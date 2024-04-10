區詠芷：落實垃圾收費 用行動證明香港仍是亞洲國際都會

垃圾收費，在廢物管理學中，從來都是核心的政策措施，是整個減少廢物中的火車頭。全球多個先進城市，早已經推行按量收取垃圾費的模式。至於內地，2022年1月國家發改委等4個部委亦提出《關於加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》，全面落實生活垃圾收費制度，以按量收費取代。

透過適量的經濟手段，推動市民從生活中減廢，多行一步做回收，從而帶動整個回收渠道，以至改革上游的產品及包裝設計，這就是垃圾收費的立法原意，因為大家也深明無成本的棄置方式，只會換來無止境的堆填，及過百億元建造焚化爐的代價。香港冀成為一個宜居又可持續發展的城市，難道我們要每7至10年就要為覓地建爐而爭吵一番嗎？

怎麼今天的我們想打倒昨天的我們

垃圾收費不是新鮮事，早於1998年，董建華先生領導的特區政府規劃環境地政局就推出《減少廢物綱要計劃》，提出考慮堆填區收費計劃。至2005年由環境運輸及工務局發表《都市固體廢物管理政策大綱（2005-2014）》，更提出以垃圾收費等污者自付原則的政策為先，回收、焚化為輔，堆填為最後手段的藍圖。

至曾蔭權先生的政府，於2012年提出第一次的垃圾以按量收費模式的政策諮詢，獲得多數（近六成）市民支持。

到梁振英先生的政府，2014年提出第二次更具體的垃圾按量收費執行細節公眾諮詢。諮詢意見其後在林鄭月娥女士的政府下，於2017年提交立法會討論，並於2018至2021年審議，於2021年8月26日在37票支持、1票反對下，議案獲通過。垃圾收費，從來都是負責任的政府應積極考慮的施政重點。我們一起走過垃圾收費之路，超過20年，怎麼今天的我們就想打倒昨天的我們？

由收費帶動減廢回收 非新鮮事物

事實上，為準備垃圾按量收費，香港絕大多數屋苑的回收分類早已由以往的3色分類（藍廢紙、啡塑膠、黃金屬），進化到至少8種基本回收類別（包括玻璃樽、光管／慳電膽、紙包飲品盒、充電池、小家電、「四電一腦」、舊衣、廚餘等）。為照顧單幢樓及以「獎勵」方式吸引市民多行一步，香港更創新地以全天候的儲分換禮物方式，設立覆蓋全港18區的「綠在區區」，其規模更由10年前的數間，大幅增至今天有逾180個公共收集點的社區回收網絡「綠在區區」，包括11個回收環保站、40個回收便利點及超過130個回收流動點，網絡更包括50個公共屋邨。

韓國是亞洲之中較早推行垃圾收費的地區，1995年剛收費前，回收率只不過15%，而廚餘回收於3年後的1998年才全面展開。至收費實施10年，2007年韓國全國回收率已大幅攀升至57%。我曾以官式身分走訪首爾市環保署，當地官員表示，首爾市曾想興建9座焚化爐以解決垃圾圍城問題；但隨着垃圾收費落實，垃圾量大減，最終只建了4座。

收費與回收 須雙管齊下

其實由收費帶動至減廢及回收，對香港也不是新鮮事物，早於2005年實施的建築廢物收費計劃，本港建築垃圾量也於2006年應聲下跌37%，回收率由七成升至今天的93%。

收費與回收，兩者既是因亦是果，必須雙管齊下，否則再多的回收配套也是徒然。還記得數年前，當筆者仍是環境局長政治助理的時候，本港耗資16億元興建的第一所廚餘廠O．PARK1建成，當時不停走訪及邀約多間在港生產的大型食品工廠、酒店、商場、屋苑甚至大學校園開展廚餘分類及收集。可惜當時因沒有垃圾收費的推動力，不少企業及屋苑也擔心額外行政成本，而婉拒向環保署交出廚餘；直至垃圾收費議案塵埃落定，才爭相要求環保署的廚餘回收安排。

又，早年推行玻璃樽回收安排，有市民投訴屋苑無回收配套。翻查資料，原來屋苑管理單位擔心玻璃樽影響衛生環境，就索性收起環保署安排的回收桶，不讓居民回收。事件反映了回收配套只是硬件，無垃圾收費政策的軟件推動，對多數企業及市民而言，身體才最誠實，支持環保也只可以暫時留於口號層面。

扭轉習慣 從來不易

垃圾收費走至今天，得來不易，因為我們明白扭轉習慣亦從來不易。垃圾從生活中產生，亦必須從我們每一個市民的日常生活開始，由源頭減少。國家主席習近平在去年首個全國生態日再次呼籲，希望全社會可以行動起來，做「綠水青山就是金山銀山」理念的積極傳播者和模範踐行者。香港乃亞洲國際都會，配合國家，盡地球公民的責任，我們希望香港可以邁向可持續發展，還是繼續等待大家再三準備呢？從今晚大家棄置垃圾時開始，懇請大家多想一回。

作者是前環境局長政治助理

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[區詠芷]