實。最近耶倫指中國電動車產能過剩和廉價傾銷，影響國際市場，內地馬上出現「零首期出售電動車」的業務，反映中國電動車在海外遇到壓力時，就要向內地市場入手。可是，內地交通配套和市場秩序能否配合呢？這些都是不涉及外國、但必須自行解決的「內困循環」，所以必須提高策劃、互相配合和管理的水平。

──毋庸諱言，「內困循環」不單在民生事務上出現，還在反貪腐、監察制度和升遷制度上出現。最近江西省政協主席唐一軍因貪腐下馬，但不要忘記，唐曾任司法部長；而在他之前的最高人民法院，2010年前副院長黃松有、2017年前副院長奚曉明、2022年前副院長沈德咏先後出事。這些司法系統的案件是個別事例嗎？即使官方說「一反到底」，但總要像近期在內地票房熱賣的電影《周處除三害》，才能建立民間信心。

可見，不宜「潛落江心思抱月」，必須「撥開湖霧細凝眸」，才可以看到中美和兩岸、對外和對內都必須同步擇優而行，方是上策。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]