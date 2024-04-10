明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
劉銳紹

劉銳紹：潛落江心思抱月 撥開湖霧細凝眸——看透中美與兩岸關係的實質和對策

【明報文章】美國財長耶倫訪華、台灣前總統馬英九大陸行，成為近期熱點新聞。兩者性質不同，但中美和兩岸關係頗有關聯，不妨一起檢視。忽然記起任劍輝、白雪仙《再世紅梅記．觀柳還琴》的歌詞，「何必潛落江心而思抱月」，應「撥開湖霧柳煙，凝眸細認」（唐滌生詞）。無論看中美還是兩岸關係，都不能被表面的「湖霧柳煙」遮蓋，而應看透內裏的關鍵因素，才能找到有效對策，否則就像投江攬月而自溺。故引作今天標題。

（1）耶倫攤牌 中國減少情緒化

──從種種迹象看，耶倫這次來華近乎攤牌性質，語言雖不算激烈，但直接公開兩國多個矛盾（如指中國「產能過剩和廉價傾銷」及「支援俄羅斯」）。說得白一點，就是美國不容中國傷害它的利益。

再看美國近期其他行動，例如跟其盟友的軍事演習明顯針對中國、對入境的中國公民增加刁難（由2021年7月至今，已有約300人，包括70多名持有效證件的中國留學生）。此外，美國催促恢復兩國軍方和安全系統接觸，箇中含意和利害更值得留意。凡此種種，反映美國對中國施壓進入一個新的整合層次，在不與中國全面脫鈎的前提下，壓力將進一步加強。

──中國自有某些回應方法，一面提高競爭力（例如電動車國際市場已令美國勢危），一面調節和設法卸去對方壓力（例如金融安全，因整體實力仍不如人）。不過中國必須看透兩點：一、在與美國角力的過程中怎樣減少代價，尤其是過大、超負荷和不必要的代價，至為重要；二、有很多問題不是外國或外部勢力，而是內部因素造成。例如房地產的混亂、失衡和瀕臨爆破，是早已預見但卻未能避免；地方債台高築和不叫破產的「崩潰」，也是早已發覺但又「如期出現」；青年失業率早在李嵐清當副總理（分管教育）時已引起關注，但如今也避免不了徘徊在20%左右；養老金和老人福利又面臨類似昔日房屋基金的問題，迫使官方計劃推遲退休年齡……這些跟外國和外部勢力有關嗎？或者關係大嗎？

可見主要是內部管理政策和水平問題，包括決策部門、地方政策和執行問題。中國歷來出現新問題就想新方法解決。沒錯，努力行事，這也是改革開放以來不斷解決各種困難的不二法門。不過今天重點應是：事前如何避免重大和沉重的新問題出現？更不應反覆出現。否則周而復始，就像自鎖腳鐐走路，舉步維艱。

──眼前的中美關係，實際是上升國與主導國的矛盾。在近代世界歷史中，數個國家先後主導世界，更替有其規律、原因和條件，中國可以參考，但必須看準，目前不能盲目代入；相反，更要避免「動不動就鼓動」狹隘的民族主義和民粹主義。美國對華施壓（包括這次耶倫來華），中國的商業和經濟部門反應算是務實，盾其纓，順其勢，卸其力（見副總理何立峰、商務部長王文濤、人行行長潘功勝的反應）。但不知哪裏來的風，卻把近期內地民情引向「外敵亡我之心不死」、「揪闖將」、「批漢奸」（見內地多個網站和半官方網站的留言區）。這正是警惕外國之餘的另一個更值得警惕的破壞力量。

（2）馬英九大陸行 各取所需

──從馬英九行程及陸方接待安排，可見雙方各取所需。上次馬英九到內地，大陸國台辦主任宋濤第四天才跟他見面，但這次到埗即見，已顯示某種姿態。馬英九參觀盧溝橋和抗日戰爭紀念館，雖然國共雙方各自強調自己是「抗日主力」，但馬英九的重點是「一致對外」。他更沒有像台灣前行政院長郝柏村（曾參與抗日戰爭），拒絕陸方參觀接待，其後更發表與陸方不一的言論。可見，馬英九此行國共兩黨之共同目的是針對民進黨；而國民黨還多一項，認為可以增加政治本錢、徐圖後計。

──不過外界觀察的是，即使國民黨虎視眈眈2028年那一屆總統選舉，希望捲土重來，但它的自身能力能讓它回朝嗎？即使民進黨在未來4年的政績進一步下滑、失去政權，但台灣的執政權將落在柯文哲領導的民眾黨上，還是不斷老化的國民黨上？民眾黨今年首次參選總統，已取得不錯成績，尤其是吸收了不少不滿民進黨的年輕票源，而其特點也是「拒共」。假如它4年後取得執政權，屆時形勢將是台灣三大政黨都不能不以「拒共」為共同點。那麼國共兩黨的「如意算盤」，打得響嗎？

──民進黨到2028年將連續執政12年，從賴清德當選的票數與蔡英文兩屆當選的票數比較，已大幅下跌，如今得票率只有約四成。可見關鍵是執政成績和民心所向，這才是大陸放諸兩岸而值得重視的現實：不管有沒有選舉的競爭壓力，但若政績不彰，同樣難以穩定施政，更何况民心、民意也不斷與時俱進和現代化。

可見，對兩岸政策的新思維，必須與上述對美政策同樣務實。中國對美國，又砌又傾，力所能及就進而取之，力有不逮則退而調整步伐。所以，大陸對台灣也可以多元策略，不能只把棋子放在國共把酒對弈的棋盤上。

（3）着力解決「內困循環」

──如上所述，各種問題不一定是外國和外部勢力導致（至少不是全部），而是內部因素引起和不斷循環的困難。所以在保證各項重大和敏感問題基本穩定、不會大變和突變的前提下，不妨大刀闊斧、釜底抽薪，着力解決這些「內困循環」。

舉例說，中國經濟不振，既要防禦外國干預和破壞，但更重要的是自身改革。正如匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建所說：內地整體經濟復蘇疲弱的原因之一，是監管政策的可預測性不高。這就難以穩定投資者信心。此外，科學決策必須全面落實。最近耶倫指中國電動車產能過剩和廉價傾銷，影響國際市場，內地馬上出現「零首期出售電動車」的業務，反映中國電動車在海外遇到壓力時，就要向內地市場入手。可是，內地交通配套和市場秩序能否配合呢？這些都是不涉及外國、但必須自行解決的「內困循環」，所以必須提高策劃、互相配合和管理的水平。

──毋庸諱言，「內困循環」不單在民生事務上出現，還在反貪腐、監察制度和升遷制度上出現。最近江西省政協主席唐一軍因貪腐下馬，但不要忘記，唐曾任司法部長；而在他之前的最高人民法院，2010年前副院長黃松有、2017年前副院長奚曉明、2022年前副院長沈德咏先後出事。這些司法系統的案件是個別事例嗎？即使官方說「一反到底」，但總要像近期在內地票房熱賣的電影《周處除三害》，才能建立民間信心。

可見，不宜「潛落江心思抱月」，必須「撥開湖霧細凝眸」，才可以看到中美和兩岸、對外和對內都必須同步擇優而行，方是上策。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

上 / 下一篇新聞